Şifon Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Şifon Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Şifon kumaş genel olarak ipek, suni ipek, polyester ve sentetik elyaflardan dokunarak oluşturuluyor. Tek katlı olarak dokunan şifon kumaşlar genellikle abiye kıyafetlerin dikiminde kullanılıyor.

Şifon Kumaş Nedir?

Şifon kumaşın tarihi 1700'lü yıllara dayanmaktadır. Günümüzde şık ve zarif olmak adına kullanılan şifon kumaşlar yumuşak ve ipeksi dokulu olarak ön plana çıkıyor. Işık geçirebilir görünümde olan şifon kumaşlar oldukça ince yapılıdır. Polyester ve krepten üretilen şifon kumaş dayanıklı olduğu için de tercih edilir. Efil efil bir görüntüsü olan şifon genellikle salaş elbiselerin üretiminde de kullanılır. Doğal ipekten üretilen şifon kumaşların kalitesi çok daha yüksek olmaktadır.

Şifon Kumaş Nasıldır?

İnce ve hafif bir yapısı olan şifon kumaş özellikle abiye kıyafetlerin tasarımında kullanılmaktadır. Tek katlı olarak dokunan şifon kumaş ışık geçirebilir olduğu için iç de gösterir. Bu nedenle şifon kumaş ile hazırlanan kıyafetin altına mutlaka astar dikilmelidir. Polyesterden üretilen şifon kumaş dayanıklı ve uygun fiyatlı olduğu için çok tercih edilmektedir. İpek şifon kumaşlar ise hem pahalı hem de oldukça kalitelidir. Şifon kumaşın birbirinden farklı çeşitleri de bulunmaktadır.

Şifon Kumaş Terletir mi?

Şifon kumaşların en önemli özelliklerinden bir tanesi hava geçirme özelliklerinin bulunmasıdır. Bu nedenle şifon kumaş diğer kumaşlara göre daha az terletme yapmaktadır. Yaz aylarında daha fazla tercih edilen şifon kumaştan kıyafetler vücudu terletmemektedir. Giyim sektöründe ve ev dekorasyonunda kullanılan şifon kumaşlar çoğunlukla çabuk kırışabilir. Bunun da nedeni hassas bir yapıya sahip olmaları olarak gösterilebilir.

Şifon Kumaş Özellikleri

Şifon kumaşlar genel olarak ipeksi bir yapıya sahiptir. Tek katlı olarak dokunan şifon kumaşların içeriği de farklı olabilir. Buna göre şifon kumaş ipekten, polyesterden ve sentetikten dokunabilir. Özellikle polyester ve krepten üretilen şifon kumaşların kullanımı da oldukça kolaydır. İpek şifon ise birinci sınıf kumaş olarak bilinmektedir. İpekten üretilen şifon kumaşın maliyeti de daha yüksektir.

Şifon Kumaş Kullanım Alanları

Şifon kumaşın kullanım alanları oldukça fazladır. Şifon kumaş özellikle gece kıyafetlerinin hazırlanmasında ve abiye kıyafetlerin tasarımında kullanılır. Şifon kumaş en fazla bluz, etek, şal, elbise ve gömlek yapımında kullanılmaktadır. Ev tekstilinde de yoğun olarak kullanılan şifon kumaştan perde çeşitleri de üretilebilir. Şifon kumaşlar hassas olduğu için düşük ayarlı ütü ile ütülenmelidir. Şifon kumaşın bakımına da çok dikkat edilmelidir.

Şifon Kumaş Esnek midir?

Şifon kumaş genel olarak en özel kumaşlardan bir tanesidir. Polyester ve ipekten de üretilebilen şifon kumaşlar çok hafif ve ince bir yapıya sahip olarak bilinir. Efil efil olan bu şifon kumaşlar tek dokuma olduğu için çok fazla esnemez. Kumaşın çok fazla esnetilmesi durumunda şifon kumaş zarar görebilir. Doğal ipekten üretilen şifon kumaş ince dokulu kumaş leke de tutmaz.

Şifon Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Şifon kumaş yıkanırken çok dikkat edilmelidir. Hassas bir kumaş olan şifon kumaş mutlaka kuru temizlemede yıkanmalıdır. Hassas olan şifon kumaş ılık su ile elde yıkanmalıdır. Ayrıca şifon kumaş yapısına göre 30 derecede çamaşır makinesinde yıkanmalıdır. Şifon kumaş ince dokulu olduğu için leke tutmamaktadır. Şifon kumaş yanlış yöntemler ile yıkandığı takdirde çekme yapabilir.

Şifon Kumaş Sıcak Tutar mı?

Şifon kumaş terletebildiği için özellikle kış mevsiminde sıcak tutabilir. Şifon kumaşlar hassas olduğu için düşük ayarlı ütü ile ütülenmelidir. Şifon kumaşın bakımına da çok dikkat edilmelidir.