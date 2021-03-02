Sığır Dili Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Sığır Dili Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

En çok merak edilen ve internetten araştırılan mantar çeşitleri içerisinde sığır dili mantarı yer alıyor. Özellikle bu mantarın zehirli olup olmadığı ve tüketilip tüketilmeyeceği konusunda bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Dünyanın pek çok ülkesinde bulunduğu gibi Türkiye'de yetişen mantar türlerinden biridir.



Sığır Dili Mantarı Nedir?



Sığır dili mantarı tıpkı sığır dili gibi kültürlü bir yüzeye sahip mantar türlerinden biridir. Kadifemsi bir dokuya sahip olması ile beraber, kremsi beyaz ile beraber sarımsı portakalın yanı sıra zaman içinde tavuk rengine dönüşür. Özellikle mutfaklarda önemli bir yer tutması ile beraber, yaygın kullanılan mantar türleri içerisinde yer alır.



Sığır Dili Mantarı Nerede Yetişir?



Genellikle farklı ortamlarda sığır dili mantarı kendiliğinden yetişir. Özellikle iğne yapraklı ağaçların bulunduğu sık ormanlık alanlarda yaygın yetiştiğini söylemek mümkün. Özellikle yaz aylarının ortalarından sonbahar aylarının sonlarına kadar bulunduğu bölge itibariyle yaygın olarak toplamak mümkün. Türkiye'de de aynı şekilde iğne yapraklı ormanlık alanlarda, köknar, kayın, palamut ve meşe ağaçlarının altında da yetişmektedir.



Sığır Dili Mantarı Nerede Bulunur?



Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Akdeniz ile beraber Ege bölgelerinde sığır dili mantarı yaygın şekilde bulunur. Genel olarak çeşitli otlar arasında görüntüsü ile beraber ortaya çıkar. Etli bir görünüm ile beraber farklı renkleri üzerinden olgunlaşma sürecinde kendini belli eder. Genel olarak gruplar ve uzun sıralar halinde belli bölgelerde yer aldığı için, bulmak ve toplamak oldukça kolaydır.



Sığır Dili Mantarı Yenir mi ve Zehirli mi?



Sığır dili mantarı herhangi bir şekilde zehirli değildir. Üstelik zehirli bir mantar türü olmaması ile beraber şifa niyetine kullanıldığını söylemek mümkün. Üstelik lezzetli ve özel aromalı bir yapısı ile beraber, pek çok farklı yemek türünde kullanılabilmektedir. Mutfakta kullanmak suretiyle çok hoş ve özel lezzetler yakalamak mümkün. Bu yönüyle dünya mutfağında birçok farklı yemek ile beraber tek başına da özel olarak hazırlanır ve tüketilir.



Sığır Dili Mantarı Faydaları



Oldukça faydalı bir mantar olarak ön plana çıkan sığır dili mantarı, özellikle şifacı etkisiyle önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



- Bitkinlik ve halsizlik sorunu ile karşı karşıya kalanlar için oldukça faydalıdır.

- Demir minerali konusunda zengin bir mantar türüdür. Böylece demir eksikliği ile kansızlık problemi önemli oranda azaltır.

- Diğer mantar türlerine göre daha az yağ oranı içerir. Böylece zayıflamak için diyet amaçlı kullanılır ve aynı zamanda besleyicidir.

- Kanın pıhtılaşmasına karşı etkilidir ve kılcal damarları güçlendirir.

- Bünyesinde pek çok önemli vitamin ve mineral kaynağı barındırır.



Sığır Dili Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Sığır Dili Mantarı Yetiştiriciliği?



Sığır dili mantarı doğal ortamında kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Bu doğrultuda yaz ayları ile sonbahar ayları arasında olgunlaşması üzerinden toplanır. Özellikle ormanlık alanlarda iğne yapraklı ağaçların kenarlarında yetişir. Aynı şekilde Türkiye'deki deniz kıyısı bölgelerinde yaygın yetişen mantar türleri içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Aynı zamanda kayın, meşe ve palamut ile beraber bu gibi farklı ağaçların köklerinde ve kenarlarında da yetişir.



Sığır Dili Mantarı Özellikleri



Sığır dili mantarı çok lezzetli bir mantar türü olması ile beraber şifacı olarak da sağlık için kullanılır. Olgunlaşma döneminde beyaz bir renk ile beraber et görünümüne bürünür. İç kısmı çukurlaşır ve aşamalı şekilde farklı renkler alır.