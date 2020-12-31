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Kişisel Bakım
MAHMURE ÖZEL

Sıfır Atık Tıraş İçin Neler Yapabiliriz?

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Sıfır Atık Tıraş İçin Neler Yapabiliriz?
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"Plastik atık söz konusu olduğunda, genellikle pipetler, ambalajlar veya mutfak eşyaları aklımıza gelir, ancak tek kullanımlık tıraş bıçakları da ciddi bir atıktır. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki birçok insan plastikten yapılmış ancak oldukları gibi geri dönüştürülemeyen tek kullanımlık tıraş bıçakları kullanıyor. Ve bunu, her tıraş için değiştirdiğiniz bıçak sayısıyla çarptığımızda tablonun kritik olduğunu görebiliyoruz. "

Bunun yerine, sürdürülebilir tıraş araçlarıyla çevresel etkimizi önemli ölçüde azaltabiliriz. Zaman içinde tıraş makinelerine geçiş yaparak, tıraş bıçakları kullanımını azaltabiliriz. Bunu sürdürülebilir tıraş yağları ve diğer çevre dostu malzemelerle tamamladığınızda hem yaşadığımız dünya hem de cildiniz uzun vadede size teşekkür edecek.

UZUN KULLANIMLI JİLETLER 

Emniyetli ve uzun kullanımlı tıraş bıçakları yeniden kullanıma özel dayanıklı şekilde yapılmıştır. Hem kullanışlı yapıları hem de dayanıklılığıyla tek kullanımlıklardan bu jiletlere geçiş yapabilirsiniz. Çoğu sert pirinçten hazırlanan tıraş bıçaklarında paslanma da olmaz. 

ORGANİK TIRAŞ SABUNU

Organik yağlardan yapılan doğal tıraş sabunları, cildinizi besleyen zengin bir köpüğe dönüşür. Bu sabunlarla vücudunuzun istediğiniz her yerinde tüylerle mücadele edebilirsiniz. Bu sabunlar sadece organik değil, aynı zamanda hayvanlar üzerinde plastik içermez, bu nedenle sürdürülebilir tıraşta son noktadır.

TIRAŞ YAĞLARI

Üzüm çekirdeği, bergamot, neroli, çay ağacı ve zeytinyağı karışımı, aradığınız besin açısından zengin tıraş yağlarıdır. Bu tıraş yağları cildinizin en hassas bölgelerini bile korumanızı ve beslemenizi sağlar.

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