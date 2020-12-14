Selüliti azaltmak için 7 harika ipucu

1. Tuz miktarını azaltın

Tuzun, yüksek tansiyona yol açabilmesinin yanı sıra, selüliti daha belirgin hale getirebilen susuzluğa neden olur. Tuz alımınızı azaltarak bu soruna engel olabilirsiniz. Tuzlu yiyecekler satın almadığınızdan emin olmak için etiketleri okuyun ve yemeğinize ekstra tuz eklemeyin.

2. Diyetisyene başvurun

Kilo kaybından bahsetmişken, fazla kilo vermek selülit görünümünü en aza indirmeye yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra, fazla kilolarınız sizi diyabet ve kalp hastalığı gibi diğer sağlık sorunları riskiyle karşı karşıya bırakabilir, bu yüzden sağlıklı bir kiloya ulaşmak gerçekten çok önemlidir. Uygulayabileceğiniz ve size uygun olan bir yemek listesi oluşturmak için doktorunuzla birlikte çalışın.

3. Bol su için

Susuz kalmış bir cilt, donuk, kuru ve cansız görünür. Öte yandan, bol su içmek cildinizi hidrasyonla pompalamaya yardımcı olur, böylece cildiniz sağlıklı ve selülitsiz görünür. Çok fazla su içmek selülitin bu kadar belirgin olmasını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz, daha fazla yayılmasına da engel olur.

4. Kuru fırçalama tekniğini rutin haline getirin

Selülitli bölgeye selülit fırçasıyla masaj yapmak, kan akışını artırır ve lenfatik sisteminizi harekete geçirir. Birçok kadın, bunun selüliti en aza indirgemenin etkili bir yolu olduğunu söyler. Aynı zamanda uzmanlar da küçük, dairesel hareketlerle haftada bir veya iki kez kuru fırçalama tekniğiyle cilde masaj yapmayı öneriyor.

5. Taze meyve tüketin

Uzmanlara göre taze meyve ve sebzeler, selülite neden olan toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olan alkali gıdalardır. Bu selülitten tamamen kurtulmanızı sağlamasa da kesinlikle yardımcı olabilir. Ancak, tam anlamıyla fayda sağlamak için bu ipucunu diğerleriyle birleştirmek önemlidir. Ayrıca meyve ve sebze yemek kilo vermenize yardımcı olabilir, bu da selülitle doğru orantılıdır.

6. Masaj yaptırın

Masaj yaptırmak sadece harika hissettirmekle kalmaz, aynı zamanda bazı sağlık yararları da vardır. Stresi azaltır ve daha önce bahsettiğimiz kuru fırçalama tekniğiyle aynı etkiye sahiptir, hatta daha fazlası… Cildinize masaj yaptırmak kan akışına yardımcı olur ve selüliti belli bir süre saklayabilir.

7. Her gün en az 30 dakika egzersiz yapın

Egzersiz, kaslarınızı sıkılaştırmanıza yardımcı olur, bu da selülitin bu kadar belirgin olmasını önlemenin basit ve etkili bir yoludur. Aynı zamanda uzmanlar, düzenli egzersizin toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olduğunu söylüyor. Bunun için her gün en az 30 dakika egzersiz yapmanız öneriliyor.