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GeriBeslenme Önerileri Serinleten Lezzet: Buzlu Yeşil Çay Nasıl Yapılır?
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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Serinleten Lezzet: Buzlu Yeşil Çay Nasıl Yapılır?
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Serinleten Lezzet: Buzlu Yeşil Çay Nasıl Yapılır?

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Serinleten Lezzet: Buzlu Yeşil Çay Nasıl Yapılır?
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"Sıcak havalarda ferah bir lezzet arayanlara; karşınızda ev yapımı nefis sağlıklı buzlu yeşil çay!"

Buzlu yeşil çay tarifi

Malzemeler:

1,5 litre su

2 yemek kaşığı yeşil çay ya da 2 poşet yeşil çay

2 adet limon (lime olursa daha güzel olur)

Bir kase nane

2 yemek kaşığı bal

Çilek, ahududu ya da şeftali

Hazırlanışı:

Suyu kaynatın ve yeşil çayı ekleyin. 10-15 dakika kadar demlendirin.

1 limonu ince ince dilimleyin, 1 tanesinin de suyunu sıkın.

Demlenen çayı süzün ve ılık haldeyken balı ve limon suyunu ilave edip eriyene kadar karıştırın.

Ballı yeşil çayı bir sürahiye alın, limon dilimlerini ve ayıklanmış nane yapraklarını ekleyip buzdolabında iyice soğuayana kadar bekletin.

Servis yaparken damak tadınıza göre ahududu, çilek ya da dilimlenmiş şeftali ekleyin. 

Buz da ilave ederek servis yapın. Afiyet olsun.

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