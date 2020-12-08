Seks Sırasında Ağrıya Neden Olabilecek 7 Şey

VAJİNAL ENFEKSİYONLAR

Vajinal enfeksiyonunuz varsa kaşıntı, yanma ve tahrişin yanı sıra cinsel ilişki sırasında ağrı da hissedebilirsiniz. Burada yapabileceğiniz en iyi şey, enfeksiyonu kontrol altına alana kadar seksten kaçınmaktır. Mantar enfeksiyonunuz varsa bunu eczaneden alabileceğiniz kremler ya da fitil ile çözebilirsiniz. ancak bakteriyel vajinit, doktorunuzu görmeniz gereken bir enfeksiyondur. Sorunun ne olduğu saptamak için siz her ihtimale karşı bir uzmana görünmeyi, doktorun verdiği tedaviyi uygulamayı ihmal etmemelisiniz. Her ikisi de oldukça yaygın enfeksiyonlardır ve kısa sürede doğru tedavi ile kısa sürede çözülebilirler.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU



İdrar yolu enfeksiyonları çok ağrılıdır. İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma belirtileriniz varsa hemen doktorunuzu görmelisiniz. İdrar yolu enfeksiyonu da ilişki sırasında acı ve ağrıya neden olabilir. Uzmanlar soda, kahve ve çayı azaltmanın bu enfeksiyonun tedavisinde süreyi kısaltacağını belirtiyor. Ayrıca cinsel ilişkiden önce ve sonra idrar yapmak idrar yolu enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olabilir.

STD'LER



Sadece 'STD' terimini duymak bile endişeye kapılmanız için yeterli olabilir. Evet, STD'ler cinsel yolla bulaşan hastalıklar anlamına geliyor ve bu hastalıklar da cinsel ilişki sırasında ağrıya neden olabiliyor. Eğer böyle bir şüpheniz varsa bir dakika bile kaybetmeden doktora görünmelisiniz.

YUMURTALIK KİSTLERİ VE RAHİM MİYOMLARI

Kistler ve miyomlar da bazen seks sırasında ağrıya neden olabilir. Nedenini ve tedavisini ise sadece doktorunuzu ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Endişelenmeyin, iki sorunun da çözümü var. İlaçlar ve bazen cerrahi operasyonlar ile bu sorun ortadan kalkıyor.

KURULUK



Vajinal kuruluk seks sırasında ağrıya neden olan en yaygın durumdur. Kuruluğun birkaç sebebi olabilir. Hormon değişiklikleri, ilaçların yan etkileri, düşük libido ya da yeterince uyarılmamak kuruluğa neden olan başlıca nedenlerdir. Sizin için en iyi çözüm hakkında doktorunuzu ziyaret etmelisiniz.

ENDOMETRİOZİS (ÇİKOLATA KİSTİ)

Endometriozis, rahim içini döşeyen endometrium tabakasının rahmin dışındaki başka bir bölgede büyümesi sonucu ortaya çıkan ağrılı bir sorundur. Bu sorun acı verici seks ve ağrılı regl periyotlarına neden olabilir. Yine de tedavi edilebilir bir durumdur.

DOĞUMDAN YARALANMA



Doğumdan sonra bir süre ağrı çekebilirsiniz ve bu ağrılar cinsel ilişkide de kendini gösterebilir. Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken ilk şey doktorunuz onay verene dek cinsel ilişki için beklemektir. Doktorunuz onay verdikten sonra bile biraz ağrı hissedebilirsiniz. Vücudunuzun hala iyileşmekte olduğunu ve biraz zaman alabileceğini unutmayın. İşleri yavaştan almayı ve gerekirse bir kayganlaştırıcı kullanmayı deneyin. Bu sorun hala devam ediyorsa durumu doktorunuza bildirin.