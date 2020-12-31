Sıfır Atık Tıraş İçin Neler Yapabiliriz?

Bunun yerine, sürdürülebilir tıraş araçlarıyla çevresel etkimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Zaman içinde tıraş makinelerine geçiş yaparak, tıraş bıçakları kullanımını azaltabiliriz. Bunu sürdürülebilir tıraş yağları ve diğer çevre dostu malzemelerle tamamladığınızda hem yaşadığımız dünya hem de cildiniz uzun vadede size teşekkür edecek.

UZUN KULLANIMLI JİLETLER



Emniyetli ve uzun kullanımlı tıraş bıçakları yeniden kullanıma özel dayanıklı şekilde yapılmıştır. Hem kullanışlı yapıları hem de dayanıklılığıyla tek kullanımlıklardan bu jiletlere geçiş yapabilirsiniz. Çoğu sert pirinçten hazırlanan tıraş bıçaklarında paslanma da olmaz.

ORGANİK TIRAŞ SABUNU



Organik yağlardan yapılan doğal tıraş sabunları, cildinizi besleyen zengin bir köpüğe dönüşür. Bu sabunlarla vücudunuzun istediğiniz her yerinde tüylerle mücadele edebilirsiniz. Bu sabunlar sadece organik değil, aynı zamanda hayvanlar üzerinde plastik içermez, bu nedenle sürdürülebilir tıraşta son noktadır.

TIRAŞ YAĞLARI



Üzüm çekirdeği, bergamot, neroli, çay ağacı ve zeytinyağı karışımı, aradığınız besin açısından zengin tıraş yağlarıdır. Bu tıraş yağları cildinizin en hassas bölgelerini bile korumanızı ve beslemenizi sağlar.