Sıcaklarda Uykusuz Kalanlara. Daha Kolay Uyuyabilmek İçin İpuçları
"Bunaltan sıcaklar uykuya dalmayı bir hayli zorlaştırıyor. Geceleri birçoğumuz sıcaktan dolayı uyuyamıyoruz, uykusuzluk da gün içindeki performansımızı etkiliyor. Sıcak havalarda uykuya dalmanızı kolaylaştıracak bazı önerilerimiz var!"
Soğuk duş o kadar da iyi değil
Uyumadan önce buz gibi bir duş almanın rahatlattığını mı düşünüyorsunuz? Aslında gerçek hiç de öyle değil. Soğuk duş sizi anlık rahatlatsa da sonrasında vücut ısınız oda sıcaklığında daha hızlı yükselir. Ilık bir duş sizi daha da rahatlatacaktır. İlle de soğuk su istiyorum diyorsanız ayaklarınızı, bileklerinizi ve boynunuzu ıslatabilirsiniz.
Pamuklu çarşaflar
Aslında sadece sıcak havalarda değil, her zaman nevresimlerinizin pamuklu olmasına özen gösterin. Naylon ve sentetik içerikli kumaşlar sıcak havalarda daha fazla terlemenize neden olabilir.
Doğru pijamalar
Çıplak uyumaktan sizi daha serin tutacak bir şey varsa o da doğru pijamayı giymektir. Çıplak uyurken terlerseniz ter üzerinizde kalır ve bu da hasta olmanıza sebep olabilir. İnce ve pamuklu pijamalar sizi daha serin tutacaktır.
Fan/vantilatör
Klima altında uyumak çok serin olsa da hiç sağlıklı değildir. Uyuduğunuz odaya fan ya da bir vantilatör koyabilirsiniz. Havayı direkt üzerinize vermek yerine odanın içinde dönecek şeklide ayarlarsanız rahatsız olmadan serinleyebilirsiniz.
Az ışık az sıcaklık
Evde kullandığınız fazla ışık, ortamın daha da sıcak olmasına neden olur. Akşamları mümkün olduğunca az ışık kullanmaya çalışın.
Bol sıvı
Gün içinde yeteri kadar su içmek, vücudun su dengesini koruyacağı için vücut sıcaklığını da etkiler. Böylece sıcaktan fazla etkilenmeden uykuya geçebilirsiniz.