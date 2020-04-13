''Senin Yüzünden'' Şarkısı Dijital Platformda
"Hip Hop severlerin yakından tanıdığı ve yaptığı akustik çalışmalarla da adından sıkça bahsettiren Elçin Orçun, One Might Stand ile kurduğu, yerli sahnenin cesur yüreği BEATEN FAME gurubu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. "
İkili bağımsız olarak çıkarttıkları ‘’ Senin Yüzünden’’ teklisini 10 Nisan günü tüm dijital platformlarda yayımladı.
Şarkının prodüksiyon işlemleri One Might Stand’e, söz ve müziğiyse Elçin Orçun’a ait.
Son dönemlerde, corona virüsü nedeniyle evde kal çağrılarına destek veren BEATEN FAME grubu, müziğin iyileştirici gücüne inanıyor.