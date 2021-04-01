Şeftali Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Şeftali Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Şeftali ağacı, en çok ılıman ve sıcak bölgelerde yetiştirilir. Meyveleri ise, bol sulu ve tatlıdır. Bu ağaç türü, iyi bakılırsa genellikle 30 yıl yaşar ve bol meyve verir.

Şeftali Ağacı Nedir? Şeftali Ağacı Hakkında Bilgi

Şeftali ağacı, ülkemizde ticareti yapılan şeftalinin yetiştirildiği ağaçlardır. Bu ağaçlar, genellikle ılıman iklimin hakim olduğu bölgelerde yetiştirilir. Meyvenin ekonomik değeri yüksek olup, ülkemizde çok sevilerek tüketilen bir meyvedir. Şeftali ağacının boyu ise, genellikle 2-2,5 metre boyuna kadar uzar. Meyvesi taze olarak tüketilebileceği gibi suyu sıkılarak da tüketilebilir.

Çok yapraklı bu ağaç, sapında 2-5 adet balozu bezi bulunur ve yaprakların kenarları dişli, ok ucu şeklinde ve yeşil renkli bir yapıya sahiptir. İlkbahar mevsiminde yaprağından önce açan pembe renkli çiçekleri yabani güle benzetilir. Ülkemizde 64 çeşit şeftali ağacı vardır.

Şeftali Ağacı Latince İsmi

Şeftali ağacı, gülgiller familyasından gelir ve Latince ismi ise, Prunus persica'dır.

Şeftali Ağacı Özellikleri

l Şeftalinin kabuğu ve çekirdekleri yakıt olarak tüketilebilir.

l Şeftali uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolüdür.

l Dona karşı dayanıksız bir ağaçtır.

l Ağacın boyu 2-2,5 metre kadar uzayabilir.

l Şeftalinin kabuğu ve çekirdeği, kül oranı az ve kükürt oranı düşük olan temiz bir enerji kaynağıdır.

l Şeftalinin çekirdeği çeşitli işlemlerden geçtikten sonra hayvan yemi olarak da kullanılabilir.

l Fırınlarda, hamamlarda, seralarda, tavuk çiftliklerinde, kalorifer sistemlerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır.

l Şeftali çekirdeği gibi ürünlerin enerji olarak kullanılması, biyokütle olarak adlandırılan gaz ve sıvı yakıtların dışında kalan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kirlilik, küresel ısınma, doğal kaynakların azalması gibi nedenlerden dolayı tavsiye ediliyor.

Şeftali Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Yarı bodur şeftali ağacı fidanları yaprak dökümü ile birlikte genellikle de Aralık ayının ilk haftasından itibaren rakıma, bölgeye ve hava şartlarına göre Nisan ayının sonlarına kadar ekilebilir.

Şeftali Ağacı Nerede Yetişir?

Türkiye'de şeftali tarımı en çok Akdeniz bölgelerinde ve Bursa'da yapılıyor. Ilıman iklimin hakim olduğu pek çok bölgede şeftali yetiştirilebiliyor. Şeftalinin ana vatanının Çin olduğu düşünülüyor.

Şeftali Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Şeftali ağacına düzenli bakım ve budama işlemleri yapılırsa ağaç uzun ömürlü ve meyveleri ise kaliteli olur. Şeftali ağaçlarında budama işlemi genellikle kış aylarında ve havanın çok soğuk olduğu dönemlerde yapılır. Ege ve Akdeniz Bölgeleri gibi kışın çok sert ve soğuk geçmediği bölgelerde ise, sonbaharda, ağaçlar yapraklarını döktükten sonra budama işlemi yapılır. Kış sonunda ise ağaçlar yeniden açana kadar devam edilir. Çok soğuk olan bölgelerde ise budama yapılacak bölgelerin zarar görmemesi için çok soğuklar geçtikten ama ağaçlar daha uyanmadan önce yapmak gerekir.

Şeftali Ağacı Yaprak Döker mi?

Şeftali ağacı, kış mevsiminde dinlenmeye geçerek yapraklarını döker.

Şeftali Ağacının Bakımı Nasıl Yapılır?

Şeftali ağacına sulama akşam ve sabah yapılırsa toprak bir o kadar suyu yavaş ve verimli bir şekilde emer. Şeftali ağacının toprağı 10 cm kadarı kurumuşsa ağacın sulanma zamanı gelmiş demektir. Ağaç bir kere bol su ile sulanmalıdır. Şeftali ağacı, bölgenin iklimine göre farklı suya ihtiyaç duyar. İlk dikildiği zaman çok sulanması gerekir. Mayıs ayında şeftali ağacının sulanmaya başlanması ve Ağustosa kadar sulamaya devam edilmesi gerekir. Meyvelerin büyük ve kaliteli olması için hasat yapılmadan önce bol sulanması çok önemlidir.

Şeftali Ağacı Faydaları Nelerdir?

l Şeftali kolesterolü düşürür.

l İçinde bulunan A vitamini gözlerin daha sağlıklı olmasını ve bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

l Sinir sistemini korur.

l Yaşlanmayı yavaşlatır.

l Kanseri önlemeye yardımcı olur.

l Sağlıklı dişlere sahip olmanızı sağlar.

Şeftali Ağacı Hastalıkları Neler?

Şeftali ağacının en çok etkilendiği hastalıklar, ağacın ihtiyacı olan, fosfat, azot, potasyum ve magnezyum gibi gübreleme eksiğinden kaynaklı olarak ortaya çıkan hastalıklardır.

Şeftali Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Şeftali Ağacı Kullanım Alanları

Şeftali ağacı, kozmetikten sürdürülebilir doğal enerji kaynaklarına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Şeftali sanayide ve hayvan yemi yapımında da sıkça kullanılan meyveler arasında yer alıyor.