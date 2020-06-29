Sıfır Otomobil Satın Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

1- Bütçenizi doğru belirleyin

Otomobil satın alırken en önemli konu kuşkusuz bütçeyi doğru yapmak. Gönül her zaman en iyisini ister ama aldığınız arabayı keyifle kullanabilmeniz için rahatça ödeminiz gerektiğini de lütfen unutmayın. Öncelikle, nakit mi kredi kullanarak mı satın alacağınıza karar verin. Bankaların sıfır otomobil kredi seçeneklerini, faiz oranlarını mutlaka araştırın. Ayrıca, markaların ödeme kolaylığı sağlayan kampanyalarını da gözden geçirmeyi unutmayın.

Bütçeyi hesaplarken otomobil fiyatına ek olarak satın alma sırasında karşılaşacağınız kasko, sigorta, plaka vb. masrafları da dahil etmeyi unutmayın.

2- Kendiniz için en doğru marka/modeli seçin

Bütçenizi belirledikten sonra ikinci en önemli konu ise sizin için en doğru otomobili seçmek. Otomobil seçerken ihtiyaç ve zevkinizi göz önünde bulundurmalısınız. Otomobile çok para ödeyen bir ülkede yaşadığımız için haliyle beklentilerimiz de yüksek oluyor, alacağımız modelde her şey olsun istiyoruz. Maalesef öyle bir otomobil henüz üretilmedi.

Ailecek ve eşimizle ortak mı kullanacağız? Bireysel kullanım için mi düşünüyorsunuz? İlk otomobilinizi mi alıyorsunuz? Sportif otomobilleri mi seversiniz, SUV modellerini mi?

Bir otomobil alırken önceliğiniz ne olduğunu iyi belirlemelisiniz. Bindiğiniz otomobilin marka algısı mı? Dış görünümü ve rengi mi? Size sunduğu konfor mu? Güvenlik özellikleri mi? Ekonomik yakıt tüketimi mi? Bagaj genişliği mi? Yoksa dinamik ve atak oluşu mu?

Otomobilinizin marka ve modeline karar verirken bu ve benzer soruları mutlaka kendinize sorun, cevaplarından emin olun ve modelinizi öyle seçin. Sonrasın daha hayal kırıklığı yaşamamak için ne istediğinizi bilmek çok önemli.

3- Otomobilin fiyatını bayiye gitmeden web sitesinden öğrenin

Satın almaya karar verdiğiniz otomobilin güncel fiyat bilgisine markaların web siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz. Fiyat güncelleme dönemi değilse neredeyse tüm markaların, model ve donanım bazında fiyatları web sitelerinde bulunuyor. Bayiye gitmeden önce mutlaka fiyat araştırmasını yapmış olun. Hatta size yakın birkaç bayiyi arayarak, önden fiyat bilgisi almanızda fayda olabilir.

Bazen bayilerde stok avantajı bulunan modeller de olabilir. Stok avantajı ve pazarlık gücünüze bağlı olarak fiyatların bayi bazında değişkenlik gösterebildiğini de unutmayın.

4- İkinci el piyasasına bakın

Otomobilinizi 2-3 senede bir değiştiren biriyseniz ikinci el piyasasına da mutlaka göz atın. Ülkemizde otomobil hala bir yatırım aracı olarak değerlendirilmekte olduğundan satın alacağınız marka/modelin ikinci el değeri de önem taşımakta. İkinci el piyasası güçlü bir otomobil alırsanız pazar şartlarına bağlı olarak kolay satar hatta kara bile geçebilirsiniz.

5- Yetkili satıcı dışında otomobil konusunda bilgili birine danışın

Satın almaya karar verdiğiniz otomobili almadan önce otomobiller konusunda fikrine güvendiğiniz bir tanıdığa/ profesyonele danışın. Bazen satın alma kararlarında fazlasıyla duygusal davranabiliyoruz. Sonradan pişman olmamak için tarafsız bir profesyonelin fikrini almak da faydalı olabilir.

