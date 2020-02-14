“Sevgililer Günü” Hediyeleri Atölye Kale’den

Seramik sektörünün lider markası Kaleseramik’in, başarılı kadın girişim markalarıyla yaptığı iş birliğiyle hayata geçirilen Atölye Kale, en güzel ürünleri 14 Şubat Sevgililer Günü’nde tüketicilerle buluşturuyor.

Atölye Kale’de, Kaleseramik’in Çan’daki seramik atölyesinde kadınlar tarafından el emeğiyle üretilen mutfak, banyo grubu ürünlerinin yanı sıra Masuma Ceramics ve Homemade Aromaterapi’nin ürünleri de yer alıyor. Kale mağazalarından satın alınabilecek ürünler, Atölye Kale instagram hesabı üzerinden de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Kazancın yüzde 10’u kız öğrencilerin eğitimine

Atölye Kale platformunda, Kaleseramik sahip olduğu sosyal sorumluluk ilkesi doğrultusunda, satılan ürünler üzerinden kız çocukların eğitimine de destek sağlıyor. Bu kapsamda, satın alınan her üründen elde edilen kazancın yüzde 10’u kız öğrencilerin eğitimine katkı amacı ile Kaleseramik Vakfı’na bağışlanıyor.

Masuma Ceramics ile O’nu özel hissettirin

Her biri el yapımı olan ürünleri ile kısa sürede büyük beğeni ve hayran kitlesi kazanan Masuma Ceramics, doğadan ilham alarak tasarladığı ürünlerini, doğadaki dokuları ve desenleri seramikle birleştirerek tasarımlarına yansıtıyor. Marka, özgün ve fonksiyonel olduğu kadar dekoratif de olan ürünler psikolojiden ve doğadan ilham alan tasarımları ile kişiye kendisini özel hissettirmeyi amaçlıyor.

Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak renkleri ile mutfak ve banyo ürünleri‘Masuma Ceramics x Kale’ bu özel günde sevdiğinizi özel hissettiriyor.

“Homemade Aramoterapi” ile doğallığı yakalayın.

Kadim zamanlardan günümüze unutulmaya yüz tutmuş aromaterapi bilgilerini tekrar ortaya çıkaran Homemade, Kale’ye özel yeni bir koleksiyon hazırladı. Sağlıklı yaşam bilinciyle her şeyin en doğalını sunmayı amaçlayan ‘Homemade Aromaterapi’nin özel koleksiyonu ‘Kale X Homemade Aromaterapi’, tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Evde ve banyoda doğallığı, saflığı yansıtan Kale X Homemade Aromaterapi de, yüzde 100’ü doğal yağlarla hazırlanmış el, yüz ve vücut için kastil sabunların yanı sıra ortamı hem enerjik hem de fiziksel olarak yenileyen oda kokuları ve arınmış ve pürüzsüz bir cilt sağlayan vücut ovması bulunuyor.