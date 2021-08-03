Selülit Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir? Selülit Neden Olur? Evde Selüliti Geçirecek Bitkisel Çözümler ve Doğal Yollar

Selülit nasıl geçer? Evde selülite iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yollar

Yeşil çay: Yeşil çayın antioksidan deposu olduğunu bilmeyen kalmadı. Yapılan çalışmalar; metabolizma hızını artırdığını da göstermekte. Özellikle yağlanmaya bağlı selülit oluşumunu engellemede yağ yakıcı etkisi ile görev alır. Günde 1-2 fincan zencefil, limon, yeşil çay karışımını hazırlayıp içebilirsiniz. Zencefil: Aspirin gibi etki göstererek kan damarlarında plak oluşumunu engeller. Aynı zamanda kanı inceltici etkisinden dolayı dolaşımı ve kan akışını rahatlatır. Zencefilin anti- enflamatuar etkisi de kuvvetlidir. Su: Su, cildin nem dengesini koruyarak elastikiyetini kaybetmesini engeller. Böylece vücudun gereksiz ödem toplamamasını sağlar. Metabolizmayı hızlandırır, dolaşımı düzenler, toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlar. Kereviz: Kan damarlarının kasılmasını engelleyerek dolaşımın rahatlamasını sağlıyor. Kuşkonmaz, beyaz ve karalahana: Ödem söktürücü ve toksin atma özelliği nedeniyle bu besinler sofranızda sık sık yer almalı. Toksin atmak için beyaz lahana kürü de yapabilirsiniz. Muz: İçerisinde yer alan potasyum ile kan basıncını düşürerek dolaşıma yardımcı oluyor ve dokuları atık maddelerden temizliyor. Sindirim ve düşük tansiyon sorununuz yoksa günde bir adet muz tüketilebilir. Soğan ve sarımsak: Kan basıncının ve dolaşımının rahatlamasını sağlıyorlar. Her gün yemeklerie ve salatalara bu ikili bolca eklenebilir.

Selülite ne iyi gelir?

1- En az 2 litre su için

Günlük su tüketiminizi attırmalı ve içtiğiniz suya özen göstermelisiniz. Günde en az iki litre alkali su tüketmelisiniz. Bu sayede vücut düzene girecek ve kötü görünen selülit lekelerinden de kolaylıkla kurtulabileceksiniz.

2- Selülit masajı yapın

Selülit masajı yapmak için soğuk press doğal yağlara ihtiyacınız olacak. Tek bir yağ kullanılabileceği gibi birkaç çeşit yağı da karıştırabilirsiniz.

Lavanta yağı, portakal yağı, jojoba yağı, zambak yağı, susam yağı, kekik yağı, limon yağı, biberiye yağı, yasemin yağı kullanabileceğiniz yağlardan bazıları.

Selülit masajına başlamak için öncelikle kullanacağınız yağları bir kapta güzelce karıştırın. Ardından yağı ellerinize sürün ve ellerinizi birbirine sürterek yağın biraz ısınmasını sağlayın. Sorunlu bölgeye yağı iyice yedirin ve dizinizden kalçanıza doğru çok basınç uygulamadan masaj yapmaya başlayın. Masaj sırasında kan akışınız hızlanacak, bacağınızın içinden ısındığını hissedeceksiniz.

3- Kuru fırçalama yapın

Vücut fırçalamak hem vücudunuzun gevşemesini hem de selülit oluşumunu sağlayan maddelerin parçalanmasına sebep olur. Kan akışını hızlandırır ve selülit görüntüsünün azalmasını sağlar. Bu yöntem ölü deriyi atmanıza da yardım edecektir.

4- Çay, kola ve kahveden uzak durun

Selülit nedenlerinin ilk sırasında kahve bilinir. Kahvenin selülite zemin hazırladığı bir gerçek. Kafein içeriğinin yanında yağlı süt, şeker, ve krema ilave edilerek tüketilen kahve tam bir selülit dostu. Fakat günde içeceğiniz bir fincan Türk kahvesi de zararsız olarak kabul edilir.

Kola; kafein içermesi ve içinde tatlandırıcı olarak bolca şeker bulunması dolayısıyla kola da selülit yapan içeceklerin başında geliyor.

5- Yürüyüş yapın

Günlük olarak yapacağınız yürüyüşler hem sağlığınız için hem de selülitleriniz için bir yenilenme yöntemidir. Her gün düzenli olarak yarım saat tempolu yürüyüş yaparak selülit riskinden ve selülitlerinizden kurtulabilirsiniz.

