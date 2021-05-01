Selluka Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Selluka Sarmaşığı Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Halk dilinde İzmir sarmaşığı olarak bilinen selluka çiçeği sıcak iklim seven bir çiçek türüdür. Kuraklığa ve sıcaklığa dayanıklı yapısıyla ortamları saran ve güzellik katan çiçekleriyle dış mekanları süslemede kullanılmaktadır.

Selluka Çiçeği Nedir?

Selluka çiçeği sarmaşık türünde çabuk gelişen mor ve beyaz renkte olup çiçeklerinin görünüşü salyangoz şeklinde olmaktadır. Salluka çiçeği çabuk gelişen ve bulunduğu ortamı saran bir yapıdadır. Selluka çiçeğinin yapısını ve çiçeklerini fasulye bitkisine benzetmek mümkündür. Ülkemizde en çok sahil kesimlerinde ve sıcak bölgelerde yetişmektedir. İzmir sarmaşığı olarak kabul edilmektedir.

Selluka Çiçeğinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Selluka çiçeği bakımında önemli olan çiçeğin uygun sıcaklıkta gelişebileceği bir ortamda yetiştirmektedir. Selluka çiçeği soğuk havalara dayanıklı bir çiçek değildir. Bakımında önemli olan gerektiğinde sulamak ve toprağın gübre eksikliğini gidermek olmaktadır. Selluka çiçeği filizlendikten sonra etrafındaki yabancı otlardan arındırılarak toprağın yumuşaması ve hava alması için etrafı çapalanmalıdır. Bitkiye zarar vermemek için bu işlemler nazik bir şekilde yapılmalıdır. Selluka çiçeği bakımında yapraklarına çeşitli hastalıklar bulaşmaması ve yapraklarının solmaması için yaprak ilaçlama yapılabilmektedir. Çiçeğin daha rahat büyüyebilmesi için çubuklar ile destek verilmelidir.

Selluka Çiçeği Nasıl Ekilir?

Selluka çiçeği ekiminde toprağın gübrelenmesi ve nemli olarak hazırlanması sağlanmalıdır. Fasulyeye benzeyen tohumları ekilerek toprak orta derecede kapanmalıdır. Selluka çiçeği ilkbaharda ekilen bir çiçek türüdür. Selluka çiçeği ekim yaparken derine ekmemek gerekmektedir. Derine ekilen bitkinin filizlenmesi uzun zaman aldığı için toprakta çürüme oranı da yüksek olacaktır. Selluka çiçeği tohumları kolay çimlenmesi için hazırlanmalıdır. Ekim yaptıktan sonra hafif şekilde sulanarak sadece toprak nemli kalacak şekilde bakım yapılmalıdır.

Selluka Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Selluka çiçeği sarmaşık şeklinde oluşan yapı olarak fasulye gibi çiçekleri olan ve tohumları da fasulye şeklinde olan bir çiçektir. Selluka çiçeği tohumları bitkiden alınarak kuru ortamda saklanır ve daha sonra çimlendirilerek ekilir.

Selluka Çiçeği Tohumları Nasıl Olur?

Selluka bitkisi tohumlar fasulye şeklinde olmaktadır. Selluka tohumları oluşması için çiçeklerinin sönmesi gerekmektedir. Bu da çiçeğin güneşlenme süresine göre değişmektedir. Çiçeğin gelişme sürelerine bakarak tohumlanma sürecini sonbahar sonları ve kış olarak belirlemek mümkündür.

Selluka çiçeği tohumları sert olmaktadır. Ekim yapılmadan önce tohumlar öze kadar ulaşmayacak şekillerde inceltilerek ilk önce sıcak su ekleyerek ve suyun ılımasından sonra çimlenmesini sağlayarak ekimi daha hızlı verim açısından önemli olmaktadır. Tohumların kabukları zımpara ile hafifçe açılmalıdır. Tohumlar su içerisinde bir gün bekletilerek ekim yapılmalıdır.

Selluka Çiçeği Nasıl Sulanır?

​​​​​Selluka çiçeği ekiminden sonra toprağın nemli olmasına dikkat edilerek aşırı sulamamaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Aşır sulama yapılan bitkilerin tohumları çimlenmeden hemen sonra çürüyerek yok olabilmektedir. Selluka bitkisi sulama sıklığında fazla su istemeyen yapıdadır. Kuraklığa dayanıklı bir çiçek türü olarak güneşli havalarda haftada iki kez sulanması yeterli olmaktadır.

Evde Selluka Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde selluka yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Selluka çiçeği bitkisi tohum ile çoğaltılabildiği için tohumları alınarak nemli ve ideal sıcaklıkta toprağa ekilerek filizlendirilerek çoğaltma işlemi yapılabilmektedir. Selluka çiçeği çoğaltıldıktan sonra önemli olan sıcaklığın iyi ayarlanması olmaktadır. Düşük sıcaklıklara dayanıksız olan bitkinin yetiştiriciliği örtü altı yetiştiricilik yapılarak ve kış soğuklukları engellenerek yapılabilmektedir. Selluka çiçeği bitkisi kolay yetişebilen formda bir bitki olduğu için ideal ortamlarda yetiştiricilik yapılmasında iyi verim alınabilmektedir.

Selluka Çiçeğinin Adının Anlamı Nedir?

Selluka çiçeği selluka fabaceae familyasına ait bir bitki olduğu için bu şekilde adlandırılmaktadır.

Selluka Çiçeğinin Latincesi Nedir?

Selluka çiçeğinin Latince adı vigna caracalla olarak bilinmektedir. Halk dilinde İzmir sarmaşığı olarak bilinmektedir.

Selluka Çiçeğinin Özellikleri Nelerdir?

Selluka çiçeği özellikle sıcak bölgelerde yetiştirilen dış mekan süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Selluka çiçeği sıcak ortamlarda kolaylıkla yetişebilen çabuk gelişebilen ve çiçeklenme zamanı temmuz aylarında başlayarak sonbahar sonlarına kadar devam eden bir bitkidir.

Selluka çiçeğinin İzmir sarmaşığı olarak adlandırılmasının nedeni İzmir ve çevresinde yetiştirilmesinin yaygın olmasından kaynaklanmaktadır. Selluka çiçeği kolay yetiştirilebilen çiçekleri ve görüntüsüyle dış mekanları süslemede tercih edilmektedir. Selluka çiçeği çoğunlukla sıcak ve kış sıcaklıkları sıfırın altında olmayan yerlerde yetiştirilebilmektedir. Çiçekleri salyangoz şeklinde değişik görüntüsü olmaktadır. Selluka çiçeği büyüdükçe saran bir özellik taşıdığı için özellikle sarmaşık şeklinde de yetiştirilebilen bir çiçek türüdür.