Sekoya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sekoya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sekoya ağacının tam olarak güneşi gören tarafta yetişenlerinde 2 tip yaprak çeşidi varlık göstermektedir. Her dönem yeşil kalan dev yapılı ağaçlardır.

Sekoya Ağacı Nedir? Sekoya Ağacı Hakkında Bilgi

Anavatanı Kuzey Amerika toprakları olan sekoya ağacı, dünyanın en uzun ağaçları olma özelliğine sahiptir. Bu ağaçlar, sert ve nemli toprakları severler ve tam olarak güneşi gören tarafta yetişmekte olan sekoya ağaçlarında 2 tip yaprak çeşidi dikkat çeker.

Sahil Sekoyası olarak da bilinen ağaç türü servigiller ailesinin Sequoia cinsinden tek bir türle temsili söz konusu olan ve 120 m boy uzunluğuna sahip olup 7 m çapa ulaşabilen devasa büyüklüğe sahip bir ağaç türüdür.

Her dönem yeşil kalabilen ve dev yapılı ağaçlar olarak bilinirler. Sekoya ağaçlarının son derece kalın kabukları vardır. Bu ağaçların genç sürgünleri önce kırmızı, sonra kahverengi renkte olur. Skoyaların 2 tip yaprakları bulunur. Bunlar:

-İğne yaprak: Sürgünün üzerinde bulunan balık kılçığı biçimindeki ana yapraklar.

- Pul yaprak: Sürgünün dip ve uç kısmıyla kozalak sapında bulunan yapraklardır.

Kozalaklar 1 yıllık bir zaman diliminde olgunlaşır ve 15-20 puldan meydana gelir. Sekoya ağaçlarındaki kozalak pulları yan kenarları ile kapanmış bir yapıya sahip olup her pulun altında 3-7 tohum varlık gösterir. Sekoya ağaçları doğal yayılış alanı içerisinde 140 m'ye kadar uzayabilir.

Sekoya Ağacı Latince İsmi

Sekoya ağaçlarının merak uyandıran Latince ismi Sequoia şeklindedir.

Sekoya Ağacı Özellikleri

- Sekoya ağaçları dünya üzerinde yetişen en uzun ağaçlar arasındadır,

- Ülkemizde sık görülen bir ağaç türü değildir,

- Sekoya ağacı 120 metreden daha uzun olabilen bir ağaç türüdür,

- Sekoya ağacı yalnızca boyu ile değil çapı ile de çok büyük bir genişliğe erişebilmektedir,

- Sekoyalar ortalama veriler ışığında 7 metre çapa ulaşa bilmektedir,

- Sekoya ağaçları dünya üzerinde en uzun süreli oksijen üretebilen ağaçlar sınıfındadır,

- Sekoya ağacının yaprakları yılın her döneminde yeşil olarak kalır,

Sekoya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Sekoya ağacı Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Ilıman deniz iklimine sahip nemli, derin ve serin topraklarda oldukça iyi gelişebilen bir ağaç türüdür. Sekoya ağaçları yaygın olarak tohumla üretilen ağaçlardır. Çelikle yapılan üretimde Mart ayında alınan yeşil çeliklerin kullanımı söz konusudur.

Sekoya Ağacı Nerede Yetişir?

Sekoya ağacı yaygın bir şekilde Amerika birleşik devletleri topraklarında yetişmektedir. Türkiye sınırları içerisinde yetişebilen ağaç türler arasında bulunmaktadır. Türkiye'deki iklim şartları göz önünde bulunduğunda sekoya ağaçları ülkemizin her bölge de yaşayabilir. Ancak sekoya ağacının uzun ömrü ve gereksinimleri dikkate alındığın bulundurulduğunda ülkemizin doğu Karadeniz ve Artvin yöresine çok daha uyumlu bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.

Oldukça yavaş büyüyen bir ağaç olsa da Sekoya ağaçları mevcut oldukları iklimin etkilerini değiştirebilen özellikler barındırmaktadır. Bundan dolayı sekoyalar bulunduğu bölgeye çok kısa sürede adapte olabilir bir yapıya sahip olan ağaç türleridir.

