Sıcak Kemoterapi İle Saçlar Dökülmüyor, Karaciğer ve Böbrekler Korunuyor

Karın içine yayılmış tümörün tedavisinde damardan verilen kemoterapi etki etmediği için hastalara hep ‘öldü’ gözüyle bakılıyordu. Ancak 40 derecenin üzerindeki ısının tümör hücrelerini öldürdüğü biliniyordu. Böbrek hastalarına da diyaliz karından yapılabiliyordu. Bu bilgiler birleştirilip steril serumun içine kemoterapi konuluyor, belli bir ısıda tutuluyor ve cerrahi işlemle karın içindeki tüm tümörler temizlendikten sonra yaklaşık 90 dakika karın içine verilerek gözle görülmeyen tümörlere etki etmesi sağlanıyor.

Hastaya zaman kazandırıyor

Akciğere ya da beyne sıçramamış sadece karın içinde tümör bulunan uygun hastalara bu tedavi uygulanabiliyor. Sadece 1 - 2 ay ömür biçilen hastalarda 1 - 1.5 yılı görülebiliyor. Bu zaman kazanma açısından çok önemli. Sadece bunu düşünmek bile insanı umutlandırıyor. Kazanılan zaman içerisinde kanser tedavisinde yeni yöntemler bulunabilir. Bugün öleceğini düşünen bir hastaya 1 - 2 yıl zaman kazandırırsanız neler olacağını tahmin bile edemezsiniz.

Damardan kemoterapiden daha etkili

Sıcak kemoterapinin uygulanması için zaman çok değerli. Tamamen bitap düşmeden, bütün enerjisi bitmeden, tümör karnının içine komple yayılmadan hastanın bize ulaşması gerekiyor. Bunun da evreleri var. Tümörün çapına, miktarına, ince bağırsağın üzerinde olup olmamasına, yerine gibi birçok kritere bakılıp değeri ölçülüyor. Bu değer 10 - 15 civarındaysa ameliyat için kabul ediliyor.

Üstüne çıktıkça işlem yine yapılabilir ancak etkinliği düşer. Bu yöntem diğer kemoterapi şansını da kaybettirmiyor. Direkt içeri verildiği için damardan alınan kemoterapiden çok daha etkili ancak doğru anlatılamadığı ve doğru hasta grubuna ulaştırılamıyor.

Saçlar dökülmüyor, karaciğer ve böbrek korunuyor

Ameliyat sonrası enfeksiyon, içerdeki dikişlerde kaçak riski, kanamalar, genel olarak uzun ameliyatlarda tansiyon ya da kalp hastalıkları varsa yoğun bakımda sıkıntılar yaşayabiliyor hasta. Ancak en az yaşanan şey ilaç toksisitesi. Damardan verildiği gibi hastalarda saç dökülmesi olmuyor ve karaciğer ile böbrek de korunuyor.