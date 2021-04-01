Sığla Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sığla Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Bu ağaç halk arasında farklı bir isimle de adlandırılır ve ‘’günlük ağacı’’ denilir. Otlak bölgelerin nadide ağacıdır.

Sığla Ağacı Nedir?

Sığla ağacı tam bir şifa kaynağı olan bir ağaç türüdür. Kabuğu oldukça faydalıdır. Sığla ağacı ilaç sektöründe kullanılır. Bunun yanında ise kozmetik sektöründe de kullanımı çok yaygındır. Ağacın görünümü çınar ağacına benzemektedir.

Üzerindeki çiçekleri küçüktür ve çok sayıda çiçek bulunur. Boyları bazen 45 metreye kadar çıkabilen bu ağacın yaprakları mevsimsel olarak dökülmektedir. Dalları kalındır ve geniş bir tepesi vardır. Ağacın yaşı büyüdükçe kabuk kısmının rengi koyulaşır ve kabukta çatlaklar oluşur.

Sığla Ağacı Özellikleri

Sığla Ağacı yapısı gereği bol yağışlı olan yerlerde yetişmektedir. Bu ağaç ender olarak yetişen bir ağaçtır. Ağaç yapısı gereği sonbaharda tüm yapraklarını dökmektedir. Ağacın yaşı ilerledikçe gövde kısmı koyulaşır ve çatlaklar oluşur. Meyvesi ise günlük yaşamda kullanılabilmektedir. İlaç sanayinin çokça faydalandığı bir ağaç türüdür. Bu ağaç’’ acıfındıkgiller’’ familyasından gelmektedir.

Bu ağaç tarihi geçmişe sahip olan bir ağaçtır ve buzul çağına kadar geçmişinin uzandığı belirtilir. Ağaç son derece uzun ömürlü ve sağlam yapıya sahip bir ağaçtır. Ağacın yaşam süreside oldukça uzundur. Ortalama 300 yıl kadar yaşayabilmektedir. Sığla ağacı yaşamak için nem ve bol suya ihtiyaç duymaktadır.

Sığla Ağacının yağı ayrı bir öneme sahiptir ve Osmanlı Döneminde sığla yağının ticareti yapılmıştır. Bu ağacın yağının Mısır Kraliçesi tarafından bile kullanıldığı rivayet edilmektedir. Bu ağaç Rodos Adasında da yetişmektedir. Günümüzde de değeri bilinen bir ağaç türüdür. Kozmetik alanında ve ilaç sektöründe kullanılması söz konusudur. Sıla ağacının özü kullanılmaktadır. Ayrıca gıda desteği olarak tüketilebilir.

40 m'ye kadar uzayabilen bu ağaç yaprak döken ve geniş tepesi olan bir ağaç türüdür. İlk bakışta çınara benzer. Yaşlandıkça, kabuğu koyulaşır ve derin çatlaklı bir görünüm alır. Meyveleri ve çiçekleri küçüktür ve meyvelerin içlerinde çok sayıda tohum bulunur. Gövde kısmından çıkarılan balsam ise kapsül haline getirilir. Bu kapsül gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan oldukça faydalı bir ağaçtır.

Sıla Ağacı Bakımı

Özü elde edilirken, gövde kısmı oyulur ve iç kısmından faydalı olan balsam elde edilir. Bu işlem ise bahar aylarında yapılmaktadır. Bahar aylarında ağaç gövdesinde oyuklar oluşur. Bu oyuklarda biriken balsam ise yaz aylarının sonunda toplanır. Bu işlem oldukça uzun sürer ve meşakkatli bir işlemdir. Sığla yağı son derece değerli bir yağdır.

Özel bir bakıma ihtiyaç duymamaktadır. Ama sıcak ortamları sevdiği göz önüne alınmalıdır. Ayrıca su dengesinin korunması gerekir. Sulama yaparken kök kısmının sulanmasına dikkat edilmelidir.

Sığla Ağacı Nasıl Yetişir?

Boyu 45 metreye kadar uzayabilen bu ağaç, geniş ve dolgun bir gövdeye sahiptir. Gövdesindeki kabuklarda çatlaklar bulunur. Yaprakları 5-6 parçalı gibi görünür ve çiçeklenme dönemi ise mart ve mayıs ayları arasındadır. Küme haldeki meyveler kış süresince ağacın üzerinde kalmaktadır. Çok güzel bir görüntü oluşturur.

Ağacın hem balsamı hem de odun hali oldukça kıymetlidir. Aynı zamanda kış aylarında mantarlı kabuk ve sarkık meyve görüntüsü ile oldukça ilginç bir hal alır. Çok güzel bir süs bitkisi olmaktadır. Yetiştirilmesi aşamasında deniz kıyısı yerler uygun olacaktır. Ayrıca güneşli ya da yarı gölge olan yerlerde yetiştirmek gerekir. Nemli arazilerde de yetişmesi kolaydır. Ayrıca şehir iklimine oldukça dayanıklıdır.

Sığla Ağacı Nerede Yetişir?

Sığla ağacı 45 metreye kadar çıkabilen boyu ile oldukça görkemli bir ağaç olabilmektedir. Görünüşü çınar ağacına benzeyen bu ağaç farklı alanlarda yetişebilmektedir. Güney Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz’de çok olmamakla birlikte yetişmektedir. Marmaris ve Datça Bölgelerinde görülür. Bunun dışında Fethiye taraflarında yetişebilmektedir. Rodos Adasında da yetişmektedir. Yetişme ortamları olarak nemli ve sulak olan yerleri sevmektedir Sıcak iklimlerde yetişir.

Sığla Ağacı Faydaları

Sığla ağacının yağı son derece faydalıdır. Bu yağ yaraların iyileştirilmesi amacı ile ilaç sektöründe kullanılır. Yaranın üzerine konulan sığla yağı, hücre yenilemesini hızlandırır. Yaranın daha kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Eski tarihlerden beri kullanıldığı bilinmektedir. Osmanlı Döneminde ise ticareti yapılmaktadır. Sığla ağacının yağı mumyalama tekniği içinde kullanılmaktadır. Yağ deriyi canlı tutar ve nem verir.