Ses tellerinde nodül belirtileri, nasıl oluşur? Nodül nasıl tedavi edilir?

Ses kıvrımlarınız veya kordlarımız nefes borunuzun (trakea) girişinde oturan iki esnek kas dokusu bandıdır. Vokal kord lezyonlarının kesin nedeni bilinmemektedir, ancak sesi çok fazla veya çok sert kullandıktan sonra ortaya çıktıklarına dair kanıtlar vardır.

Ses Tellerinde Nodül Belirtileri Nelerdir?

Ses teli nodülleri olarak da bilinen vokal kord lezyonları, nodüller, polipler ve kistleri içeren iyi huylu (kanserli olmayan) büyümelerdir. Hepsi ses kısıklığına neden olabilir ve aşırı ses kullanımı veya ses teli travması ile ilişkili olabilir. Bazen şarkıcı nodülleri veya düğümleri olarak adlandırılan vokal kord nodülleri, sesin tekrarlayan aşırı kullanımı veya yanlış kullanımından kaynaklanır. Bu nasır benzeri büyümeler, vokal kordların orta noktasında gelişir. Vokal kord nodülleri mikroskop altında nasır gibi görünür ve bazen anormal kan damarlarıyla ilişkilendirilir. 20 ila 50 yaş arasındaki kadınlar ses teli nodüllerine daha yatkındır, ancak hem erkekler hem de kadınlar etkilenebilir.

Ses teli polipleri, ses tellerinden birinde veya her ikisinde de oluşabildikleri için nodüllerden farklıdır. Nodüllerden daha vaskülarize olma eğilimindedirler, yani daha fazla kan damarlarına sahiptirler ve kırmızımsı renkte görünürler. Bu büyümelerin boyutu ve şekli değişebilir, ancak genellikle nodüllerden daha büyüktür ve kabarcıklara benzer. Ses teli nodülleri gibi, polipler de sesin aşırı veya yanlış kullanımından kaynaklanabilir, ancak aynı zamanda tek bir sesin kötüye kullanılmasından da (spor müsabakasında bağırmak gibi) kaynaklanabilir. Başka bir ses teli polipi türü olan polipoid kordit (Reinke ödemi), neredeyse yalnızca sigara içmeyle ilişkilidir.

Vokal kord lezyonları, ses kısıklığı, nefes alma, çoklu tonlar, ses aralığı kaybı, ses yorgunluğu veya ses kaybı ile sonuçlanabilir. Ses teli nodülleri veya polipleri olan hastalar, seslerini sert, raspa veya cızırtılı olarak tanımlayabilir. Sık ses kesintileri olabilir, kullanımla kolay ses yorgunluğu olabilir veya ses seslerinde azalma olabilir. Ağrı, kulaktan kulağa ateş eden bir ağrı, genel boyun ağrısı veya boğazda yumru şeklinde hissedilen diğer bir semptomdur. Hastalar ayrıca sık öksürük, boğaz temizleme veya genel yorgunluk yaşayabilir.

Ses Tellerinde Nodül Nasıl Oluşur?

Ses telleri nodüllerinin sebepleri bilinmemektedir. Genel olarak sesi olması gerektiğini dışında kullanmak, sert ve çok kullanmak neden olarak bilinmektedir. Uygun olmayan bir şekilde konuşmak, çok konuşmak, çığlık atmak, bağırmak veya hastayken konuşmak soruna katkıda bulunabilir. Vokal kord kistleri, sıvı dolu veya yarı katı bir merkezin etrafında bir kese bulunan büyümelerdir. Bunlar vokal kord nodülleri ve poliplerden daha az yaygındır. İki tür ses teli kisti vardır, mukus retansiyon kistleri ve epidermoid (veya sebase) kistler. Kistler tipik olarak sesin aşırı kullanımı veya vokal kord travması ile ilişkili değildir. Vokal kord lezyonları, üst solunum yolu enfeksiyonu veya larenjit hastasıyken sesi kullanmaktan da kaynaklanabilir.

Nodül Nasıl Tedavi Edilir?

Bir hasta iki ila üç haftadan fazla bir süre boyunca ses kısıklığı, ağrı veya başka semptomlar yaşarsa, bir kulak burun boğaz doktoruna (kulak, burun ve boğaz doktoruna) veya rahatsızlıkların bakımı konusunda ek eğitim almış bir yan dal uzmanına görünmelidir. Vokal kord lezyonlarının doğru teşhisi çok önemlidir çünkü terapi konservatif davranışsal, tıbbi ve diyet tedavilerinden cerrahi gibi daha invaziv tedavilere kadar değişebilir.

Nodüller tipik olarak bir konuşma dili patoloğunun rehberliğinde ses terapisi ve davranış değişikliği ile konservatif olarak tedavi edilir. Cerrahi, dirençli lezyonlar için veya ses ihtiyaçlarının tek başına ses terapisi ile karşılanmadığı durumlarda ayrılmıştır. Nodüllerin aksine, polipler ve kistler tipik olarak ses terapisine yanıt vermez ve en iyi şekilde cerrahi bir yaklaşımla yönetilir.

Reflü, alerji ve sinüzit gibi sesi etkileyen altta yatan tıbbi sorunların tedavisi, ses lezyonlarının şiddetini veya oluşumunu azaltmaya ve genel olarak ses hijyenini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Sigarayı bırakmak için davranışsal müdahale, stresin azaltılması ve ses farkındalığının iyileştirilmesi de ses problemlerini kolaylaştırabilir. Ses terapisi tipik olarak bu davranışları güçlendirir ve vokal etkinliğini ve işlevini en üst düzeye çıkarmak için teknikler ve stratejiler sağlar.