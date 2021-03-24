Sidre Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sidre Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sidre ağacı konusu bir hayli merak uyandıran ve insanların çoğunluklu olarak internet üzerinde araştırma yapmalarına sebep olan bir ağaç olma özelliği taşıyor.

Sidre Ağacı Nedir? Sidre Ağacı Hakkında Bilgi

Sidre ağacı, Arabistan kirazı olarak adlandırılan bir ağaca verilen isimdir. Sidre ağacı ile alakalı olarak Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerimde çok çeşitli bilgilere yer verilmiştir. Bazı hadislerden geçen bilgilere göre Sidre ağacının büyüklüğü 70 arşın büyüklüğe sahip olduğu belirtilmektedir.

Trabzon hurması ağacının Sidre bu ağacın cinsinden olduğu bilinmektedir. Sidre ağacı bulunduğu alana iyi gölge veren bir ağaç olma özelliği taşımaktadır. Sidre kelimesinin anlamı ağaç manasına gelmektedir. Bu ağaca aynı zamanda Arabistan kirazı denilmektedir.

Sidre Ağacı Latince İsmi

Sidre ağacına dair merak edilme durumu çok fazla olan konulardan biri de bu ağacın Latince ismi olmaktadır. Fakat Sidre ağacının Latince isminin be olduğu konusunda net ve kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu sebeple Arabistan kirazı olarak da bilinen Sidre ağacının Latince ismi var mı yok mu bilinmiyor da denilebilir.

Sidre Ağacı Özellikleri

Sidre ağacının sahip olduğu özellikler ise şu şekilde listelenebilir:

- Yükselişteki son noktada yer alan ve cennetin girişinde bulunan ağaç olarak tanımlanmıştır.

- Bazı hadislerde bu ağacın genişliğinin 70 arşın olduğu bildirilmiş durumdadır.

- Sidre ağacı 7. kat gökte, Allah'a yaklaşma hususunda varlıkların ulaşabileceği son nokta olarak kabul görür.

- Sidre ağacı ile alakalı en yaygın inanış bu ağacın bilinen çam gillerden bir sedir ağacı olmasıdır.

Sidre Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Arabistan kirazı olarak da bilinen sidre ağacı hakkında kesin ve net bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple ağacın ne zaman dikildiğine dair ne yazık ki bir bilgi mevcut değildir.

Sidre Ağacı Nerede Yetişir?

Sidre ağacı Türkiye topraklarında yetişen bir ağaç türü değildir. Sidre ağacının nerede yetiştiği ve nasıl bir ağaç olduğu hakkında da birbiriyle tutarlı bilgilere rastlanmamaktadır. Bu sebeple Sidre ağacı nerede yetişir sorunun ne yazık ki net bir cevabı bulunmuyor.

Sidre Ağacı Nasıl Yetişirtirilir ve Budanır?

Sidre ağacı Kur'anda geçen bir ağaç olup İslam peygamberinin bu ağaç ile alakalı bazı hadislerinin varlığı söz konusudur. Ancak Sidre ağacı hakkında bilinmekte olan bilgiler arasında bu ağacın nasıl yetiştirildiği ve buda işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiği ilgili bilgiler bulunmuyor.

Sidre Ağacı Yaprak Döker mi?

Sidre ağacı ülkemizin topraklarında yetişen bir ağaç türü olmadığından dolayı bu ağaç cinsinin yaprak döken bir ağaç olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Sidre Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sidre ağacı ülkemizde bilinen ve yetiştiriciliği yapılan ağaç türlerinden biri değildir. Bu sebeple bu ağaç türünün bakımının nasıl yapıldığıyla alakalı net ve kesin bir bilgiye erişim mümkün olmamaktadır.

Sidre Ağacı Faydaları Nelerdir?

Sidre ağacı Kur'anda geçen bir ağaç türüdür. Sidre’nin taşımakta olduğu anlamı ise Türkçe'de ağaç anlamına gelir. Sidre isminin aynı zamanda Nebk ağacına verilen bir isimi olduğu bilgisi söz konusudur. Sidre ağacı ayrıca Arabistan kirazı olarak da adlandırılmaktadır. Trabzon hurmasıyla aynı niteliğe sahip olduğu belirtilmektedir. Sidre ağacının iki çeşit olduğu konusunda bilgiler bulunmaktadır.

Sidre ağacının iki türünden birinin bahçeye mahsus bir ağaç olduğu ve meyvesinin güzel olduğu aynı zamanda da bu ağacın yapraklarıyla banyo yapılabildiği konusunda bilgiler söz konusudur. Bu ağacın diğer türü ise toprağa mahsus bir ağaç olduğu ve bu ağacın meyvesinin tatsız olduğu belirtilmektedir. Sidre ağacının her ikisinin de gölgesinin çok iyi olduğu ifade edilmektedir.

Sidre Ağacı Hastalıkları Neler?

Sidre ağacı yetiştiriciliği ülkemizde gerçekleştirilen bir faaliyet olmamaktadır. Bu sebeple sidre ağacının gelişimini olumsuz etkileyen unsuru oluşturan hastalıkların neler olduğu konusunda bir bilgi bulunmuyor.

Sidre Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Sidre Ağacı Kullanım Alanları

Sidre ağacı Arabistan kirazı olarak da bilinmektedir. Bu ağaca dair bilgiler daha çok Kur'an-i kerimde ve hadislerde geçmektedir. Ülkemiz topraklarında yetişen yahut tam olarak nerede yetiştiğine dair bilgiler bulunmuyor.