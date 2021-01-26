Siccin Serisi Filmleri - Siccin Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Siccin serisi filmlerinden ilki yayınlandığı 2014 yılında herkesin ilgisini çekti. İlk filmin geniş bir izleyici kitlesine ulaşması devam filmlerinin de çekilmesini zorunlu kıldı. Korku filmlerinde çığır açan konusuyla Siccin serisi filmleri herkesin adından sıklıkla bahsettiği filmler listesine de girdi. Peki Siccin serisi filmleri ve isimleri nelerdir? Siccin serisinin izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkında detaylı bilgileri derledik. "
Siccin serisi filmleri Türk sinemasındaki önemli korku filmlerinden oluşur. Bu başarılı korku hikayeleri usta oyuncularla birleşince izleyiciye eşsiz bir sinema keyfi sunuyor.
Siccin Serisi Filmleri İsimleri ve İzleme Sırası
Siccin serisinin ilk filmi yayınlandığı tarih olan 2014'te yüksek başarı elde edince seriye devam filmleri de eklendir. Seri toplamda 6 farklı filmden oluşuyor. Siccin serisindeki filmler; Siccin 1, Siccin 2, Siccin 3: Cürmü Aşk, Siccin 4, Siccin 5 ve Siccin 6 şeklinde isimlendirilmiştir. Serideki filmler vizyon tarihine göre kronolojik olarak izlenebilmektedir.
Siccin 1
IMDB puanı 6.2 olan film serinin ilk filmi niteliğinde bir korku filmidir. Filmde oldukça genç ve güzel bir kadın olan Öznur, küçüklüğünden beri kuzeni Kudret'e aşıktır. Evli olan Kudret'le yasak bir aşk yaşamaya başlarlar. Kudret ilişkiyi bitirmek istediğinde Öznur çareyi Kudret'in eşi Nisa'ya büyü yaptırmakta bulur.
Siccin 1 Vizyon Tarihi: 26 Eylül 2014
Siccin 1 Oyuncuları
Pınar Çağlar Gençtürk
Koray Şahinbaş
Merve Ateş
Siccin 1 Yönetmeni: Alper Mestçi
Siccin 2
IMDB puanı 6.4 olan film devam filmi şeklinde çekilen korku ve gerilim filmidir. Mutlu evlilikleri olan çift çocuklarını kaybettikten sonra her şey değişir. Büyülerin en güçlüsünden "41 dikiş" adlı büyünün yapılması da hayatlarını iyice karmaşıklaştırır.
Siccin 2 Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2015
Siccin 2 Oyuncuları
Şeyda Terzioğlu
Bulut Akkale
Ece Baykal
Siccin 2 Yönetmeni: Alper Mestçi
Siccin 3: Cürmü Aşk
IMDB puanı 6.6 olan film korku ve gerilim filmidir. Orhan, Sedat ve Kader bir trafik kazası geçirirler. Bu kaza hepsinin hayatını kökünden değiştirecek garip olaylara yol açacaktır.
Siccin 3: Cürmü Aşk Vizyon Tarihi: 2 Eylül 2016
Siccin 3: Cürmü Aşk Oyuncuları
Büşra Apaydın
Adnan Koç
Cem Uslu
Siccin 3: Cürmü Aşk Yönetmeni: Alper Mestçi
Siccin 4
IMDB puanı 6.3 olan film korku ve gerilim filmidir. Eskiden oldukça zengin olan Yılmaz Ailesi, zamanla maddi sorunlarla karşılaşırlar ve babaannelerinin evine taşınmak zorunda kalırlar. Kısa süre sonra babaannenin evde yalnız olmadığını öğrendiklerinde ise artık bazı şeyler için çok geç olacaktır.
Siccin 4 Vizyon Tarihi: 1 Eylül 2017
Siccin 4 Oyuncuları
Mirza Metin
Yasemin Kurttekin
Sebahat Adalar
Siccin 4 Yönetmeni: Alper Mestçi
Siccin 5
IMDB puanı 5.8 olan film korku filmidir. Film, uzun zaman önce ayin yapılmasıyla bir ailenin hayatının oldukça kötü şekilde etkilenmesini konu alıyor.
Siccin 5 Vizyon Tarihi: 17 Ağustos 2018
Siccin 5 Oyuncuları
Rüya Önal
Merve Ateş
Özgür Hacıer
Siccin 5 Yönetmeni: Alper Mestçi
Siccin 6
IMDB puanı 5.7 olan film korku filmidir. Yaşar, babasını kaybettikten sonra, kendini hiç istemediği bir miras sorununun içinde bulur. Bu sırada baldızının ona aşık olduğunu öğrenmesi ve miras kalan evde yaşanan garip olaylar hayatını kökünden değiştirir.
Siccin 6 Vizyon Tarihi: 9 Ağustos 2019
Siccin 6 Oyuncuları
Merve Ateş
Adnan Koç
Dilara Büyükbayraktar
Siccin 6 Yönetmeni: Alper Mestçi