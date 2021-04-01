Sedir Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Sedir Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Sedir ağacı dikmek, bahçe ve peyzajda doğal alanları restore etme ve koruma yollarından biridir. Çoğu insan sedirlerin kesilmesinden hoşlanmazken, bu ağaçlardan elde edilen odun çok çeşitli faydalar sunmaktadır. Evin arka bahçesine sedir ağaçlarını dikmek bazen güzel bir görüntü beklerken başka sorunlarla da karşılaşılabilmektedir. Çünkü bu ağaçlar ileride çok büyüdüğünde evin manzarasını kesme gibi bir soruna neden olabilmektedir.

Sedir Ağacı Nedir?

Sedir, Pinaceae familyasına ait ve Cedrus cinsinden olan iğne yapraklı bir ağaç türünün adıdır. Ortalama bin yıllık bir yaşam süreleri vardır. Boyları kırk metreye kadar uzayabilmektedir. Çapları ise iki metreyi bulabilmektedir.

Sedir Nerede ve Nasıl Yetişir?

Akdeniz’deki ülkeler sedir ağacının ana vatanını oluşturmaktadırlar. Akdeniz iklimi sedir ağacının yetişmesi için en uygun şartları sağlamaktadır. Sedirin en önemli türü olan Lübnan sediridir. Lübnan sediri Toroslarda yetişmektedir. Sedir ağacı güneşi sevdiği için Akdeniz’in iklimi tam olarak ona uygundur. Toprağı killi, kumlu ve kireçli olan yerler tam olarak sedire göredir. Don tehlikesine karşı dayanıklı olmayan sedir ağacı düşük sıcaklıklarda bile zarara uğrayabilmektedir. Diğer yandan sedir ağacı için devamlı nemli ortamlar da pekiyi değildir.

Sedir yarı ışıklı ağaçlardan olduğu bilinmektedir. Bu nedenle verimli olarak gelişebilmesi için ne tamamıyla gölgeli ne de tamamıyla güneşli ortamda olmalıdır. Bu iki halde de devamlı olarak yer alması onun büyümesini olumsuz etkilemektedir. Güneşin gün içinde değişik saatlerde alınması sedir ağacına çok iyi gelmektedir. Tohumlarının çimlenmesi ekilmesini takip eden 15 ila 20 gün sonra başlamaktadır. Sedirin tohumları çok yağlıdır. Bu nedenle çok uzun süreyle saklamak mümkün değildir.

Sedir Ağacı Özellikleri

Bütün kozalaklı ağaçlarda olduğu gibi sedirin büyümesi çok zaman almaktadır. Böylelikle sedir ağacı güçlü bir odun yapısına sahiptir. Benzer şekilde bütün çam ağaçları gibi odunları reçine içermektedir. Reçinenin her ağaç için yaşamsal bir önemi bulunmaktadır. Reçine ağaçların kendi kendilerini iyileştirmesine olanak sağlamaktadır. Bir ağaç darbe aldığı zaman bünyesindeki reçine darbeden kaynaklı yarayı sararak iyileştirmektedir.

Güçlü bir odun yapısına sahip olan sedir ağacı tarihte gemi yapımında kullanılmaktaydı. Geçmişte pek çok devletin denizcilikte sediri kullandığı görülmektedir. Eski Mısır’dan bu tarafa pek çok alanda kullanılmakta olan sedir ağacı artık bugünlerde kullanımında azalma görülmektedir. Bunun da sebebi sedirin bilinçsiz ve denetimsiz bir biçimde kesilmesidir.

Sedir Ağacı Bakımı

Sedir ağacı potasyuma ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Ancak aşırı azot sedir ağacı için pekiyi değildir. Sedir ağacı bakımı için sonbahar ayları en uygun zamandır. Sedir ağacına gübreleme zamanları dışında gübre verilmemelidir. Canlı dallarının kesilmesi ile uzamasına engel olunmamalıdır. Kozalaklaşma ve üreme zamanlarında budama yapılmamalıdır. Toplanma dönemleri haricinde kozalakları koparılmamalıdır. Fazla bakım gerektirmeyen sedir ağacı elverişli ortamlarda kendiliğinden gelişmektedir.

Sedir Ağacının Faydaları

Sedirler rüzgâr perdesi olarak iyi iş görür ve diğer ağaçları ve bitkileri rüzgardan korumaya yardımcı olur. Sedir ağaçları ayrıca tarım arazisinin kenarları boyunca rüzgâr siperi görevi gördüğünde değerli toprağı yerinde tutar. Ayrıca toprağı suyla aşınmaktan korur.

Sedir kabuğu ve odundan yapılan malç, nemi tutmaya yardımcı olduğu için bahçelerde kullanılmaktadır. Nemin tutulması bahçeler ve peyzajlar için daha az su kullanılması anlamına gelmektedir. Sedirin aromatik özellikleri sayesinde, böcekler ve zararlılar bu malçtan uzak durmaktadırlar. Dolayısıyla bu canlıların bitkilerde yarattığı tahribatın bir kısmını ortadan kalmaktadır.

Büyük sedir ağaçları çok çeşitli yaban hayatı ve kuşlar için kritik yaşam alanı oluşturmaktadır. Ağaçların kendileri yuva ve barınak sağlar. Doğu kırmızı sedirinin meyveleri, kuşlar için önemli bir besin kaynağı olmaktadır.

Mobilya ve ev yapımında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sedirin şekillendirme ve zımparalama kolaylığı ile sandıklar, sandalyeler, masalar ve teras mobilyaları gibi ürünler yapılmaktadır. Sedir ağacı ayrıca dış cephe kaplaması, zemin kaplaması, pencere pervazı, kapılar, kirişler ve paneller dahil olmak üzere çok çeşitli yapı ürünlerinde kullanılmaktadır.