6- Şekerden ve hazır gıdalardan uzak durun

Yapay tat vericiler, yapar şekerler ve yapay renklendiricilerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Bu yapay içerikli ürünler vücudun yapısını değiştirerek selülite yol açabilmektedirler. Bunların yerine bal ve bunun gibi doğal ürünler tercih edin.

Abur cuburlar, margarin, ağır yağlar, işlenmiş ve hazır gıdalar vücut dengemizi altüst edebilir ve dolayısıyla vücutta bazı deformeler meydana gelebilir. Bu deformelerden biri de selülitlerdir. Selülitlerinden kurtulmak isteyenler için bu maddelerden uzak durması oldukça önemli.

7- Yeşil beslenin

Yeşil renk sebzeleri sıklıkla tüketmeye gayret gösterin. Özellikle maydanoz gibi ödem attırıcı maddeler sayesinde selülitli bölgeler daha hızlı iyileşecek ve vücudunuza da iyi bir detoks olmuş olacaktır.

8- Vitamin ve mineral desteği alın

Bir doktora danışarak vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri sağlayabilirsiniz. A, C ve E gibi vitaminler selülitli bölgenin iyileşmesinde oldukça etkilidir. Selenyum, çinko ve betakaroten gibi bileşeni güçlü maddeleri tüketmek selülit riskini de önleyecektir.

Selülit nasıl yok edilir?

Medikal Estetik Hekimi Dr. Mesut Ayyıldız, selülitin nedenleri, belirtileri ve selülite karşı neler yapılabileceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Gün içerisinde en az 2 litre su tüketin.

Selülit oluşumunu tetikleyen aşırı yağlı besin tüketiminden kaçının.

Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketmeyin.

Alkol ve sigara kullanma alışkanlığınızı bırakın.

Düzenli olarak egzersiz yapın.Hızlı kilo alıp vermekten mümkün olduğunca kaçının.Aşırı vücut yağlarınızdan kurtulun yani kilo verin.

Östrojen düzeyinizi kontrol altında tutmak için karnabahar, brokoli, lahana, Brüksel lahanası gibi turpgillerden bol bol tüketin.

Gereksiz ilaç kullanımını sınırlandırın.

Stres, selülit oluşumunu tetikleyebileceğinden stresli bir yaşamdan uzak durun.

Özellikle yaz aylarında uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmamaya çalışın.

Konserve ve salamura besinler tüketmeyin.Kola ve meyve suyugibi kutuda satılan konserve içecekleri tüketmeyin.

Elinizden geldiğince kambur oturmamaya ve dik oturmaya çalışın.

Selülit neden olur?



Selülitin asıl nedeni cildin alt katmanındaki yağ birikimi olmakla birlikte bu yağ birikiminin miktarı yani selülitin derecesi genellikle genetik faktörlerle, vücut yağ yüzdesi ve yaşla ilişkilidir. Cilt kalınlığı da ciddi anlamda selülit görünümünü etkiler.



Kadınlardaki yağ dağılımının erkeklere nazaran daha belirgin olması ve östrojen hormonu kadınlarda selülit oluşumunun erkeklerden daha fazla olmasının asıl nedenidir. Yaş ilerlemesine bağlı olarak cildin incelmesi ve elastikiyetini kaybetmesi sonrasında deri altındaki kıvrımlı bağ dokuları da açığa çıkar.



Selülitin nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

Genetik faktörler

Düzensiz ve dengesiz beslenme alışkanlığı

Sağlıksız bir yaşam tarzı sürmek

Sık sık kilo alıp vermek

HamilelikKadınlarda östrojen hormonunun gereğinden fazla salgılanması

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak cildin esnekliğini kaybetmesi

Kullanılan birtakım ilaçlar

Aşırı kilolar

Hareketsiz yaşam biçimi

Vücuttaki birikmiş toksinler.

Selülit belirtileri

Eğer hafif dereceli selülitiniz varsa baldırlarınızı ellerinizle sıkıştırdığınız zaman portakal kabuğu dokusunu kolaylıkla görebilirsiniz. Bazen de selülitler; süzme peynir görünümünde olabilir. Daha şiddetli selülitlerde ise cilt daha buruşuk bir görünümdedir. Hareket edilmezken bile ciltteki buruşukluklar ve çukurlar dışarıdan görünebilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.