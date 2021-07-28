Serpantin Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Yılan Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Serpantin Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Oldukça yaygın bilinen bir taş olan Serpantin, rizona kertenkele taşı olarak da bilinir.

Serpantin Taşı Nedir?

Serpantin, yarı saydam ila opak, mumsu sert, lifli ve damarlarda sıklıkla meydana gelen, birbiriyle yakından ilişkili metamorfik kayaçlar grubunun genel adıdır. Bu mineraller temelde aynı kimyaya sahiptir, ancak bazen farklı bir yapıyla da karşınıza çıkabilir. Mineral bileşimi nedeniyle bu çeşitlerin iyileştirici özellikleri aynıdır. Serpantin'in en güzel örneklerinden biri Atlantisite olarak bilinir, sarı yeşilden yeşile, mor stichtite dahil serpantindir. Bu taş Avustralya ve Rusya'da bulunur.

Serpantin Taşı Ne İşe Yarar?

Serpantin iyi bir temizleme taşıdır, kanı ve vücudu detoksifiye eder. Uzun ömürlülüğe yardımcı olduğu söylenir. Serpantin, terapistler için iyi bir araçtır. Özellikle duygusal stresi iyileştirmek için terapötik bir psikolojik araç olan Duygusal Özgürlük Tekniği (EFT) için iyi bir araçtır. Çünkü bu taş durumları ve duyguları hayatınıza entegre etmenin olumlu yollarıyla temasa geçmenize yardımcı olur.

Serpantin Taşı Nerelerde Bulunur?

Rusya, İsviçre, ABD ve Kanada antigorit, sert kompakt monoklinik kitleleri kırmalı olarak ortaya çıkar ve genellikle mücevher ya da doğal taş satan yerlerde bulunabilir.

Serpantin Taşı Nasıl Anlaşılır?

Serpantin renkleri yarı saydam yeşilden sarı yeşile, sarı, soluk yeşil, gri yeşil, koyu yeşile kadar uzanır ve kahverengimsi siyah veya mor katkılarla karıştırılır. Serpantin bir magnezyum, demir, silikat hidroksittir. Orijinalliğini bu şekilde anlayabilirsiniz.

Serpantin Taşı Nasıl Kullanılır?

Serpantin, temel varlıklarla teması teşvik etmek için kullanmanız için güçlü şifa kristalleridir. Bu taşı kullanmak, meleklerin rehberliği ile temas kurmanıza da yardımcı olabilir. Eğer dünyayı iyileştirmeye yardım etmek isterseniz, bu dünya enerjisi titreşimi de bu niyette size yardımcı olacaktır.

Serpantin Taşı Faydaları Nelerdir?

Serpantin, sindiriminizi yeniden dengeleme çabalarını destekler,

Serpantin iyi bir temizleme taşıdır, kanı ve vücudu detoksifiye eder. Uzun ömürlülüğe yardımcı olduğu söylenir,

Parazitleri yok eder,

Kalsiyum ve magnezyum emilimine yardımcı olur,

Hipoglisemi ve diyabeti tedavi eder. Özellikle kas ve adet olmak üzere ağrıların giderilmesine yardımcı olur,

DNA'nın ve hücrelerin hassas enerji yapılarını koruyarak aurayı yalıtır. Enerji alanınızı bedeni canlandıran Dünya ile hizalayarak iyileşmeyi destekler,

Alzheimer ve bunama semptomlarını hafifletebilir. Isırık ve sokmalardan kaynaklanan ağrıyı hafifletebilir,

Duygusal bedeni yatıştırır, geleceğe beklenti ve heyecanla bakabilmeniz için zorluk korkunuzu serbest bırakmanıza izin verir,

Serpantin, ruh hali değişimlerini dengeler, sinirlilik ve stres durumlarında sakinleştirir, olumsuz enerji etkilerinden korur,

Bu taş duygusal aşırı yeme, bulimia, anoreksi ve aşırı yemenin üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Yeşil enerjisi, kalp çakranızı açmak ve refahı, iyi talihi ve tüm sıkı çalışmanızın meyvelerini toplama yeteneğini artırmak için odaklanmış bir niyetle kullanılabilir.

Serpantin Taşı Özellikleri Nelerdir?

Serpantin taşı genellikle içinde manyetik bir mineral olan Siyah Manyetit veya Lodestone içerir ve bu katkı ile kaba Serpantin normal yeşil taşlardan oldukça farklı görünür. Deriye direkt olarak temas ettiğinde, hücre yenilenmesinde harika bir şifacıdır.

Serpantin Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Serpantin genel olarak mimari alanlarda kullanılsa da taşın mucizeleri ortaya çıktığından beri kolye, yüzük, tesbih ve bileklikler için de harika bir malzeme olmuştur.

Serpantin Taşı Temizliği ve Bakımı

Serpantin taşını temizlemek için yumuşak bir beze ihtiyacınız vardır. Biraz sabun yardımı ile temizliğini halledebilirsiniz. Ayrıca güneşten ve sıcaktan uzak tutmanız tavsiye edilir.