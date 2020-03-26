Sigara Koronavirüsün Ciğerlere Yerleşmesini Kolaylaştırıyor!

KOAH’lılar ve astımlılar ev içinde veya dışında diğer kişilerle temastan kaçınmalı, 1 metre mesafe kuralına uymalı, elleri sık sık sabunla en az 20 saniye yıkamalı, hastalık belirtileri gösteren kimselerle aynı kapalı mekânda bulunmamalıdırlar. Hastalıklarıyla ilgili ilaçlarını düzenli almalılar. Hastalıklarıyla ilgili hastaneye gitme durumları çok gerekliyse, korunma tedbirlerine azami riayet göstermelidirler. Ayrıca dengeli beslenmeli, yeterli derecede uyumalılar.

KOAH’lılar astımlılara göre daha riskli

COVID-19 özellikle akciğerleri tutan zatürre ve solunum yetmezliğiyle seyredip bazen ölüme yol açabilen bir enfeksiyona sebep olur. KOAH ve astım gibi kronik akciğer hastalıkları da akciğerlerin solunum fonksiyonlarının yeterli derecede yerine getirememesiyle ortaya çıkmaktadır. Her iki hastalık da akciğerde ortaya çıktığı için solunum yetmezliği ve kötüye gidiş daha çok görülebilmektedir. Ayrıca özellikle KOAH’ta akciğerlerde yapısal bozukluk vardır. Dolayısıyla virüsün akciğerlerde tutunabilmesi ve yerleşip yayılabilmesi daha kolay olmaktadır. Bu nedenle KOAH astıma göre COVID-19 açısından daha risklidir.

Zatürre ve grip aşılarının COVID-19 tedavisi ile doğrudan herhangi bir ilişkisi bulunmuyor. Bu aşılar COVID-19’a karşı koruyuculuk sağlamazlar. Ancak COVID-19 dışında düşünüldüğünde, genel olarak bu hastaların diğer grip etkenlerinden korunmaları için her yıl Eylül- Ekim aylarında grip aşısı yaptırmaları ve pnömokok mikrobunun oluşturduğu zatürreden korunmak için zatürre aşısı yaptırmaları yararlıdır.

Sİgara akciğerin kendini temizleme mekanizmasını bozar

KOAH ve astım hastalarının dengeli, vücut direncini yüksek tutacak şekilde beslenmeleri ve bol sıvı almaları önemlidir. Bunun dışında, sigara akciğerler ile solunum yollarının savunma sistemini ve akciğerin kendi kendini temizleme mekanizmasını bozar. Böylece virüsün akciğerlere daha rahat yerleşmesine neden olur. Belirtiler diğer hastalardan farklı değildir. COVID-19’un henüz tam tedavisi bulunabilmiş değildir. Bununla birlikte hastalık erken aşamadayken fark edildiğinde tedavi şansı daha yüksek olabilir.