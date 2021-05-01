Sevgi Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Sevgi Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sevgi çiçeği Türkiye iklim şartlarına uygun olan bir tür çiçektir. Dolayısıyla bu çiçeği evlerde yetiştirmek mümkündür. Sevgi çiçeği iki çenekli bitkilerden bir tanesidir.

Sevgi Çiçeği Nedir?

Papatyagiller familyasından gelen bir tür endemik bitkidir. Sevgi çiçeği peygamber çiçeği olarak da bilinir. Dünya'da sadece ülkemizde yetişen bir tür bitki olan sevgi çiçeği kapalı tohumlu olan bir bitkidir. Sevgi çiçeği evlerde ofislerde en çok yetiştirilen bir bitkidir. Dolayısıyla çiçekçilerde de bu çiçeğe rastlamak mümkündür. Bu çiçek ülkemizde Ankara'da yetişmektedir. Bu çiçek koruma altında olan Türkiye'de yaşayan çiçeklerden bir tanesidir.

Sevgi Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sevgi çiçeğinin toprağı bol nem ister. Dolayısıyla bu çiçeğe bol bol su vermek gerekir. Bakımını yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta budur. Yapraklarına da bakım esnasında dikkat etmek gerekir. Eğer yapraklarında bir kuruluk söz konusu ile su yardımı ile yapraklarını nemlendirmek gerekir. Bu durum çiçeğe de oldukça fazla fayda sağlayacaktır.

Ankara'da yetiştiğinden dolayı buranın iklimine karşı dayanıklı bir çiçektir. Nisan ayının son haftalarında çiçek vermeye başlarlar. Tam da bu esnada budama işlemlerinin titizlikle yapılması gerekir. Budama işlemini titiz bir şekilde yaptıktan sonra bakımı büyük ölçüde tamamlanmış demektir. Toprağın bakımını yaparken toprağın azot bakımından zengin olmasına dikkat edin. Toprak azot bakımından zengin değilse gerekli azot takviyelerini yapmak gerekir.

Sevgi Çiçeği Nasıl Ekilir?

Sevgi çiçeği tohumunu ekerken toprak seçiminde tamamen özgürsünüz. İstediğiniz toprakta bu çiçeği yetiştirmeniz mümkündür. Sevgi çiçeği için toprağınızı seçtikten sonra tohumu ekebilirsiniz. Tohumu saksının en altına yerleştiriniz. Daha sonra tohumun üzerine toprağı atabilirsiniz. Tohumu dilerseniz toprağın ortasına da yerleştirebilirsiniz. Yerleştirdikten sonra filizlenmesi için her gün su vermeniz gerekmektedir. 1 hafta boyunca su verdikten sonra filizlenmeye başlayacaktır.

Sevgi Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Sevgi çiçeğinin çoğaltılması için ilkbahar ya da kış mevsimini beklemeniz gerekmektedir. Kış ya da ilkbahar mevsiminde köklerinden hafif bir şekilde ayırın. Daha sonra başka bir saksıya ekin. Bu şekilde her gün su vererek sevgi çiçeğini büyütebilir ve çoğaltabilirsiniz.

Sevgi Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Sevgi çiçeğinin tohumu Hollanda'dan ithal edilir. Tohumu sert ve kabuksudur. Koyu bir renge sahip olan bu tohum hızlı bir şekilde filizlenme eğilimine sahiptir.

Sevgi Çiçeği Nasıl Sulanır?

Sevgi çiçeği sulanırken dikkat edilmesi gereken nokta topraktır. Toprağın daima nemli kalması gerekmektedir. Bundan dolayı sulama işlemini her gün yapmalısınız. Toprağın az değil çok nemli olması gerekir. Toprağı sularken kökünden itibaren sulamanız gerekiyor. Kökten itibaren sulayarak sevgi çiçeğini sulaman işlemini tamamlayabilirsiniz.

Evde Sevgi Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Ev ortamında sevgi çiçeği yetiştiriciliği yapılabilir. Gerekli olarak bakımı yaparak gerekli sulama işlemlerini aksatmadan gerçekleştirerek hem çoğaltma işlemini hem de yetiştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgi Çiçeği Anlamı

Sevgi çiçeği peygamber çiçeği ve adından da anlaşılacağı üzere sevgi ve aşk anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yanar döner anlamına da gelmektedir.

Sevgi Çiçeği Latincesi

Latince dilinde çiçeklerin anlam karşılıkları vardır. Latincede ise sevgi çiçeğinin anlamı Centaurea Tchihatchheffii'dir.

Sevgi Çiçeği Özellikleri

- İki çenekli bir çiçektir.

- Kapalı tohumlu çiçek türlerinden oluşur.

- Türkiye'de yetişen bir endemik bitki türüdür.

- Çiçekleri kırmızı rengindedir.

- Dikenli bir yapıya sahiptir.

- Türkiye'de korunan bir bitki türüdür.

- Bazı türlerinin çiçekleri mor rengini alabilir.

- Mayıs ya da Haziran aylarında çiçeklenmeye başlarlar.

- Step iklimine uygun bir çiçektir.

- Yaprakları ışığı yansıtır.

Sevgi Çiçeği Faydaları

Toprağı Zenginleştirir: Toprağın diri kalmasını sağlayan bir çiçek türüdür. Özellikle step iklimine sahip yerlerde yetişen bu sevgi çiçeği toprağın daha canlı olmasını sağlar.

Havayı Temizler: Sevgi çiçeği bulunduğu bölgenin havasını temizler. Daha temiz bir hava yayılmasını sağlar.

Sevgi Çiçeği Hikayesi

Mogan gölü yakınlarında bir Hacılar köyü varmış. Bu hacılar köyünde çoban koyunlarını otlatır ve şarkılar söylermiş. Aşık olduğu kıza sürekli olarak bu çiçekten verirmiş. Kızın babası kızını çobana vermek istemiyor ve sürekli olarak çobanı fakir olduğu gerekçesi ile aşağılar onu hor görürmüş.