Şeker Pancarı Nasıl Yetişir? Şeker Pancarı Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Tıpkı buğday ve arpa gibi şeker pancarı da birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Bunların başında gıda ve ilaç sektörü geliyor. Hayvancılıkta ve otomobil sektöründe de kullanım hacmi yüksek olan şeker pancarının en çok yetiştirilen çeşitleri ise şunlardır: Bison, Agnessa, Zanzibar ve Mohican.



Şeker Pancarı Nasıl Yetişir?



Şeker pancarı yetiştirmede, ekim yapılacak alanının seçini son derece kritik bir öneme sahiptir. Deniz seviyesinin 500 metrenin altında olan arazilerde yapılan ekimlerin rekoltesinin, ürün kalitesinin düşük olma riski çok yüksektir.



Şeker pancarı üretiminde bakım ve koruma da büyük önem arz ediyor. İşlenecek toprağın mümkün olduğunca derin olması gerekmektedir. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan biri de toprak seçimidir. Tınlı kireçli topraklarda yetiştirilen şeker pancarında kaliteli gübreler kullanılmalı ve zararlı haşerelere karşı mutlaka önlem alınmalıdır.



Şeker Pancarı Nerede Yetiştir?



Yaklaşık 400.000 hektarlık ekim alanı bulunan Fransa, dünyada en fazla şeker pancarı üretimi yapılan ülkelerin başında geliyor. 2. sırada ise yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya yer alıyor. Rusya'nın ihracatında da önemli bir yer tutan şeker pancarı, birçok Asya ve Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir.



Şeker pancarının yoğun olarak üretildiği diğer ülkeler sırasıyla, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Büyük Britanya, Mısır, Ukrayna ve Çin'dir.



Şeker Pancarı Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Şeker pancarı, buğday ve arpa gibi Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde yetiştirilebilen bir bitkidir. Bunda en büyük etken ülkemizde dört mevsim yaşanıyor olmasıdır. Aynı zamanda birçok bölgemizde tarıma elverişli arazilerin fazla olması, şeker pancarının toplam beş bölgede yetişmesini mümkün kılmaktadır.



Ispanakgiller familyasından olan bu bitkinin en çok yetiştirildiği bölge Ege bölgesidir. Aydın, Uşak, Afyon, İzmir ve Denizli'de şeker pancarı üretimi yaygındır. Bunun dışında Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde de rekolte oranı yüksektir.



Şeker Pancarı En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Şeker pancarı en çok ve en iyi deniz seviyesinden yaklaşık 800 - 900 metre yüksek yerlerde yetiştirilir.