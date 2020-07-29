Sıcaklarda Uykusuz Kalanlara. Daha Kolay Uyuyabilmek İçin İpuçları

Soğuk duş o kadar da iyi değil

Uyumadan önce buz gibi bir duş almanın rahatlattığını mı düşünüyorsunuz? Aslında gerçek hiç de öyle değil. Soğuk duş sizi anlık rahatlatsa da sonrasında vücut ısınız oda sıcaklığında daha hızlı yükselir. Ilık bir duş sizi daha da rahatlatacaktır. İlle de soğuk su istiyorum diyorsanız ayaklarınızı, bileklerinizi ve boynunuzu ıslatabilirsiniz.

Pamuklu çarşaflar

Aslında sadece sıcak havalarda değil, her zaman nevresimlerinizin pamuklu olmasına özen gösterin. Naylon ve sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda daha fazla terlemenize neden olabilir.

Doğru pijamalar

Çıplak uyumaktan sizi daha serin tutacak bir şey varsa o da doğru pijamayı giymektir. Çıplak uyurken terlerseniz ter üzerinizde kalır ve bu da hasta olmanıza sebep olabilir. İnce ve pamuklu pijamalar sizi daha serin tutacaktır.

Fan/vantilatör

Klima altında uyumak çok serin olsa da hiç sağlıklı değildir. Uyuduğunuz odaya fan ya da bir vantilatör koyabilirsiniz. Havayı direkt üzerinize vermek yerine odanın içinde dönecek şeklide ayarlarsanız rahatsız olmadan serinleyebilirsiniz.

Az ışık az sıcaklık

Evde kullandığınız fazla ışık, ortamın daha da sıcak olmasına neden olur. Akşamları mümkün olduğunca az ışık kullanmaya çalışın.

Bol sıvı

Gün içinde yeteri kadar su içmek, vücudun su dengesini koruyacağı için vücut sıcaklığını da etkiler. Böylece sıcaktan fazla etkilenmeden uykuya geçebilirsiniz.