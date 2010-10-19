Sihirli halkayla zayıflatan egzersizler

Aşağıdaki videoda pilates eğitmeni Merve Polat, sizin için incelmenize yardımcı olacak egzersizler öneriyor. Bunları da sihirli halka denilen bir plates ekipmanı ile yapıyor.



Sihirli halka basınca dirençli ve şekli bozulmayan bir egzersiz aracı. Doğru kullanıldığında istenilen bölge üzerinde kasları çalıştırıcı ve inceltici etkisi var.



Sihirli halkanın nasıl kullanıldığını mı merak ediyorsunuz, cevabı bu videoda...

