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Haberler >Mahmure >Sağlıklı Yaşam >Beslenme Önerileri>Sebze Yemenin En Leziz Hali: Bezelye Çorbası
Beslenme Önerileri
MAHMURE ÖZEL

Sebze Yemenin En Leziz Hali: Bezelye Çorbası

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Sebze Yemenin En Leziz Hali: Bezelye Çorbası
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"Eğer sebze yemeyi çok sevmiyorsanız, besinlerinden yararlanmanın en iyi yolu onlarla çorba yapmaktır! Bezelye çorbası da tam böyle bir tarif; hem sebze yemeyi sağlıyor, hem çok kolay hem de leziz!"

Bezelye çorbası tarifi

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 orta boy soğan
  • 1 sap kereviz
  • 2 diş doğranmış sarımsak
  • Bir tutam maydanoz
  • 4 su bardağı bezelye
  • ½ bardak su
  • 4 fincan et ya da tavuk suyu (kullanmak istemezseniz sadece su koyabilirsiniz)
  • ½ çay kaşığı tuz
  • Tat vermek için taze çekilmiş biber

Hazırlanışı:

Tereyağı ve zeytinyağı bir tencereye alın ve ocağı orta derecede açıp yapı ısıtın.

Soğan ve kereviz sapını doğrayın, tencereye alın ve 4 dakika kadar soteleyin.

Sarımsak ve maydanozu da ekleyin, 20 saniye kadar karıştırdıktan sonra bezelyeleri ilave edin.

Ardından et suyu ve yarım bardak suyu ekleyin, ocağın altını yükseğe getirin ve kaynayana kadar pişirin.

Çorba kaynamaya başlayınca altını kısın ve birkaç dakika daha pişirin.

Ocağı kapatın, çorbayı blender ile pürüzsüz hale getirin. Tuz ve karabiberi ekleyin.

Afiyet olsun!

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