Bir diğer konu da satın almaya karar verdiğiniz model ya da versiyon bayi stoğunda olmayınca satış uzmanının sizi başka bir modele yönlendirme çabasıdır. Almak istediğiniz modelden/donanımdan eminseniz, karar vermeden bir kere daha düşünün derim. Bu tarz seçenekler her ne kadar iyi niyetli olarak sunulsa da bazen satış danışmanın hedefini tutturma çabası olarak da karşımıza çıkabilir. Zira aradığınız modelin/donanımın başka bir bayinin stoğunda bulunma ihtimali olduğu gibi, size sunulan modelin sizi mutlu etmeme ihtimali de olasıdır. Otomobiller konusunda çok meraklı ve bilgili değilseniz ani karar değişikliklerinden özellikle kaçınmanızı tavsiye ederim.

6- Test sürüşüne çıkın

Satın almayı düşündüğünüz otomobil ile mutlaka size en yakın bayide bir deneme sürüşüne çıkın. Uzaktan size çok cazip gelen, özelliklerinin sizin için çok uygun olduğunu bilseniz de önemli olan sürücü koltuğuna geçtiğinizde size ne hissettirdiğidir.

Öncelikle, kullanım rahatlığına ve pratikliğine göz atın. Bazen, dışarıdan göründüğü gibi olmayabilir. Yol tutuşu, viraj alışı, kör noktaları, yola hakimiyet, park kolaylığı, arka yaşam alanı, bagaj kapasitesi gibi özellikleri birebir deneyimleyin, bakın, araştırın. Aileniz için alacaksanız, çocuğunuzun oto koltuğunu bile otomobile kolay mı yerleşip yerleşmediğini kontrol edin. Arka kapı 90 derece açılıyor mu? gibi detaylara bakmayı atlamayın. Özellikle arkada çocuk yolcular olacaksa, arka camların büyüklüğü, iç döşemelerin ve tavanın rengi gibi detaylar da önem taşıyacaktır.

Hem bireysel hem aile kullanımları için bir diğer önemli konu da bagaj büyüklüğüdür. Her zaman bagajın kaç litre büyüklüğünde olduğunu bilmek yetmez. Pratikte, ne kadar ergonomik olduğu, eşyaları ne kadar yerleştirebildiğiniz de önemlidir. Bagaj kapağının sensörle açılmasından, yükleme eşiğine kadar birçok konuyu göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Bir bagaj için de bu kadar yazılır mı demeyin… Fazla detay gibi görünse de uzun vadede hayatınızı kolaylaştıracak konular…

7- Aracınızın donanım paketlerini iyi inceleyin

Satın almayı düşündüğünüz modelin donanım paketini ve opsiyonlarını doğru seçmek de diğer bir konu. Test ettiğiniz ve beğendiğiniz otomobil, genelde baktığınız modelin en yüksek donanımda ve opsiyonel özelliklerle donatılmış versiyonları olur. Hem teknolojik hem tasarımsal açıdan en iyi olan üst donanım seviyesi haliyle beğendiğiniz modelin en pahalı versiyonudur. O nedenle, test ettiğiniz araçla satın alacağınız araç arasında donanım farkı varsa iyi araştırın. Bu fark sürüş konforunuzdan, iç malzeme kalitesine kadar birçok konuyu etkileyebileceği için sonradan hayal kırıklığı yaşamayın.

Hiç unutmam bir arkadaşım: “Baktığım otomobille aldığım arasında dağlar kadar fark vardı. En baz modelini almışım, çakmağı bile yoktu” demişti.

8- Satış sonrası hizmet yaygınlığını araştırın

Otomobil satın alırken unutulmaması gereken bir diğer konu tercih ettiğiniz markanın servis hizmetidir. Herkes büyük şehirlerde yaşamıyor malum, otomobilinizi özellikle sıfır aldıysanız garanti kapsamında yetkili servise götürmek önemli bir konu. Tabi, yine markanın sunduğu garanti kapsamı ve sürelerine göz atmakta fayda var.

Seyahate çıktığınızda aracınız arıza yaparsa bulunduğunuz şehirde yetkili servisin olması büyük rahatlık. Hiç unutmam bir keresinde Gemlik’te arıza yapan otomobilime, Bursa’daki en yakın yetkili servisi müdahale etmişti.

Yetkili servis bakım maliyetleri ve otomobilinizin yedek parça bulunurluğu da otomobil satın alırken dikkat etmeniz gereken diğer önemli konulardan. Benden söylemesi… Sonra bakım zamanı geldiğinde kara kara düşünmeyin ya da aracınızın parçasının yurt dışından gelmesini aylarca beklemeyin!

Hazırlayan: AYÇA ÇİZER