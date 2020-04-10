Self Lifting Yöntemiyle Evde Kırışıklık Tedavisi

Yrd. Doç. Dr. Gamze Şenbursa, kırışıklıklarınızı kendi kendinize tedavi edebileceğiniz self lifting yöntemi hakkında şu bilgileri verdi:

HANGİ KIRIŞIKLIK HANGİ HASTALIĞIN BELİRTİSİ?

Yüzümüz vücudumuzun aynasıdır, iç organlardaki problemler yüzümüzde organların yansıma alanlarında çeşitli izler bırakır. İç organlardaki problemler, yüzümüzde renk değişimi, sertlik, siyah-beyaz noktalar, kuruluk, ince ve derin çizgilere neden olur.

Örneğin, gülümseme çizgisi üzerindeki belirgin çizgiler bağırsaklardaki, gözaltındaki torbalar böbreklerdeki, kırmızı renkteki lekeler ise hormonal sistemdeki problemleri işaret eder.

Bu yöntem kan akışını artırır, toksinleri uzaklaştırır, dokuların oksijenlenmesini artırır, kollajen ve elastin üretimini uyarır, ciltteki kabarıklık ve şişlikleri azaltır, çizgileri düzeltir ve cildi parlatır. Yüzünüzü bir araç olarak kullanarak, sağlıklı bir vücuda ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar.

DOĞRU NOKTALARA İSABETLİ DOKUNUŞLAR

Uygulamada, doğru noktalara isabetli dokunuşlar yapılabilirse, yüzdeki kas gerilimini rahatlatır, leke ve aknelerin azalmasına yardım eder. Bu masaj tekniği yüz kaslarını maniple ederek kas tonusunu düzenler, bu sayede sarkmış bölgeler toparlanır, yüzün hatlarının belirginleşmesini sağlar. Bu dokunuşlar kasları ve altındaki dokuyu uyarır. Kan dolaşımını artırarak toksinlerin atılımını sağlar. Daha genç ve parlak bir cilt görünümüne ulaşılır. Lifting yöntemi bütüncül bir tedavi yaklaşımı olduğu için meridyen ve yüz sinirlerini uyarır, seratonin ve endorfin salınımını artırır. Böylece yüzü ve tüm vücudu dengeye ulaştırır, rahatlama ve iyilik hissi verir.

BİR SAATLİK EĞİTİMLE EVDE UYGULAYABİLİRSİNİZ

Oldukça doğal bir yöntem olan lifting her yaştan kadın ve erkeklere güvenle uygulanabilir. Uygulama için kırışıklıkların derinliği ve sayısı önemli değildir. Aynı zamanda koruyucu bir yöntem olarak da uygulanır. Kırışıklığın oluşmasını beklemek sadece tedavi sürecini uzatır. Bu yüzden erken müdahale ile kırışıkların derinliği kısa sürede azaltabilir ve hatta oluşması engellenir. Lifting yöntemi sadece profesyoneller tarafından değil kişinin kendisi tarafından da eğitimi alınarak yapılabilir. Self lifting eğitimleri ortalama 1 saat sürer, tekniğin içeriğinde 15 farklı hareket öğretilir. Kişi bu hareketleri düzenli olarak evde uygulamaya devam eder.

Ortalama 1 ayda doğal olarak botoks etkisi ortaya çıkar. Böylece yaşam boyu başka hiçbir tedaviye gerek duymadan kolay, acısız ve iğnesiz bir şekilde kırışıklıklara veda edebilirsiniz.