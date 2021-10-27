Şevketi bostan otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Şevketi bostan otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Şevket bostan otu, halk dilinde daha çok 'Mübarek Otu' olarak biliniyor. Mineral ve vitamin ihtiyacını karşılayabilen şevketi bostan otu, doğanın bazı alanlarında kendiliğinden yetişebiliyor.

Şevketi Bostan Otu Nedir?

Dikenli yapısı olan şevketi bostan otu, sarı çiçek açar. Papatyagiller familyasının üyesi olan şevketi bostan otu, son zamanlarda popüler olan bitki türlerinden biridir. Tüketimi yaygınlaşan şevketi bostan otu, kendi mevsiminde toplandıktan sonra, kurutularak tüketilebilir. Kültür bitkisi olan şevketi bostan otu, solunum yolu rahatsızlıklarında kullanılmaktadır.

Şevketi Bostan Otu Ne İşe Yarar?

Sağlık için onlarca faydası olan şevketi bostan otu, yorgunluk gidericidir. Gün içerisinde yorgunluğun azaltılmasında yararlı olan şevketi bostan otu, uygun miktarlarda tüketilmelidir.

Şevketi Bostan Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Şevketi bostan otu dünyada en çok Güneydoğu Asya'da yetişen bitkidir. Ülkemizde ise Akdeniz, Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde bulunur.

Şevketi Bostan Otu Hangi Mevsimde Olur?

Şevketi bostan otu Sonbahar mevsiminin son ayında çıkmaya başlar. Sezonu ilkbaharın başlarına kadar devam eder. Kasım ayından itibaren taze şekilde pazar tezgahlarında bulunur.

Şevketi Bostan Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Şevketi bostan otu, doğa içerisinde kendiliğinden yetişebilen bitkisidir. Hemen her bölgede ve alanda yetişebilir. Yetiştiriciliğini yapmak diğer bitkilere göre kolaydır.

Şevketi Bostan Otu Nasıl Kullanılır?

Şevketi bostan otunun faydalarını sağlayabilmek için doğru kullanımı bilmek gerekir. Bu ot türü yemeklerde kullanılabilir. Çay haline getirilip içilebilir.

Şevketi Bostan Otunun Kullanımı

Şevketi bostan otunu kaynatıp çay haline getirmek için ilk olarak 2 fincan sun kaynatılmalıdır. Ardından içerisinde 2 gram kadar şevketi bostan otu ilave edilmelidir. 5 dakikalık demlenme süresini bekledikten sonra kolayca tüketilebilir.

Şevketi Bostan Otu Faydaları Nelerdir?

Şevketi bostan otu anti mikrop özelliğe sahiptir. Vücudun içerisine yerleşmiş dirençli mikropların söküp atılması için bağışıklık sistemini uyarır.

Saç kırılmaları ve dökülmeleri sıkça yaşanabilen sağlık problemidir. Şevketi bostan otu içildiğinde veya saça uygulandığında, sorunu giderme özelliğine sahiptir.

Kalsiyum, demir ve bazı vitaminler açısından zengindir. Günlük ihtiyaçlarını bir kısmını karşılamaktadır.

Bulaşma riski olabilen cilt hastalıklarının iyileşmesi için şevketi bostan otu tercih edilebilir.

Kas gevşetme özelliği olan şevketi bostan otu, kronik yorgunluğu giderici özelliğe sahiptir.

Şevketi bostan otu hazımsızlık karşıtıdır. Sindirim sorunlarında kullanı9mı tavsiye edilir.

Şevketi Bostan Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Şevketi bostan otu saç ve cilt sorunlarında önemli yararlar sağlamaktadır. Cildin parlak görünmesi ve saçların daha güçlü olmasını sağlar. Enfeksiyona karşı iyi geldiği söylenebilir.

Şevketi Bostan Otu Zararları Var mıdır?

Şevketi bostan otu kullanımı uzmanlar bilgisinde olmalıdır. Otun aşırı tüketilmesi zararlara yol açabilir. Yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Vücut yapısına göre çok tüketimde ishal veya kabızlığa neden olabilir.

Mide bulantısı yaşanabilecek yan etkilerden birisidir.

Şevketi bostan otu çocuklarda ciddi sorunlara neden olabilir. Çocuklar tüketmemelidir.

Yaşlılar, zayıf bünyesi olanlar, gebe kişiler, emzirenler ve kronik hastalığı olanlar şevketi bostan otu kullanmamalıdır.

Şevketi bostan otu kullanmak isteyenler sürekli ilaç tüketenler doktorlarına bilgi vermelidirler.

Şevketi Bostan Otu Nerede Satılır?

Şevketi bostan otu internette bulunabilen bitkiler arasındadır. Güvenli sitelerden alınabilir. Ayrıca aktar adı verilen bitkisel ürünler satan dükkanlarda vardır.