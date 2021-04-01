Selvi Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Selvi Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Park, bahçe ve mezarlık gibi alanlarda bolca kullanılan selvi ağaçları nemli toprakları sever. Yavaş yavaş büyür ancak çok uzun ömürlü olmaları nedeniyle oldukça yüksek boyutlara ulaşabilir. 30 metreden daha uzun seviyelerde olabilir.

Selvi Ağacı Nedir? Selvi Ağacı Hakkında Bilgi

İnce ve uzun görünümleri ile çok estetik duran selvi ağaçları peyzaj çalışmalarında çok kullanılır. Selvi ağacının 20 civarında farklı türü bulunur ve bu türlerin büyük çoğunluğu sağlamlığı nedeniyle ahşap malzeme olarak kullanılabilir.

Selvi Ağacı Latince İsmi

Selvi ağacının Latince adı Cupressus'tur.

Selvi Ağacı Özellikleri

Uzun ömürlü bir ağaç olan selvilerin ortalama ömrü 200 yıldır. Bu kadar uzun ömürlü ve dayanıklı olması en önemli özelliklerinden biridir.

Selvi ağaçları her toprakta yetişecek kadar dayanıklı ve uyumludur. Kireçli topraklarda dahi yetişebilir.

Selvi Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Selvi ağacının dikimi için en uygun dönemler ilkbahar ve sonbahar mevsimleridir.

Selvi Ağacı Nerede Yetişir?

Selvi ağaçları nemli bölgeleri sever. Bu nedenle Akdeniz Bölgesinde çok görülür. Dünyada selvi ağacının en çok görüldüğü ülkeler Türkiye, Suriye, Lübnan ve çevrelerindeki ülkelerdir. Toros Dağlarında doğal olarak yetişen selvi ağacı büyük şehirlerde de yetiştirilir.

Selvi ağaçları pek çok toprak türüne uyum sağlayabilir. Kireçli topraklarda pek çok ağaç ve bitki yetişmez ancak selvi ağaçları bu toprakta bile yetişir.

Selvi Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Selvi ağaçları çelik aşılama yöntemiyle çoğaltılabilir. Bunun için selvi ağacından bir dal kesilerek suda bekletilir. Dalın suda bulunan kısmında köklenmeler oluştuktan sonra saksıya ya da toprağa dikilir. Dikilen toprakta gübre bulunması selvinin tutunup büyümesini hızlandırır. Can suyunun ve ilerleyen zamanlarda fidanın ihtiyacı olan suyun verilmesi de ihmal edilmemelidir.

Selvi Ağacı Yaprak Döker mi?

Selvi ağaçlarının estetik görünümünü sağlayan özelliklerinden biri yapraklarını dökmemesidir. Bu ağaçlar her mevsim yeşil kalan ağaç türlerinden biridir.

Selvi Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Selvi ağaçları eğer saksıda ya da kapalı alanlarda yetiştiriliyorsa kış aylarında aşırı soğukta bırakılmamalıdır. Yaz aylarında su ihtiyacı artacağından yeterli su verilmelidir. verilen suyun oda sıcaklığında olması gerekir.

Selvi Ağacı Faydaları Nelerdir?

Selvi ağaçları estetik görünümleriyle peyzaj mühendislerinin çok kullandığı ağaçlardandır. Ayrıca mobilya, gemi ve diğer ahşap malzeme kullanılan ürünlerin yapımında kullanılır.

Selvi ağacının yaprakları ve kozalakları da tam bir şifa kaynağıdır. Bu özelliği nedeniyle selvi ağacı ürünleri modern tıptaki ilaçların yapımında ve alternatif tıpta kullanılır.

Selvi ağacının yapraklarının güzel kokusu parfüm üretiminde de sıklıkla kullanılır.

Selvi yapraklarının suda kaynatılarak içilmesi halinde kabızlığa iyi geldiği, idrar söktürdüğü, ateşi düşürdüğü, prostat kanserine iyi geldiği, astım ve bronşit gibi solunum yolları hastalıklarını rahatlattığı bilinir.

Selvi Ağacı Hastalıkları Neler?

Selvi ağaçlarında kök çürüklüğüne sık rastlanır. Her ne kadar nemi seven bir tür olsa da kök bölgesinin gereğinden çok fazla suya maruz kalması durumunda çürüme görülebilir. Kök çürümesinin başladığı dönemlerde hastalık tespit edilerek çürüyen bölgelerin temizlenmesi ve köklerin havalandırılması halinde hastalığın önüne geçilebilir.

Selvi ağaçlarına kabuklu bit, kırmızı örümcek, yaprak biti, kın kanatlılar gibi zararlılar da musallat olabilir.

Selvi Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Selvi Ağacı Kullanım Alanları

Selvi ağacının Türk kültüründe önemli bir yeri vardır. Selvi ağaçları zorlu koşullara karşı direnç göstermesi ve yapraklarının her zaman yeşil kalmasıyla hayatın ve birliğin sembolü olmuştur. Gövdesinin göğe doğru dimdik uzanması nedeniyle adaletin ve doğruluğun sembolü olarak da görülür. Bu anlamları nedeniyle özellikle mezarlıklarda hayatın devamının simgesi kullanılmıştır.

Ayrıca selvi ağaçları park ve bahçe gibi alanların yeşillendirilmesinde de çokça kullanılır. Çünkü uzun yıllar yaşayan, her mevsim yeşil kalan ve dayanıklı olan bu ağaçların bakımı da kolaydır. Estetik görünümleri peyzaj çalışmalarında çok kullanılmasına neden olur.

Selvi ağaçları mobilya yapımında, gemi yapımında ve ahşabın kullanıldığı diğer alanlarda da kullanılır.