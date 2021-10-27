Sarmaşık otu nedir, ne işe yarar ve nerede yetişir? Sarmaşık otunun faydaları nelerdir ve neye iyi gelir

Sarmaşık otu, kanserin çeşitli varyantlarına etkili olduğu söylenen bitkilerden biridir. Sadece kanser üzerinde değil, yaşam alanlarının her noktasında faydaları olduğu belirtilir.

Sarmaşık Otu Nedir?

Yabani kuşkonmaz ismiyle bilinen sarmaşık otu, sarmal yapıda ve yüksek boydadır. Yılda en az bir kere tüketilmesi gerektiği söylenin sarmaşık otu, acı bir tada sahiptir. Acı tada sahip olmasına rağmen başka bitkilerle kullanıldığında tat verici özelliği bulunur. Birçok faydası olduğu belirtilen bitkinin kullanımında dikkatli davranılmalıdır.

Sarmaşık Otu Ne İşe Yarar?

Sarmaşık otunun insan sağlığı açısından işe yaradığı yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. Bitki, uyku düzenleyici olarak bilinir. Doğal olarak uykunun iyileştirilmesinde yardımcı görev görebiliyor. Ayrıca bağırsak ve mide bölgelerine oluşabilen hastalıklara faydaları olduğu belirtilir.

Sarmaşık Otu Nerede Yetişir ve Bulunur?

Sarmaşık otunun yaygın olarak yetiştiği bölge Ege'dir. Ege bölgesinde en çok Manisa, Aydın ve İzmir illerinde bulunan şifalı bitkidir.

Sarmaşık Otu Hangi Mevsimde Olur?

Sarmaşık otu Şubat ayından Nisan ayına kadar yetişebilen bitkidir. Kış mevsiminin sonuyla ilkbahar ortalarına kadar yetişebilme özelliğine sahiptir.

Sarmaşık Otu Yetiştiriciliği Mümkün müdür?

Sarmaşık otu diğer bitki türlerine göre daha zor yetişir. Ortamının tam istediği gibi olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda bitkiyi yetiştirmek mümkün olmayacaktır.

Sarmaşık Otu Nasıl Kullanılır?

Sarmaşık otunun farklı kullanım şekilleri bulunur. Yaygın olarak kaynatılarak tüketilmesi önerilir. Bununla birlikte kavurması yapılarak tüketildiği bilinir.

Sarmaşık Otunun Kullanımı

Sarmaşık otunu kaynatmak için ilk olarak 2 su bardağı sıcak suyu kaynatmak gerekir. Daha sonra üzerine toz şeklinde olan sarmaşık otu ilave edilmeli ve minimum 15 dakika beklenmelidir. Kavurma olarak ise tava içerisine hafif kavrularak yenilebilir.

Sarmaşık Otu Faydaları Nelerdir?

Farklı kanser türlerine karşı faydası olduğu ifade edilebilir.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde yardımcı olur.

Balgam sökücü olduğu gibi öksürük kesicidir.

Nefes darlığının azalmasında destek olur.

Bağırsak solucanlarının düşürülmesinde yardımcı görev görür.

Böbrek taşlarının düşürülmesi için doğal olarak tavsiye edilen bitkilerin başında gelir.

Vücuttaki ödemin atılmasına destek görev görür.

Terlemeyi en az seviyeye indirebilen bitki türüdür. Çok fazla terleyen kişilere sıklıkla önerilen otlardan birisidir.

Gün içinde 3 kez gargara yapılabilir. Bu diş ve ağız sağlığını korumaya yardımcı olur.

Sarmaşık Otu Neye Yarar ve İyi Gelir?

Sarmaşık otunun en bilinen faydalarından birisi uykusuzluk sorununu gidermesidir. Bu nedenle ülkemizde ve dünyada kullanılan bitkiler arasındadır. Özellikle hazımsızlığa karşı iyi geldiği ifade edilir. Zararlı bakterilerin vücut dışına atılmasına destek olur. Yağ yakımı özellikleri olduğunu söylenebilir. Kilo vermek için sarmaşık otunun kullanımı önerilir.​​​​

Sarmaşık Otunun Zararları Var mıdır?

Bitkilerin büyük bölümünde olduğu gibi sarmaşık otunun da yan etkileri ve zararları olabilir. Özellikle tüketiminde dikkatsizlikler yan etki ve zararlara yol açabilir.

Hamile kadınların ve emziren annelerin kullanması uygun değildir.

Kronik rahatsızlığı olanlar sarmaşık otu kullanmamalıdır.

Ciddi alerjik reaksiyonları olan bireylerin tüketmeleri tavsiye edilmemektedir.

Mide ağrılarına veya bulantılarına neden olabilir.

Yan etkiler görüldüğünde uzmanlara başvurulması önerilir.

Sarmaşık Otu Nerede Satılır?

Sarmaşık otu yaygın kullanılan fakat her yerde bulunmayan bitkidir. Aktarlarda genellikle vardır. Aktarlarda bulunamadıysa, güvenli olarak bilinen internet sitelerinde sarmaşık otu temin edilebilir. Ama güvenli olmasına özen gösterilmelidir.