Saten Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Saten Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Saten kumaş pürüzsüz dokusu ve parlak görünümü ile ön plana çıkmaktadır. Genellikle kadınlar tarafından tercih edilen saten kumaş özellikle eşarp ve abiye kıyafet yapımında kullanılıyor.

Saten Kumaş Nedir?

Sık bir biçimde dokunan saten kumaş oldukça pürüzsüz ve parlaktır. Uzun ömürlü de olan saten kumaş en yaygın olarak kullanılan kumaşlardan bir tanesidir. Pürüzsüz olan saten kumaş çok çabuk kırıştığı için günlük giyilen kıyafetlerde kullanılmaz. Bu kumaş yıkanırken de çok özenli davranılması gerekir. Yanlış yıkama sonucunda saten kumaşın yapısı da değişebilir.

Saten Kumaş Nasıldır?

Eski yıllardan beri kullanılan saten kumaş parlak bir görünüme sahiptir. Saten kumaş dokunulduğu takdirde kaygan ve pürüzsüz bir bir his bırakır. Saten kumaş diğer tüm kumaşlardan farklı olarak dokuma sırasında bağlantıları birbirine dokunmaz. Bu nedenle de pürüzsüz bir kumaş elde edilir. Diğer kumaşlara göre daha değerli olan saten kumaş dokuma işlemi sırasında en az 5 aşamadan geçiyor. Saten kumaş yapılırken de dokuma aşamalarına serbest, düşes, dölijen ve şarhan deniliyor.

Saten Kumaş Terletir mi?

İnce bir yapıya sahip olan saten kumaş yapısı itibari ile oldukça rahat kullanılabilir. Bu nedenle saten kumaşlar asla terletmez. O nedenle özellikle gecelik dikiminde de saten kumaş kullanılmaktadır. Özellikle yazlık geceliklerde saten kumaş kullanılmasının nedeni de yazın çok sıcak havalarda terletmemesidir.

Saten Kumaş Özellikleri

Saten kumaşlar ince bir yapıya sahiptir. Opak olması nedeni ile saten kumaş iç kısmı da asla göstermez. Saten kumaşlar genellikle parlaklık ve kalın olma seviyelerine göre de farklılık göstermektedir. Bunun yanı sıra aşırı derece ince olan saten kumaş düz durmadığı için çoğu zaman da kalın saten kumaş tercih edilmelidir. Saten kumaşlar her türlü elbise imalatında kullanılmaktadır. Saten kumaşlar ise her renk iplikler ile de dokunabilir.

Saten Kumaş Kullanım Alanları

Saten kumaş genellikle rahat ve ince dokulu bir yapıdadır. Bu kumaşın kullanım alanları da oldukça sınırlıdır. Saten kumaş genellikle gece kıyafetleri ve abiye kıyafet dikiminde kullanılmaktadır. Ayrıca yazlık ve kışlık gecelik üretiminde de saten kumaş kullanılmaktadır. Saten kumaşlardan ince yapılı yazlık günlük kıyafetler de üretilebilir.

Saten Kumaş Esnek midir?

Parlak ve sık dokunan bir kumaş olan saten kumaş esnek bir kumaş değildir. Bu nedenle saten kumaştan dikilen kıyafetin vücuda tam anlamı ile oturması gerekmektedir. Saten kumaş sık bir şekilde dokunduğu için özellikle gece kıyafetlerinde ve abiyelerde kullanılmaktadır. Bu nedenle saten kumaşlar çok fazla esnemez. Vücuda tam oturan ve ya biraz bol kalan saten elbiseler dikilebilir.

Saten Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Saten kumaş parlak ve pürüzsüz bir görünüme sahiptir. Özel kıyafetlerin dikiminde kullanılan saten kumaşın temizliğine de dikkat edilmelidir. Saten kumaştan üretilen kıyafetler üzerindeki temizleme talimatlarına göre yıkanmalıdır. Buna göre saten kumaştan yapılan kıyafetlerde çekme riski olduğu için genellikle kuru temizleme yapılması önerilir. Kuru temizlemeye gönderilmeyen saten kumaşlar da soğuk suda elde yıkanabilir.

Saten Kumaş Sıcak Tutar mı?

Saten kumaşlar genel olarak yaz aylarında kullanılmaktadır. Kışın saten kumaş sıcak tutmayacağı için kış aylarında saten kumaşın kullanılması tercih edilmez. Kış mevsiminde kullanılan saten kumaştan yapılan giysiler sıcak tutmadığı için saten kumaştan üretilen kıyafetler genel olarak yaz mevsiminde kullanılmalıdır.