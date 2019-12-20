Sehven ne demek? Sehven nedir? Sehven TDK sözlük anlamı

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Yaygın kullanılmayan sehven kelimesi, ne anlamına geldiğini de merak ettirmektedir.

Sehven; dalgın olma durumunda ya da unutkanlık durumunda yanlışlıkla yapılmış anlamına gelmektedir. Ayriyeten yanılma suretiyle yanlışlık, dalgınlık sonucu yanılgı şeklinde de cümlelerde kullanılabilmektedir. TDK Sözlüğünde de anlamı bu şekilde bulunmaktadır.

Sehven Arapça kökenli bir kelimedir. Eskiden yaygın kullanılsa da günümüzde eskisi kadar yaygın kullanılmayan bir kelimedir.

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Sehven Kelimesi Kullanım Alanları

Hatalı bir iş yapanların sıklıkla kullandığı bir kelime de sehven kelimesidir. İnsanların gerek hatalı bir durum iş yaptıklarında gerekse de röportajlarda dile getirildiği görülebilmektedir. Bir tartışma esnasında ''Bu durumu sehven yaptığını düşünmüyorum/düşünüyorum!'' örneği gibi cümlelerde kullanılabilmektedir.

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Sehven kelimesi karşılıklı konuşma veya ileti metinleri gibi herhangi bir yerde yanlışlık yapılması durumunda belirtme anlamı olarak kullanılmaktadır.