Sekoya Ağacı Nasıl Yetişirtirilir ve Budanır?

Dünyanın en büyük ve uzun ömürlü ağaç türlerinden biri olan sekoya ağacının pek çok üretim şekli bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise tohum, çelik ve aşı yöntemleriyle olmaktadır. Sekoya ağaçları ayrıca dallandırma yöntemi ile de üretilebilen bir ağaç türüdür.

Sekoya ağacının kozalakları sonbahar mevsimlerinde toplanarak kurutulur. Bu şekilde elde edilen tohumlar soğuk ortamlarda muhafaza edilir. Sekoya ağacı tohumlarını direkt büyük ve geniş araziye serperek toprağa ekebilirsiniz. İstenirse sekoya ağacı tohumları +4 derecede iki ay dinlendirildikten sonra da yastıklara ekilme işlemine tabii tutulabilir.

Ekim işlemi gerçekleştirilmiş olan tavaların üst kısmı çuval ile örtülü bir şekilde tutulması önemlidir. Sonrasında tohumların çimlenmesi gerçekleştiği zaman ise çuval kaldırılmalıdır. Sekoya ağaçlarının ilk sürgünleri güneşten zarar görebilir. Bu sebeple gölgeleme işlemine tabii tutulmasının gerekliliği söz konusudur.

Sekoya ağacının çelik yöntemiyle üretimi ise yazın sonlarına doğru ve sonbahar aylarından eylül ayında kadar olan sürelerde yapılmalıdır. Ayrıca köklenmeyi artırıcı hormon takviyesi kullanımı da oldukça önemlidir.

Sekoya Ağacı Yaprak Döker mi?

Sekoya ağacı bütün bir yıl boyunca yeşil kalabilen ve yapraklarını dökmeyen ağaç türleri arasında yer almaktadırlar. Kısaca yapraklarını hiç dökmeyen bir ağaç türüdür.

Sekoya Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Sekoya ağacı bakımı, nemli ve verimli topraklarda, derin ve geçirgen, balçıklı, humuslu, topraklarda yetiştirilmeyi ister. Bundan dolayı ılıman iklim koşulları sekoya için en iyi ortamı oluşturur. Sekoya ağaçları, güneş ışığı alan yerleri severler. Bu bakımdan -10 derecenin altına düşen ortamlarda gelişim gösteren bir ağaç türü değildir. Nemli ortamları seven bir ağaç türü olduğu için kesinlikle kurak bir ortama dayanıklı yapıda değildir. Ancak rüzgâra ve fırtınaya karşı oldukça dayanıklı ağaçlar olarak dikkat çekerler.

Sekoya Ağacı Faydaları Nelerdir?

Sekoya ağaçları, dünya üzerinde en uzun süreli oksijen üretebilen ağaçlar sınıfında yer almaktadır. Bu bakımdan sekoya ağaçlarının varlığı bol oksijenli temiz havanın sağlanması adına dünya ve insanlık için büyük fayda sağlamaktadır.

Sekoya Ağacı Hastalıkları Neler?

Sekoya ağacı türü ülkemizde çok fazla rastlanan bir tür olmadığından dolayı bu ağacın hastalıkları hakkında bir bilgi bulunmuyor.

Sekoya Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Sekoya Ağacı Kullanım Alanları

Sekoya ağacının pek çok önemli kullanım alanı bulunuyor. Bu bakımdan sahip olduğu özellikleri bakımından dünya üzerinde pek çok işe yarayan bir ağaç türü olma özelliği taşıyor. İşte Sekoya ağacının kullanım alanları:

- İnşaat sektöründe

- Dış duvar kaplamalarında

- Kurşun kalem üretiminde

- Kimyasal madde kapları yapımında

- Pencere ve kapı doğramalarında

- Mobilya sektöründe

- Uçak ve gemi yapımında

- Müzik aletleri yapımında