Sıcak Çikolata Saç Rengi Kimlere Yakışır? Akar Mı? Bakımı Nasıl Yapılır?

Ne yazık ki her saç rengi herkese uygun değildir. Bir rengin sizin için iyi olup olmadığını belirleyen bir dizi faktör vardır. Ten renginizin farkında olun. Yüzünde çok fazla kızarıklık varsa, sıcak tonlardan uzak dursanız iyi olur. Her saç renginin ve cildinin sıcak çikolata saç rengi için uygun olup olmadığını sizin için araştırdık.

Sıcak Çikolata Saç Rengi Kimlere Yakışır?

Sarımsı tenli kadınlar için, sıcak çikolata saç rengi özellikle iyi sonuç verir. Aslında, tüm sıcak kahverengi tonlar size uyar. Kuaförünüzle hangi sıcak olduğunu sorabilirsiniz. Cildinizin alt tonunda kırmızı bulunan bir esmerseniz de bu renk size yakışacaktır.

Açık teniniz varsa, ancak yine de saçlarınızı sıcak çikolata rengine boyamak istiyorsanız, sıcak bir alt tonlu bir ton seçtiğinizden emin olun. Çünkü sıcak çikolatanın da birçok tonu bulunur. Daha koyu bir cilt tonunuz olsa bile, her zaman cildinizin alt tonunu düşünmelisiniz. Çok serin bir alt tona sahip bir ten renginiz yoksa, daha sıcak bir çikolata rengi seçebilirsiniz, aksi takdirde cilt renginiz gri görünebilir.

Sıcak Çikolata Saç Rengi Akar mı?

Sıcak çikolata saç rengi akmaz. Bu rengi boyamak için ekstra bir açıcı kullanmaya gerek de yoktur. Sıcak çikolata rengini daha önce farklı bir renge boyadığınız saçlara veya direkt olarak kendi doğal saçınızın üzerine boyayabilirsiniz. Uzun süre kalıcılığı olan bu ton hemen her kadına yakışan bir renktir.

Sıcak Çikolata Saç Rengi Bakımı Nasıl Yapılır?

Sıcak çikolata saç renginin bakımı oldukça kolaydır. Bu renk, kartelada orta tonlarda olduğu için zamanla akmaz. Güneş ışığının zararlarından minimum derecede etkilenir. Her yaş grubu için ideal bir seçenek olan sıcak çikolata rengi aynı zamanda mükemmel bir beyaz kapatıcıdır. Saçınızın rengini korumak için kahverengi saçlara özel şampuanları kullanabilirsiniz.