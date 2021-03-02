Sedir Mantarı Nedir, Nerede Yetişir Ve Yenir Mi? Sedir Mantarı Faydaları, Yetiştiriciliği Ve Özellikleri

Dünyanın en özel mantar çeşitleri arasında yer alan sedir mantarı, aynı zamanda matsukate mantarı olarak da bilinmektedir. Bunun temel nedenlerinden biri özellikle Japonya'ya ihraç edilmesidir. Bu yönüyle önemli bir ihracat ürünü olarak ön plana çıkıyor.



Sedir Mantarı Nedir?



Dünyanın en pahalı mantar çeşitleri arasında yer alması ile beraber sedir mantarı, aynı zamanda önemli bir ihracat ürünüdür. Üstelik kilograma 85-100 dolara çıkan kadar çıkan bir mantar olması ile beraber, çabuk İşlenmiş ve zarı yırtılmış özel sedir mantarları 3 bin dolara kadar çıkabilmektedir.



Sedir Mantarı Nerede Yetişir?



Adından da anlaşılacağı üzere sedir mantarı daha çok sedir ağaçlarının alt kısımlarında yetişir. Günümüzde Türkiye'nin birçok farklı yerinde kendiliğinden yetişirken, aynı zamanda özellikle yetiştiriciliği yapılan önemli mantarlar içerisinde yer almaktadır. Genel olarak ise ve verimli toprakları tercih etmesi ile beraber, sedir ağaçlarının hemen kenarında ve alt kısımlarında bulmak mümkün.



Sedir Mantarı Nerede Bulunur?



Eğer sedir mantarı toplanmak isteniyorsa, sedir ağaçlarının alt kısımlarından bu mantarı elde etmek mümkün. Açık renkli olmaları ile beraber boyları kısadır. Aynı zamanda semt pazarlarında bulunabilir ya da özel olarak üretilmesi ile beraber satın alınabilir.



Sedir Mantarı Zehirli mi ve Yenir mi?



Dünyaca ünlü bu özel mantar için merak edilen konulardan biri zehirli olup olmadığı ve yenip yenmediğidir. Başta Japonya olmak üzere dünyanın birçok farklı bir ülkesine yapılan ihracat ile beraber, sedir mantarının zehirli olmadığını söylemek mümkün. Aynı zamanda birçok farklı yemek kültüründe, lezzet katması için özel olarak kullanılır. Çabuk işlenmesi ile beraber hemen ulaştırılması ve kullanılması gereken bir mantar olarak öne çıkıyor. Tabii herhangi bir sorun yaşamamak için, mutlaka uzmanlar ışığı altında güvenli yerlerden bu mantarı elde etmek gerekir.



Sedir Mantarı Faydaları



Pek çok önemli faydası ile dikkatleri üzerine toplayan sedir mantarı için, özellikle Tokyo üniversitesinde yapılan araştırmalar sağlık açısından önemini daha öne çıkarıyor. Bu sebepten dolayı Japonya ile beraber birçok farklı ülkeye yüksek miktarda fiyat ile ihracat edilmektedir.



- Öncelikle yapılan araştırmalar doğrultusunda güçlü bir şekilde kanseri önlediği ön plana çıkıyor.

- Bakteri ya da diğer zararlılara karşı bağışıklık sistemini önemli oranda güçlendiriyor.

- Hücrelerin yenilenmesi konusunda önemli bir destek sağlıyor.

- Bünyesinde güçlü vitamin ve mineral kaynakları taşıyor.

- Aynı zamanda kalp ve damar sağlığı için önemlidir.



Bu ve benzeri farklı özellikleri ile beraber dünya çapında yaygın kullanılan ve tüketilen mantar çeşitleri içerisinde yer almaktadır.



Sedir Mantarı Nasıl Yetiştirilir? Sedir Mantarı Yetiştiriciliği



Mutlaka özel koşullar isteyen sedir mantarı, tüm özelliklerini koruyacak bir yapı altında yetiştirilir. Verimli topraklar ve bol yağış isteyen alanlarda yetişen sedir mantarı, yetiştiricilik ile beraber özel üretimden geçer. Özel gübreleme ve ilaçlama yöntemleri ile beraber, orijinal lezzeti ve tadı bozulmadan üretimi sağlanır.



Sedir Mantarı Özellikleri



Sedir mantarının en önemli yanı sağladığı özelliktir. Üstelik üzerindeki zar bozulmadan ve yırtılmadan üretimden geçerse, çok daha yüksek fiyatlara satışı gerçekleşir. Birçok farklı kültürdeki yemeklerde özel bir lezzet sunarken, aynı zamanda yapılan araştırmalar da kanseri önleyici bir etki sağladığını gösteriyor. Diğer yandan özellikle Japonya'ya ihraç edilen en önemli ürünler içerisinde yer alır.