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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Kadın Sağlığı>Sihirli halkayla zayıflatan egzersizler
Kadın Sağlığı

Sihirli halkayla zayıflatan egzersizler

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"Contrology ve Gyrotonic eğitmeni Merve Polat'ın katkılarıyla hazırladığımız bu egzersiz videosu sayesinde bacaklarınızı incelten egzersizleri nasıl yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz."

Aşağıdaki videoda pilates eğitmeni Merve Polat, sizin için incelmenize yardımcı olacak egzersizler öneriyor. Bunları da sihirli halka denilen bir plates ekipmanı ile yapıyor.

Sihirli halka basınca dirençli ve şekli bozulmayan bir egzersiz aracı. Doğru kullanıldığında istenilen bölge üzerinde kasları çalıştırıcı ve inceltici etkisi var.

Sihirli halkanın nasıl kullanıldığını mı merak ediyorsunuz, cevabı bu videoda...

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