Şerbetçi otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Şerbetçi otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Şerbetçi otunun bilimsel adı Humulus Lupulus olarak adlandırılmaktadır. Cannabacea familyasına mensup olan otlardan bir tanesidir.

Şerbetçi Otu Nedir?

Kendirgiller ailesine mensup bir bitkidir. Şerbetçi otu genellikle boyları 2 ila 5 metre arasında değişen sarıcılı gövdeye sahip olan bir bitkidir. Otsu bitki türlerinden bir tanesidir. Şerbetçi otu Türkiye'de de yetişen bir bitkidir.

Şerbetçi Otu Ne İşe Yarar?

Şerbetçi otu çok şifalı bir bitki olarak biliniyor. Bundan dolayı da bağışıklık sistemi zayıflığı şikayeti yaşayan kişilere de tavsiye edilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve zayıf bağışıklık sistemini toparlayarak kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlamaktadır. Doğal bir antioksidan olduğu da bilinen şerbetçi otu vücudu da rahatlatıcı özelliği bulunmaktadır. Özellikle stresli ve kaygılı zamanlarda şerbetçi otu tüketimi yaygındır. Şerbetçi otu doğal bir antiseptik özelliği bulunur. Bundan dolayı yara ve iltihaplar üzerinde oldukça etkili bir şifalı bitkidir.

Şerbetçi Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Şerbetçi otu ülkemizde en fazla Bilecik ilinde yetişmektedir. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yoğun olarak yetişen şerbetçi otu ilaç sanayinde de kullanılan bir ottur. Ülkemizde 1967 yılından beridir şerbetçi otu yetiştiriciliği yapılmakta ve ilaç sanayinde kullanılmaktadır. Sadece pazaryeri ilçesinde yetiştiğinden dolayı Şerbetçi otu özel bir ottur.

Şerbetçi Otu Hangi Mevsimde Olur ve Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Şerbetçi otu sadece sonbahar ve ilkbahar mevsimlerinde ortaya çıkar. Şerbetçi otunun yetiştiriciliği ülkemizde 1967 yılından beridir yaygındır. Yetiştiriciliği mümkün olan bir ottur.

Şerbetçi Otu Nasıl Kullanılır? Şerbetçi Otu Kullanımı

Şerbetçi otu çay şeklinde tüketilmektedir. Şerbetçi otunu çay haline getirerek tüketebilirsiniz. İlk olarak bir bardak kaynar suyun içerisinde 1 adet tatlı kaşığı şerbetçi otu atın. Daha sonra da bu şekilde 1 dakika boyunca yüksek ateşte demleyin. Demledikten sonra şerbetçi otunu afiyetle tüketebilirsiniz. Şerbetçi otunu günde 1 kez tüketmeniz önerilmektedir.

Şerbetçi Otu Faydaları Nelerdir, Neye Yarar ve İyi Gelir?

1) Uykusuzluğa İyi Gelir

Uykusuzluk şikayeti yaşıyorsanız mutlaka şerbetçi otunu günde 1 defa olmak üzere tüketebilirsiniz. Şerbetçi otu doğrudan uyku hormonlarını hareket geçirir ve kişinin daha rahat bir uyku uyumasını ve uykusuzluk gibi problemleri yaşamasını engeller.

2) Sinirleri Sakinleştirir

Sinir sistemine iyi geldiği bilinen şerbetçi otu aşırı sinir ve öfke problemi olan kişilere de önerilmektedir. Sinirleri sakinleştirir ve ani şekilde parlamaların yaşanmasını engeller. Öfkeli insanlara şerbetçi otu tüketilmesi tavsiye edilir.

3) İştah Açar

Şerbetçi otu doğrudan iştah açıcı olarak bilinir. Dolayısıyla iştahsızlık şikayeti yaşayan kişiler için şerbetçi otu önerilmektedir. Şerbetçi otu hem iştahı açar hem de kilo almanızı sağlar.

Şerbetçi Otunun Zararları Var mıdır?

Şerbetçi otunun tüketilmesi abartılmamalıdır. Çünkü aşırı derecede tüketimi sonucunda hormonal olarak bir takım dengesizlikler ortaya çıkabilir. Aynı zamanda yine aşırı tüketmeye bağlı olarak da vücutta aşırı bir şekilde tüylenme meydana gelebilir. Bir diğer zararı ise cinsel isteksizlik ve libido düşüklüğü yapması olarak bilinmektedir.

Şerbetçi Otu Nerde Satılır?

Şerbetçi otu en fazla aktarcılar da satılmaktadır. Aktardan ayrı olarak da internet üzerinden de satışı yapılmaktadır.