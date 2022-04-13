Sığla Yağı Nedir, Nasıl Kullanılır? İşte Sığla Yağınının Bilimsel 7 Faydası

Sığla yağı odunsu, baharatlı bir kokuya sahiptir ve solunabilir, cilt tarafından emilebilir veya oral olarak alınabilir. Geleneksel Ayurveda tıbbında sıklıkla yer alan sığla yapı nedir, nasıl kullanılır ve ne işe yarar merak ediyorsanız, işte sığla yağı faydaları ve hakkında bilinmeyenler...

Sığla Yağı Nedir?

Olibanum olarak da bilinen sığla yağı, Boswellia ağacının reçinesinden yapılır. Bu ağaç tipik olarak Hindistan, Afrika ve Orta Doğu'nun kuru, dağlık bölgelerinde yetişir.

Sığla yağı odunsu, baharatlı bir kokuya sahiptir ve solunabilir, cilt tarafından emilebilir veya ek olarak alınabilir.

Sığla Yağı Faydaları Nelerdir?

artrit ve sindirimin iyileştirilmesinden astımın azalmasına ve daha iyi ağız sağlığına kadar belirli sağlık yararları sunuyor gibi görünmektedir. Bazı kanser türleriyle savaşmaya bile yardımcı olabilir.

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Sığla yağı, artritin neden olduğu eklem iltihabını azaltmaya yardımcı olabilecek anti-inflamatuar etkilere sahiptir.

Buhurun ​​anti-inflamatuar özellikleri, bağırsaklarınızın düzgün çalışmasına da yardımcı olabilir.

Sığla yağı,astım semptomlarını hafifletmeye ve gereken astım ilacı miktarını azaltmaya yardımcı olabilir. Bu sonuçları doğrulamak için daha büyük çalışmalar yapılmalıdır.

Diş eti hastalıklarıyla savaşmaya ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

Sığla yağı içeriğindeki bileşikler kanser hücrelerini öldürmeye ve tümörlerin yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak, daha fazla insan araştırması yapılması gerekiyor.

Stres, kaygı ve depresyonu azaltır.

Sığla yağı etkili bir doğal akne ve kırışıklık karşıtı yağdır.

Sığla Yağı Nasıl Kullanılır?

Sığla yağı çeşitli koşulları tedavi etmek için çeşitli şekillerde kullanılabilir. Kapsül veya tablet şeklinde takviye olarak alabilir veya cilt kremlerinde kullanabilirsiniz.

Aromaterapi veya topikal kullanım için esansiyel bir yağ olarak da mevcuttur. Cilde uygulamadan önce bu formu bir taşıyıcı yağ ile seyreltmek ve yutmaktan kaçınmak önemlidir.

Sığla yağı genellikle güvenlidir, ancak herhangi bir takviyede olduğu gibi, almadan önce bir sağlık uzmanıyla konuşmak önemlidir.