Şebboy Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Şebboy Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Şebboy çiçeği bakımı evde de yapılmaktadır. Şebboy çiçeği oldukça güzel kokusu olan bir çiçektir. Bundan dolayı pek çok alanda Şebboy çiçeğinden faydalanılır.

Şebboy Çiçeği Nedir?

Bu çiçek turpgiller familyasının bir üyesi olarak bilinmektedir. Şebboy çiçeği oldukça güzel koku yaymasından dolayı dünya genelinde yetiştirilen çiçeklerden bir tanesi olmuştur. Şebboy çiçeği dünya genelinde 3500'ü aşkın türü olan bir çiçektir. Türkiye'de de pek çok türü bulunuyor ve bu çiçek ülkemiz şartlarına uygun olan bir çiçektir. Şebboy çiçeği özellikleri bakımından diğer çiçeklerden de ayrılmaktadır.

Şebboy Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?

Şebboy çiçeği güneşi seven bir çiçektir. Dolayısıyla mutlaka güneşte tutmanız gerekiyor. Gün boyunca güneşte kalması iyi olacaktır. Aynı zamanda toprak seçiminde toprağın vitamin ve mineral bakımından oldukça fazla zengin olmasına da dikkat etmek gerekir. Koyu renkli topraklardan hoşlanan bu çiçek toprağının iyi drenajlı olmasını da ister. Dolayısıyla toprağı daima drenajlı tutup vitamin ve mineral bakımından düzenli olarak kontrol etmek gerekiyor.

Soğuğa karşı dayanıklı olan bir çiçektir. Fakat gün boyunca güneşli bir yerde tutmanız iyidir. Kış aylarında ise bu çiçeğin bakımı için minimum 10 derece oda sıcaklığında tutmanız gerekiyor. Işığı çok seven bir bitkidir. Dolayısıyla bol bol ışık alması önemlidir. Bakımında dikkat edeceğiniz bir diğer nokta ise sulamadır. Şebboy çiçekleri için damlama sulaması önerilmektedir. Yaz aylarında özellikle toprağın daima nemli kalması gerekir. Bundan dolayı şebboy çiçekleri için damlama sulaması yeterli olacaktır.

Şebboy Çiçeği Nasıl Ekilir?

Şebboy çiçeğinin ekimi için özen gösterilmesi gerekir. Viyol gözenekleri ile birlikte tam saksının ortasına dikilecek şekilde şebboy çiçeği tohumu ekilir. Maksimum 18 dereceye kadar da tohumun çimlendirilmesi beklenir. Tohumları da saksının 20 santimetre aşağısına ekmeniz doğru olacaktır. Düzenli olarak bakımı yapıldığı takdirde de hızı bir şekilde çimlenecektir.

Şebboy Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Şebboy çiçeği tohum ile birlikte çoğaltılır. Sağlam olan kökleri budalama işlemi ile birlikte yavaşça kökünden ayırınız. Daha sonra toprağın zengin olduğu bir saksıya bu kök ekilir. Bu şekilde şebboy çiçeği hızlı bir şekilde çoğaltılır.

Şebboy Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Şebboy çiçeğinin tohumu sert ve kabuksu olur. Aynı zamanda şebboy çiçeğinin tohumu hızlı bir şekilde filizlenir ve çimlenir.

Şebboy Çiçeği Nasıl Sulanır?

Şebboy çiçeğini her mevsim sulamanız gerekmektedir. Özellikle yaz mevsiminde sulama işlemine daha fazla zaman ayırmalısınız. Yaz aylarında damlalama su yöntemini tercih ederek toprağın daima nemli olmasını sağlamalısınız. Toprağın nemli olması ve köklerinin eşit bir şekilde sulanması bu çiçeğin büyümesi için yeterlidir.

Evde Şebboy Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evlerde şebboy çiçeğinin yetiştiriciliği yaygındır. Dolayısıyla uygun koşulları oluşturarak evinizde de şebboy çiçeği yetiştirebilirsiniz.

Şebboy Çiçeği Anlamı

Şebboy çiçeği saflığı temsil etmektedir. Bazı dillerde ise şebboy çiçeği temizliği adlandırılmaktadır.

Şebboy Çiçeği Latincesi

Şebboy çiçeğinin Latince dilindeki anlamı Matthiola'dır.

Şebboy Çiçeği Özellikleri

- Şebboy çiçeğinin yaprakları tüylüdür. Aynı zamanda da küçük yapraklardan oluşmaktadır.

- Nemli toprakları daha çok severler.

- Topraklarının daima koyu olmasını isterler.

- Boylar 100 cm'ye kadar ulaşabilmektedir.

- Yaprakları çiçeklere göre daha az büyür.

- Çok yıllık bir bitkidir.

- Otsu yapıya daha yakın bir çiçektir.

- Daha çok tohum ile birlikte yetiştirilirler.

- Süs bitkisi olarak da kullanılırlar.

Şebboy Çiçeği Faydaları

1) Parfüm Yapımı

Şebboy çiçeği parfüm yapımında fazlaca kullanılmaktadır. .Çünkü yaprakları ve çiçekleri oldukça çevreye hoş koku yaymaktadırlar. Bundan dolayı parfüm yapımında şebboy çiçeği oldukça fazla kullanılır.

2) İdrar Söktürür

Şebboy çiçeği doğal bir idrar söktürücüdür. İdrar yollarında rahatsızlık olan kişiler şebboy çiçeği önerilir. Doğal yollardan idrar yollarında iyileşmeler gözlemlenir.

3) Ağız Yaralarına İyi Gelir

Şebboy çiçeği ağız içi aftlara ve yaralara oldukça iyi gelir. Bundan dolayı ağız içi yaralarından sık sık şikayet ediyorsanız şebboy çiçeğinden yararlanabilirsiniz. Bal ile birlikte yapraklarını karıştırın. Daha sonra macun kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Bu şekilde ağız içi yaralarını doğal yollardan tedavi edebilirsiniz.

Şebboy Çiçeği Hikayesi

Şebboy çiçeğinin hikayesi bulunmamaktadır.