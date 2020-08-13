'Sıkı Topuz' Kellik Sebebiymiş!

'Erkek tipi' saç dökülmesi kadınlarda da görülüyor. Erkeklerde bu hastalık olarak kabul edilmiyor daha çok genetik ve yapısal özellikleriyle ilgili. Ancak kadınlarda erkek tipi saç dökülmesi olduğunda mutlaka tedavi yoluna gidiliyor.

Saç toplama stilleri saç dökülmesinde etkili oluyor

Hasta saç dökülmesi şikayetiyle uzmana gittiğinde öncelikle saç ne zaman ve nasıl dökülüyor, taramayla mı dökülüyor bunlar soruluyor. Çünkü günde yaklaşık 80-110 tel saç dökülmesi normal kabul ediliyor. Bunun fazlasında dökülme varsa mutlaka hastanın tetkik edilmesi gerekiyor.

Kansızlık, D vitamini ve B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği, biotin eksikliği, tiroit hastalığı, hormonal bozukluğu var mı bunlara bakılıyor. Muayene az çok fikir veriyor. Çünkü bazen para şeklinde dökülmeler geliyor, yuvarlak kel alanlar. Bunlar halk arasında saç kıran diye bilinen hastalık.

Bazen hastanın farkında olmadan eliyle saçıyla oynayarak kopara kopara meydana getirdiği dökülmeler var. Yanlış saç toplama stilleri nedeniyle saçların yanlarında seyrelme görülüyor. Hatta bazen saçların gerdirilmesinden dolayı burada ciddi bir kellik görülebiliyor.

Saç stiline bağlı dökülmeler artıyor

Son yıllarda 'traksiyon alopesisi' olarak bilinen saçların aşırı çekilmesiyle yapılan saç bağlama modellerinden kaynaklanan saç dökülmesi çok görülüyor.

Tepeden sıkı topuz yapmak bu tarz dökülmeyi tetikliyor. Bu topuz evde genellikle açılmıyor. 2-3 gün bu topuzun bozulmadığı oluyor. Yanlardan saçın çekilmesi saçın terbiye edilmesi gibi algılanıyor. Saç zamanla çekilen yerlerden kopuyor ve kopanlar yeniden çıkmıyor.

Saç sürekli yarım santimetre, 1-2 santimetre geriye gidiyor. Öyle saçlar var ki 4-5 santimetre açılmış, kellik gelişmiş. Saç ve kaş kılının bir özelliği var, bunlar dökülürse yerine yenisi gelmiyor. Halk arasında buna küsme deniliyor. Traksiyon alopesisi dediğimiz türdeki dökülmede saçlar maalesef tekrar yerine gelmiyor.

Saçları kopmayacak kadar çekerek bağlama yapılmalı. Saçlar çekilerek, gözler çekik gösterilmek isteniyor ancak o kopan teller birkaç kopmadan sonra geri gelmiyor. Vücut, 'bu bölgede saç istenmiyor' şeklinde algılıyor. Burada yedek saç folikülü yok. Bacak kılının yedek folikülü var ancak burada yedek kıl folikülü olmadığı için çok fazla küsüyor ve yeniden kıl şeklinde gelmiyor.