Scuba Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Scuba Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları  

Scuba kumaş kalın yapıya sahip ve astar gerektirmeyen bir kumaş türüdür. Sentetik ve nefes alan bir kumaş olan scuba kumaş, pek çok kişinin kıyafet seçiminde tercih ettiği kumaşlar arasında yer alır.

Scuba Kumaş Nedir?

Scuba ya da bilinen adıyla dalgıç kumaş; dayanıklı yapıda ve vücuda oturan bir görünüme sahiptir. Özellikle parlak ve neon renklerdeki kıyafetlerle birlikte kullanıldığında mükemmel kombinler oluşturulmasını sağlar. Bu nedenle de dalgıç kumaş, moda dünyasının en fazla tercih edilen kumaş türlerinden biridir. Örme makineleriyle örülen dalgıç kumaş, kış aylarında daha fazla kullanılır. Esnek ve pürüzsüz dokusuyla öne çıkan dalgıç kumaş, bir bakımdan likralı kumaşlarla benzerlik gösterir. Sıkı ayarda örüldüğü zaman su geçirmez ve dayanıklı hale gelir. Bu nedenle ceket, tayt, abiye kıyafet ve pantolon yapımında kullanılır. İnce iplikler kullanılarak örüldüğündeyse bikini mayo yapımına elverişli hale gelir.

Scuba Kumaş Nasıldır?

Dalgıç kumaş, sentetik iplikler kullanılarak üretilen bir kumaş türüdür. Buna rağmen nefes alıcı özelliği vardır. Vücuda oturan esnek yapısı ve dayanıklı olması, dalgıç kumaşın tekstil sektöründe moda öncüsü markalar tarafından kullanımı sağlar. Yaz ve kış sezonu için farklı dokuma stilleriyle uygun özellik gösteren dalgıç kumaşın günlük, abiye ve bikini sezonları için ayrı ayrı kullanımı bulunur. Ütü gerektirmeyen esnek yapısı, vücudu toparlayıcı özelliği; kurtarıcı tekstil ürünlerinin üretiminde kullanılmasını sağlar.

Scuba Kumaş Terletir mi?

Dalgıç kumaş, sentetik bir üründür ve bu nedenle terletici özellik gösterir. Ter çekme özelliği bulunmaz.

Scuba Kumaş Özellikleri?

Dalgıç kumaş, moda sektöründe en fazla kullanılan kumaş türlerinden biridir. Sahip olduğu pek çok özellik onu en son moda tekstil ürünleri yapımında kullanılmaya itmiştir. Bu nedenle en şık ve trend ürünler dalgıç kumaş kullanılarak üretilir. Dalgıç kumaş;

- Kolay şekil alır.

- Vücuda oturan ve esnek bir yapıya sahiptir.

- Gündelik ve şık giyimde kullanılır.

- Su geçirmez özelliktedir. Bu nedenle bikini giyimde kullanılır.

- Pürüzsüz ve ütü gerektirmeyen bir yapıya sahiptir.

- Spor kıyafetleri için uygundur.

- Vücuda yapışmadan toparlayıcı etki yapar.

- Yıkama sonrası kırışıklık oluşumu göstermez.

- Sentetik olmasına rağmen vücudun nefes almasını sağlar.

Scuba Kumaş Kullanım Alanları?

Dalgıç kumaş özellikle moda sektöründe kullanılan bir kumaş türüdür. Suya dayanıklı olması ve su geçirmez özellikleri sebebiyle kışlık mont ve ceket yapımında kullanılır. Ayrıca bikini, mayo ve haşema yapımı için de uygundur. Esnek ve dayanıklı yapısıyla pantolon, etek ve elbise üretiminde de kullanılır. Günlük ve spor kıyafetlerinde kullanılır. Esnek ve toparlayıcı yapıda olması, vücudu sıkmaması gibi özellikleri tayt ve büstiyer gibi spor kıyafetlerinde kullanımını arttırır.

Scuba Kumaş Esnek midir?

Dalgıç kumaş oldukça esnek bir formdadır ve toparlayıcı özelliği bulunur. Bu bakımdan biraz likralı kumaş özelliği gösterir.

Scuba Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Scuba ya da dalgıç kumaş, yüksek ısıda yıkanınca formunu bozabilir. Bu nedenle makinede yıkanacaksa 30 derece ısıda yıkanması gerekir. Dalgıç kumaş en iyi kuru temizleme yöntemiyle temizlenebilir.

Scuba Kumaş Nasıl Yıkanır?

Dalgıç kumaş sentetik bir ürün olduğu için yıkama aşamasında düşük sıcak ister. Yüksek sıcaklıkta yıkandığı zaman formunu bozabilir ve normal süreden daha kısa sürede eskime gösterir. Düşük sıcaklıkta veya mümkünse kuru temizleme yoluyla yıkama gerektirir. Bu şekilde kullanım dalgıç kumaş ürünlerinin uzun ömürlü olmasını sağlar. Makinede yıkama işlemi sırasında 30 derece sıcaklıkta ve düşük devirde program gerektirir.