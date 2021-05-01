Sedef Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Sedef Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Sedef çiçeği, çiçek meraklısı olan insanları dikkatini çeken ve hem ev hem de bahçe ortamlarında yetiştiriciliği yapılan en güzel çeşitleri arasında kendisine yer edinmektedir.

Sedef Çiçeği Nedir?

Brassicaceae yani Turpgiller ailesinden Lunaria annua türü yani sedef çiçeğidir. Balkanlar ve Anadolu kökenli bir bitki olarak varlık göstermektedir. Sedef çiçeği daha çok lunaria annua olarak bilinen bir çiçek türü olup kuruduğunda daha da güzelleşen bir çiçek olma özelliği barındıran bir bitki türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir yıl kadar bir ömre sahip olan sedef çiçeği hem çiçeklerinin göz kamaştırıcı güzelliği hem de sedefe benzetilen incecik yassı-yuvarlak tohum kapsüllerinin güzelliği ile oldukça fazla dikkat çekici yapıya sahip olan bir bitkidir.

Sedef Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Sedef çiçeğinin bakımında en önemli unsuru toprak seçimi oluşturmaktadır. Sedef çiçeğinin toprağı gereği kadar gübre ile karıştırılmaya özen gösterilmelidir. Çünkü gübre sedef çiçeğinin daha uzun süreler boyunca canlı kalmasını sağlayan mineralleri barındırır. Ayrıca toprağın sürekli olarak havalandırılması da çiçek için çok faydalı olacaktır. Sedef çiçeğinin bakımında su önemli bir unsuru oluşturmaktadır. Bu bakımdan sulama işleminin aksatılmadan yapılması önem taşımaktadır.

Sedef Çiçeği Nasıl Ekilir?

Sedef çiçeği tohum ekimi için en ideal dönem ilkbahar aylarıdır. Bu doğrultuda tohumlar direkt olarak bahçeye veya saksıya ekilebilir. Sedef çiçeği tohumunun ekimi için geçirgen toprak tercih edilmesi önemlidir. Saksı veya bahçedeki nemlendirilmiş toprak eşelenerek tohumların ekim işlemi gerçekleştirilmeli ve üstleri çok ince bir toprak tabakası ile örtülmelidir. Tohumların araları 30 cm aralıklarda olacak şekilde ekilmesi gerekmektedir.

Sedef Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Sedef çiçeği yalnızca tohumla çoğaltılabilen bir bitki türüdür. Bitkinin tohumları yaz sonu ile sonbahar başında ekilir. Sonbahar ve kış aylarında gelişimini sürdüren fideler İlkbaharda çiçek açarlar. Fidelerde yer şaşırtması yapılmasından kaçınılması gerekir. Çünkü fideler tohumdan çıktıkları andan itibaren en çok köklerini derinlere indirmek için çaba gösterirler. Bunun sonucunda ise uzunca bir kazık kök oluştururlar. Bundan dolayı tohumların kalıcı yerlerine direkt ekilmeleri gerekir.

Daha sonraki süreçte ise birbirlerine fazla yakın gelişen fidelerde seyreltme işlemi gerçekleştirilebilir.

Sedef Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Sedef bitkisinin tohumları sedefe benzetilen incecik yassı-yuvarlak tohum kapsüllerine sahiptirler. Bu tohumlar oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olmakla birlikte düştükleri yerlerde uygun koşullar sağlanıncaya kadar beklerler. Bunun anlamı eğer bir yere sedef çiçeği diker de tohumlarını ortadan kaldırmazsanız bu tohumlar zamanla o çevrede pek çok fideler oluştururlar.

Sedef Çiçeği Nasıl Sulanır?

Sedef çiçeği sıcağı sevmeyen bir bitkidir. Bu sebeple özellikle sıcak yaz aylarında sık sık sulama yapılması gerekmektedir. Ancak bahçede yetişen sedef çiçekleri sık sulamaya ihtiyaç duymazlar.

Evde Sedef Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Sedef çiçeği çok kolay yetiştirilebilir bir çiçek türü olduğu için evde sedef çiçeği yetiştiriciliği yapılması açısından son derece uygun bir nitelik sergiler. Bu sayede isteyen her çiçek meraklısı bu çiçeği evinde kolaylıkla yetiştirebilir.

Sedef Çiçeği Anlamı

Sedef çiçeğinin sahip olduğu tohum kapsülleri sedefe benzetildiğinden dolayı sedef çiçeği adını almış olan bir bitkidir. Kısaca çiçeğinin adı tohumlarının sedefe benzerlik gösteren yapısından gelir.

Sedef Çiçeği Latincesi

Türkçe adı Sedef çiçeği olan bitkinin diğer bilinen isimleri ise Ay otu, Gözlük çiçeği olup Latince ismi ise "Lunaria annua" olarak bilinir.

Sedef Çiçeği Özellikleri

- Sedef çiçeğinin ömrü tohum vermeye kadar olmaktadır. Yani bu çiçeğin ömrü sadece bir yıllıktır.

- Sedef çiçeği ilk yılında ilkbahardan yaz başına kadarki dönem boyunca çiçeklenme olanağı bulamazsa ertesi yılı bekler.

- Sedef çiçeği bitkisi çiçek açıp tohum vererek ölen bir bitkidir.

- Boyları 90 cm kadar yükselebilmektedir.

- Sedef çiçeği bitkisinin yaprakları genişçe, tüylü ve kenarları tırtıklı bir yapıdadır.

- Variegata yapraklısı ilk aylarında düz yeşil yapraklı olmaktadır.

- Mor veya türüne göre beyaz çiçekler açtıktan sonra yuvarlak, incecik yapıda ve ışığı geçirir nitelikte açık kahve rengi tohum kapsülleri oluştururlar.

- Genelde az güneşli yerleri seven bir bitkidir.

- Tohumlar oluşuncaya kadar sulamasına dikkat edilmesi gereken bir bitki olma özelliği taşımaktadır.

- Bitkinin toprağı kesinlikle uzun süre kupkuru olacak şekilde kalmamalıdır.

Sedef Çiçeği Faydaları

Yarım kahve kaşığı kadar sedef çiçeği demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kadar kaynar su ilave edildikten sonra 5-10 dakika demlenmeye bırakıldıktan sonra süzülüp içilerek kullanılır. Bu çaydan düzenli olarak günde üç kez birer bardak içildiğinde önemli faydalar elde edilir. Bunlar:

- Adet söktürücü özelliğe sahip olmasından dolayı kadınlarda aybaşı dönemini kolaylaştırır ve düzene sokar.

- Bir pamuk yardımıyla dıştan göze uygulandığında göz yorgunluğunu giderici etki gösterir.

- Bağırsaklardaki solucan (kurt) düşürücü etkiye sahiptir.

- Uyarıcı etkiye sahiptir.

- Vücudu terletici etki gösterir.

- Gaz gidericidir.

- İştahı açar.

- Yatıştırıcı etkiye sahiptir.

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Spazmları çözer.