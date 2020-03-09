“Sıfır Noktasındaki Kadın” Akatlar Kültür Merkezi’nde Seyircileriyle Buluşuyor

Bir kadının hayatının son anlarına tanıklık edeceğiniz bu oyunu 3 Nisan’da Akatlar Kültür Merkezi’nde izlemek için linki tıklayın.

Bu bir ilandır.

Yazar Neval El Seddavi kadın mahkûmlarının yaşadıkları psikolojik sorunları üzerinde bir araştırma yapmak için gittiği Kanatır cezaevinde birkaç saat sonra idam edilecek olan Firdevs ile tanışmış ve onun gerçek yaşamı dinlemiş ve bu hikâyeyi bir kitapla ölümsüzleştirmiştir. Kitaptan uyarlanan bu çarpıcı oyunu kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

“Sıfır Noktasındaki Kadın” oyununda erkek egemen ve kapitalist bir düzeninin içinde kendi hayallerini ve hayatını yaşamaya çalışan bir kadının mücadelesini seyredecek günümüze de ayna olan bu oyundan çok etkileneceksiniz. Bir cinayet ile sonuçlanan ve ölümü bekleyen Firdevs’in, bütün maskeleri, ikiyüzlülüğü, yaptırımları bozarak örtbas edilmiş gerçeği ortaya çıkartan ve özgürlüğüne sahip çıkmaya çalışırken bambaşka bir noktaya gelişini izleyeceksiniz.

Firdevs’in de dediği gibi… “Şimdi de gerçeği hiç zorluk çekmeden anlatıyorum. Çünkü gerçek kolay ve yalındır. Bu yalınlığın içinde de vahşi bir güç yatar. Yaşamın vahşi, ilkel gerçeklerine ancak yıllar süren bir savaşımın sonunda varabildim. Çünkü insanlar yaşamın yalın ama çirkin ve güçlü olan gerçeklerine birkaç yıl içinde varamazlar pek.” Hayatın gerçekliklerine değinen bu oyunu seyretmek için linki tıklayın.

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