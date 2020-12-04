Siğil Neden Olur ve Nasıl Geçer?

Siğil (HPV) en çok nerelerde görülür?

Siğil virüsü vücudun her yerinde hastalık yapabilir. En sık el ve ayak tabanında görülmekle beraber; yüz dahil olmak üzere tüm vücutta görülebilir. Tedavinin en zor ve sıkıntılı olduğu ve hastayı en çok üzen tutulum bölgesi ise; genital bölge siğilleri ve anüs etrafındaki siğillerdir.

Bir şekilde cildinizde kesi ya da yaralanma olduğunda bu virüslerden birini kapma olasılığımız çok yükselir. Siğillerin çoğu zararsızdır ama virüs oldukları için son derece bulaşıcıdırlar. Siğille doğrudan temas etmek ya da siğille temas etmiş bir şeye dokunmak, virüsün kolayca yayılmasına neden olabilir. Siğiller en sık ellerde, parmaklarda, ayaklarda ve genital bölgede görülür.

Siğiller genellikle cilt renginde, sert ve deriden kabarık pürüzlü olabilirler. Aynı zamanda koyu renkte (kahverengi, gri-siyah), düz ve yumuşak tipleri de vardır. Ayak tabanındaki siğiller genellikle deri renginde ve düz olurlar ve sıklıkla nasırla karıştırılabilirler. Bu tür siğiller yürüdükçe içe doğru itilip ağrı yapabilirler.

Siğil daha sık kimlerde görülür?

Siğil herkeste görülebilir. Ancak bazı kişilerin HPV virüsünü kapmaya daha yatkın olduğu görülmüştür. Çocuklar, ergenlik çağındakiler, tırnaklarını yiyenler, tırnak etlerini koparanlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde siğil oluşma riski çok daha yüksektir.

Siğil virüsünun bulaşmasında risk oluşturan durumlar nelerdir ?

Bağışıklık sisteminin zayıf olması

Cinsel temas - genital bölge siğilleri temas yoluyla kolayca bulaşabilirler

Deride kesik ve yaralar -siğil virüsünün yerleşmesini kolaylaştırır

Ortak kullanılan alanlar; havuz, hamam, kaplıca, banyo, duş, tuvalet

Hijyen koşullarına özen gösterilmeyen kuaförler, güzellik salonları

Ortak kullanılan ve siğile temas etmiş olabilecek havlu, bornoz, terlik, ayakkabı vb eşyalar

Cildin sık tıraş edilen bölgeleri -kesiklerin oluşması ve virüse kapı açılması ihtimali yükselir

Siğile doğrudan temas etmek-siğili olan biriyle tokalaşmak, yada temas etmek

Tırnak yeme alışkanlığı

Yorgunluk, uykusuzluk, stres, kötü beslenme, diyet, kansızlık benzeri nedenlerle vücudun direncinin zayıf düşmesi

Siğil tedavisi nasıl yapılır?

Siğil tedavisi için bana en çok en iyi siğil ilacı nedir, en iyi siğil kremi hangisidir ve lazerle siğil tedavisi yapıyor musunuz sorularıdır. Siğil tedavisinde esas olarak ciltteki siğillerin yok edilmesi amaçlanır. Hastanın lezyon sayısına, tutulan alana ve yaygınlığa ve hastanın yaşına göre tedavi planını cilt doktoru belirler.

Siğil tedavisinde İlk olarak topikal kremler, solüsyonlar tercih edilebilir. Her zaman çok başarılı sonuçlar alınamasa da özellikle çocuk hastalarda ve yaşlılarda ilk olarak topikal tedaviler tercih edilebilir.

CO2 Lazer ile siğiller çok başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.

Elektrokoterizasyon- yakarak siğil tedavisi

Siğil tabanları lokal anestezik ile uyuşturulduktan sonra yakılarak tedavi edilebilir. Elektrokoterizasyon yöntemi; siğil tedavisinde en çok tercih edilen ve çok başarılı sonuçlar aldığımız bir tedavi yöntemidir.

Kriyoterapi - dondurma yöntemi ile siğil tedavisi

Likit nitrojen ile siğiller dondurularak da başarıyla tedavi edilebilir.

Genital bölge siğillerinin tedavisi

Tüm tedavi seçenekleri bu bölge için de geçerlidir. Genital Bölge Siğilleri genel olarak cinsel yolla bulaştığı için; cinsel yolla bulaşan hastalıklar sınıfına girer ve hasta bu yönden uyarılmalıdır. Çok partnerli olmak ve dikkat edilmeyen cinsel hayat daha büyük tehlikelere yol açabilir.

Hastanın bu yönden uyarılması aslında tedavinin en önemli parçasıdır. Topikal tedaviler, lazer tedavisi, koterizasyon yöntemi yada kriyoterapi (dondurma yöntemi ) uygulanabilir. Genital Bölge Siğille başvuran her hastaya diğer Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar için geniş bir tetkik mutlaka yapılmalıdır.

Siğillerin tekrarlamaması için nelere dikkat etmek gerekir?

Siğiller genellikle ortak kullanım alanlarından bulaştıkları için ortak kullanım alanlarında mutlak hijyene dikkat etmek gerekir. Terliksiz hamam sauna yada spor salonlarında çıplak ayakla dolaşmamak ; ortak havlu kullanmamak, umumi tuvaletler zaruret dışında kullanmamaya çalışmak korunmada önemlidir. Siğil virüsü genellikle vücudumuzdaki bir kesi ve sıyrıktan kolaylıkla girdikleri için vücudumuzdaki küçük sıyrıklara, yaralara iyi bakmak ve bir an önce bu alanları tedavi etmek gerekir.

Siğiller daha çok vücut direncimizin düşük olduğu bir anda vücudumuzda hastalık yarattıkları için genel sağlığımız önemlidir. İyi bir uyku, sağlıklı beslenmek, sigara ve alkol tüketmemek bol su içmek, spor bizi genel olarak sağlıklı yapacağı gibi siğili de vücudumuza kolaylıkla almamızı önleyecektir.