Sessizce Evinizi Kirleten 8 Eşya!

Şömineler ve fırınlar



Şömineler ve fırınlar evinizin içindeki havayı kirletebilir ve bu da solunum sisteminizi etkileyebilir. Fırın ve şömineler tarafından üretilen duman, gözünüze ve ciğerlerinize giriyor ve bu da alerjiye, tahrişe, öksürüğe ve hatta bronşite neden olabilecek parçacıklar içeriyor.

Kuru temizlenmiş giysiler

Giysilerinizi kuru temizleyiciye göndermek, makinede yıkamakla uğraşmaktan daha kolaydır. Ancak kuru temizlemeden gelmiş kıyafetleriniz sağlığınızla oynayabilir. Yıkama işlemi sırasında sağlığınız için son derece tehlikeli olan perkloroetilen adı verilen bir madde kullanılır, bu nedenle giysilerinizi dolaba koymadan önce iyice havalandırmanız tavsiye edilir.

Kişisel bakım ürünleri



Her gün görmeye ve kullanmaya alışkın olduğumuz tüm vücut kremleri, diş macunları, şampuanlar, deodorantlar, jeller ve diğer temizlik ürünleri, hem evimizi hem de vücudumuzu etkileyebilecek çok miktarda kimyasal ve koruyucudan yapılmıştır. Yapılacak ideal şey, bu sanayileşmiş ürünleri daha doğal olan ve kimyasal koruyucu içermeyen başka ürünlerle değiştirmek olacaktır.

Halılar

Halılar, dekorasyonu tamamlayan, eve sıcaklık ve rahatlık veren yegane eşyalardır. Ancak halılarınızın hijyenini ciddiye almazsanız çok zararlı olabilirler. Halılarda bulunan en yaygın mikroplardan ve kirleticiler toz akarları, hamamböceği alerjenleri, küf ve tozdur. Bu mikroplara maruz kalmamak için halıları sık sık temizlemek gerekir

Diş fırçası



Diş fırçası günlük hijyenin vazgeçilmez bir unsuru olsa da mikropların ve bakterilerin çok kolay bir şekilde birikebildiği bir üründür. Diş fırçaları, mikropların büyümeleri için mükemmel ortamı sunar; sürekli nemlidir. Düşündüğünüzün aksine diş fırçaları kapalı bir kutuda muhafaza edilmemelidir. Yapılacak en iyi şey, onu dik konumda ve havalandırılan bir alanda tutmaktır. Böylece bir dahaki sefere kullanana kadar kuruyacaktır.

Klima

Klima, sıcak havaların imdadına koşan en sevdiğimiz cihazlardan biridir. Çoğu insan yaz aylarında klimayı açar ve tüm camları kapatır, "Sıcak içeri girmesin, soğuk dışarı çıkmasın" diye düşünür. Ancak bunu yapmak evde soluduğunuz havanın kalitesini olumsuz yönde etkiler. Klima çalıştırıp tüm pencereleri kapalı tutmak kendi nefesinizle tekrar tekrar kirlenmiş olan havayı soluduğunuz anlamına gelir. Buna ek olarak, toz ve bakteriler genellikle üzerine yerleşip havaya yeniden sirküle ettiğinden, bu kullanışlı cihazın temizlenmesi çok önemlidir.

Havlular

Duştan çıktığınızda sarıldığınız ya da elinizi yüzünüzü kuruladığınız havluların mikroplarla ve hatta belki de dışkı bakterileriyle dolu olduğunu biliyor musunuz? Her zaman banyoda oldukları için neme, akarlara ve mikroplara maruz kalırlar. Ayrıca deri kalıntısı, tükürük ve diğer vücut salgılarını da içerebilirler. İdeal olarak, çok düzenli olarak yıkanmaları gerekir ve mümkünse güneşte kurumaları için dışarıya asmanız gerekir.

Tütsü ve oda spreyleri



Tütsü, aromatik mumlar ve oda spreyleri, evimizi çok hoş bir koku ile dolduran önemli miktarda duman yayar. Bununla birlikte, kötü kokuları maskeleyen aynı duman ciğerlerimize de girer ve sonunda vücudumuza çok fazla zarar verir. Bu elementlerdeki kimyasalları solumak, gelecekte astım gibi sağlık koşullarını tetikleyebilir.