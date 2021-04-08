Sentetik Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Sentetik Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Sentetik kumaşın kullanım alanlarının yaygın olması her türden eşya için kullanılabilmesinin yanında ekonomik olarak bulunabilmesi tercih edilme nedenleri arasındadır.

Sentetik Kumaş Nedir?

Sentetik kumaş odun hamurundan elde edilen sentetik liflerin belirli işlemlerden geçirilerek dokuma haline getirilmesiyle elde edilen bir kumaş türüdür. Sentetik ve yarı sentetik kumaş olarak iki bölümde oluşturulmaktadır. Günlük hayatta bir çok yerde kullanım imkanı bulunan sentetik kumaşın çeşitleri de bulunmaktadır.

Sentetik Kumaş Nasıldır?

Sentetik kumaş yapı itibariyle kullanımı kolay makinede yıkanabilen daha kolay muhafaza edilip uzun süre kullanıma imkan sağlayan bir kumaş çeşididir. Kıyafetlerde kullanımı ekonomik olduğu için tercih edilmektedir.

Sentetik Kumaş Terletir mi?

Sentetik kumaşın en zor kullanım alanı terletmesidir. Sentetik kumaşlar ile yapılan kıyafetler terleterek koku oluşmasına neden olmaktadır. Sentetik kumaşlar çabuk yıkanabilerek temizlenebilmektedir.

Sentetik Kumaşın Özellikleri Nelerdir?

Sentetik kumaşın en önemli özelliği parlak görünümü ve dayanıklı yapısı olmaktadır. Sentetik kumaş aynı zamanda istenilen renkte boyanabilen renklerini çabuk soldurma yapmayan özellikte bir kumaştır. Sentetik kumaşların diğer özellikleri ise hava aldırmayan bir dokumaya sahip oldukları için terletebilirler. Yıkama opsiyonları geniş kullanım alanları dayanıklı oldukları için fazladır.

Sentetik kumaşlar dayanıklı kumaşlar olmasının yanında kırışma yapmayan kumaşlar olmaktadır. Kullanım özellikleri arasında kırışmayan hafif ve parlak olmaları tercih edilmelerini arttırmaktadır.

Tüketiciler için diğer bir tercih edilme nedeni ise kolay bulunabilen ekonomik kumaşlar olmalarıdır. Üretimleri gün geçtikçe çeşitli eklemeler ve yenilikler ile yapılan sentetik kumaşların yaygın kullanım alanları bulunarak elde edilmeleri kolay ürün olduğu için gerektiği her alanda kullanımları mümkün olmaktadır.

Sentetik Kumaşın Kullanım Alanları Nelerdir?

Sentetik kumaşlar giyim sektöründe kullanıldığı gibi diğer sektörlerde de kumaş ihtiyacını karşılamaktadır. Özellikle mobilya ve dekorasyon alanlarında hizmet veren firmalar renk çeşitliliği ve uygun fiyat sunabilmek dayanıklı kumaşlar ile tasarım yapabilmek için sentetik kumaşları tercih etmektedirler. Sentetik kumaşlar günlük hayatta birçok alanda kullanılmaktadır.

Sentetik kumaşlar son yıllarda üretimi fazla olmasının yanında kişilerin tercihlerinin daha doğal olan kumaşlara yönelmesi nedeniyle büyük giyim firmaları tarafından az olarak tercih edilmektedir. Kullanım alanlarının geniş olması ekonomik kumaşlar olduğu için mümkündür. İhtiyacı karşılamak amacıyla üretilen sentetik kumaşlar belli başlı ürünlerde kullanılan kumaşlardır. Yüksek kalite ve benzersiz dokuma tercihinde bulunan kişiler ve firmalar sentetik kumaşları ayrı bir kolda inceleyerek çok az alanda kullanmaktadırlar.

Sentetik Kumaş Esnek midir?

Sentetik kumaşlar dokuma olarak esnek yapıda kumaşlar olmaktadır. Yapıları itibariyle içerisinde kullanılan liflerin esnekliği ve hafifliği nedeniyle esnek kumaş olarak kabul edilmektedirler. Sentetik kumaşların esnek ve her bedene uyum sağlaması hafif olması giyim tercihleri açısından öncelik kazanmaktadır. Sentetik kumaşlar parlak olmasının yanında esnek ve hafif kumaşlardır.

Sentetik Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Sentetik kumaşlar yıkanınca çekme yapmamaktadır. Sentetik kumaşların özelliklerinde kaliteli lifler ile dokuma oluşturulduğu için dayanıklı kumaşlar olup çekme yapmamaktadırlar. Sentetik kumaşın her alanda kullanılmasının nedeni de çekme yapmamasıdır.

Sentetik Kumaş Sıcak Tutar mı?

Sentetik kumaşlar doğal lifler içermemektedirler. Yapılarında selüloz içeren lifler bulundurdukları için sıcak tutmaları için keçeleşme mümkün olmamaktadır. Özellikle üretimlerinde yan mamul kullanılmadığında sıcak tutma özelliği göstermemektedirler. Sentetik kumaşlar yapay kumaşlar olduğu için ısı vermek amacıyla ilave ürün gerektirmektedirler.