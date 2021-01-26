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Haberler >Mahmure >Eğlence >Kültür Sanat>Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
Kültür Sanat

Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

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Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
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"Siccin serisi filmlerinden ilki yayınlandığı 2014 yılında herkesin ilgisini çekti. İlk filmin geniş bir izleyici kitlesine ulaşması devam filmlerinin de çekilmesini zorunlu kıldı. Korku filmlerinde çığır açan konusuyla Siccin serisi filmleri herkesin adından sıklıkla bahsettiği filmler listesine de girdi. Peki Siccin serisi filmleri ve isimleri nelerdir? Siccin serisinin izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkında detaylı bilgileri derledik. "

Siccin serisi filmleri Türk sinemasındaki önemli korku filmlerinden oluşur. Bu başarılı korku hikayeleri usta oyuncularla birleşince izleyiciye eşsiz bir sinema keyfi sunuyor.

Siccin Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası

Siccin serisinin ilk filmi yayınlandığı tarih olan 2014'te yüksek başarı elde edince seriye devam filmleri de eklendir. Seri toplamda 6 farklı filmden oluşuyor. Siccin serisindeki filmler; Siccin 1, Siccin 2, Siccin 3: Cürmü Aşk, Siccin 4, Siccin 5 ve Siccin 6 şeklinde isimlendirilmiştir. Serideki filmler vizyon tarihine göre kronolojik olarak izlenebilmektedir.

Siccin 1

IMDB puanı 6.2 olan film serinin ilk filmi niteliğinde bir korku filmidir. Filmde oldukça genç ve güzel bir kadın olan Öznur, küçüklüğünden beri kuzeni Kudret'e aşıktır. Evli olan Kudret'le yasak bir aşk yaşamaya başlarlar. Kudret ilişkiyi bitirmek istediğinde Öznur çareyi Kudret'in eşi Nisa'ya büyü yaptırmakta bulur.

Siccin 1 Vizyon Tarihi: 26 Eylül 2014

Siccin 1 Oyuncuları

Pınar Çağlar Gençtürk

Koray Şahinbaş

Merve Ateş

Siccin 1 Yönetmeni: Alper Mestçi

Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Siccin 2

IMDB puanı 6.4 olan film devam filmi şeklinde çekilen korku ve gerilim filmidir. Mutlu evlilikleri olan çift çocuklarını kaybettikten sonra her şey değişir. Büyülerin en güçlüsünden "41 dikiş" adlı büyünün yapılması da hayatlarını iyice karmaşıklaştırır.

Siccin 2 Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2015

Siccin 2 Oyuncuları

Şeyda Terzioğlu

Bulut Akkale

Ece Baykal

Siccin 2 Yönetmeni: Alper Mestçi

Siccin 3: Cürmü Aşk

IMDB puanı 6.6 olan film korku ve gerilim filmidir. Orhan, Sedat ve Kader bir trafik kazası geçirirler. Bu kaza hepsinin hayatını kökünden değiştirecek garip olaylara yol açacaktır.

Siccin 3: Cürmü Aşk Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2016

Siccin 3: Cürmü Aşk Oyuncuları

Büşra Apaydın

Adnan Koç

Cem Uslu

Siccin 3: Cürmü Aşk Yönetmeni: Alper Mestçi

Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Siccin 4

IMDB puanı 6.3 olan film korku ve gerilim filmidir. Eskiden oldukça zengin olan Yılmaz Ailesi, zamanla maddi sorunlarla karşılaşırlar ve babaannelerinin evine taşınmak zorunda kalırlar. Kısa süre sonra babaannenin evde yalnız olmadığını öğrendiklerinde ise artık bazı şeyler için çok geç olacaktır.

Siccin 4 Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017

Siccin 4 Oyuncuları

Mirza Metin

Yasemin Kurttekin

Sebahat Adalar

Siccin 4 Yönetmeni: Alper Mestçi

Siccin 5

IMDB puanı 5.8 olan film korku filmidir. Film, uzun zaman önce ayin yapılmasıyla bir ailenin hayatının oldukça kötü şekilde etkilenmesini konu alıyor.

Siccin 5 Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018

Siccin 5 Oyuncuları

Rüya Önal

Merve Ateş

Özgür Hacıer

Siccin 5 Yönetmeni: Alper Mestçi

Siccin 6

IMDB puanı 5.7 olan film korku filmidir. Yaşar, babasını kaybettikten sonra, kendini hiç istemediği bir miras sorununun içinde bulur. Bu sırada baldızının ona aşık olduğunu öğrenmesi ve miras kalan evde yaşanan garip olaylar hayatını kökünden değiştirir.

Siccin 6 Vizyon Tarihi: 9 Ağustos 2019

Siccin 6 Oyuncuları

Merve Ateş

Adnan Koç

Dilara Büyükbayraktar

Siccin 6 Yönetmeni: Alper Mestçi

 

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