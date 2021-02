Şeftali Nasıl Yetişir? Şeftali Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Dünya genelinde en çok ihraç edilen ve tüketilen şeftali çeşitleri şunlardır: Carla, Fidgi, Smooty, Astoria ve Amandia. Smooty ve Fidginin rengi sarıdır ve nadir yetiştirilir. Ülkemizde ise en çok Artemis, Belem ve Ibiza şeftalileri yetiştirilmektedir.



Şeftali Nasıl Yetişir?



Şeftali killi topraklar hariç tüm toprak türlerinde yetiştirilebilir. Organik madde oranının yüksek olduğu topraklarda hem rekolte hem de kalite artar. Yetiştirilen şeftalinin çeşidine göre yanmış çiftlik gübresi ya da yeşil gübre kullanılabilir.



Sık aralıklarla ağaçlar budanmalı ve haşerelere karşı önlemler alınmalıdır.



Şeftali Nerede Yetiştir?



Çin'de her yıl yaklaşık 15 milyon ton şeftali yetiştirilmektedir. Nüfusu 1 milyar 390 milyon olan Çin Halk Cumhuriyetinde yetiştirilen şeftalilerin %80inden fazlası iç pazarda satışa çıkarılmaktadır. Geri kalanı ise birçok Uzak Doğu ülkesi ile birlikte verimli tarım alanı sınırlı olan Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.



En fazla şeftali üreten Avrupa ülkeleri ise İtalya ve İspanya'dır. Bu iki ülkede de Akdeniz ikliminin hakim olması şeftali yetiştiriciliğini doğrudan doğruya olumlu etkilemiştir.



Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl ortalama olarak 950 bin ton şeftali yetiştiriliyor. İran, Yunanistan, Hindistan, Türkiye ve Şili de en çok şeftali üreten ülkeler arasında yer alıyor.



Şeftali Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Ülkemizde dört mevsimin yaşanması şeftali üretiminin artmasını sağlamıştır. Marmara Bölgesinde yer alan Bursa, en fazla şeftali yetiştirilen ilimizdir. Bursa'da son beş yılda her yıl ortalama olarak 170 - 200 bin ton şeftali üretiliyor.



Bu yaz mevsiminin üretiminde öne çıkan diğer illerimiz şunlardır:



Marmara Bölgesinde: Çanakkale, Sakarya

Akdeniz Bölgesinde: Antalya, Mersin,

Ege Bölgesinde: Aydın, Deniz, Afyon, Muğla, Manisa

Karadeniz Bölgesinde: Amasya ve Samsun

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde: Diyarbakır ve Şanlıurfa



Şeftali En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Diğer yaz meyvelerine oranla erken uyanan bir meyve olan şeftali en iyi kumlu ve çakıllı topaklarda yetişir. Bununla birlikte kış mevsiminde sıcaklığın -10'un altına düşmediği tüm bölgelerde kolaylıkla üretilebilir. Çiçeklenme döneminde ise havanın soğuması, bitkinin köklerini böceklere karşı korur.