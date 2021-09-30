Sarımsak suyu nasıl yapılır ve ne işe yarar? Evde sarımsak suyu yapımı ve tarifi

Sarımsağın birçok yararlarından en yüksek şekilde faydalanmanın en güzel yolu, çiğ sarımsak tüketmektir. Ancak çiğ sarımsak tüketmek istemeyen bireyler, kendi hazırladığı sarımsak suyunu tüketerek de sarımsağın faydalarından yararlanabilir. Sarımsak, yemeklerin tatlandırılması adına kullanıldığı zaman fazla ısıya maruz kaldığından yararların önemli bölümü kaybedilmektedir. Gıdalar için en önemli tüketim biçimi; saf halidir. Bu yüzden içerisinde yer alan A, C, E ve B6 vitamininin yanı sıra kalsiyum, magnezyum, demir, sülfür, selenyum, fosfor, bakır gibi minerallerden de en yüksek seviyede faydalanmak için taze sarımsaklardan hazırlanan sarımsak suyu tüketimi veya çiğ sarımsak yeme önemlidir.

Sarımsak Suyu Nasıl Yapılır?

Evde sarımsak suyunun hazırlanması için birden fazla tarif vardır. Bunlardan biri; 2 adet havuç, kabukları ile dilimlenen bir adet elma, 2 bardak içme suyu, 1 tutam kadar maydanoz, 4 diş sarımsak ve küçük parça zencefil gereklidir. Bütün bu malzemeler, blendır yardımıyla çekilerek, karışımın suyu süzülmelidir. Bu su; her gün aç karna ve bir çay bardağı şeklinde tüketilmelidir. Bir diğer sarımsak suyu tarifi; kabukları ile dilimlenen iki adet elma, bir adet yeşil biber ve 3 diş sarımsaktır. Bu tarifinde yapımı, önceki tarifin yapımı gibidir. Blendırdan geçirilen sarımsak suyu tarifi, aç karna bir çay bardağı kadar tüketilmelidir.

Sarımsak Suyu Ne İşe Yarar?

Sürekli ve düzenli şekilde sarımsak suyunun tüketilmesi, sağlık açısından birden fazla faydaya sahiptir. Bunlar arasındaki faydalar ise aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Düzenli olarak sarımsak suyu tüketmek; kalp krizi, kalp rahatsızlıkları, inme riski gibi konuların önüne geçmektedir.

- Sarımsak suyu; enfeksiyonlara karşı direncin artmasına yardımcı olur. Eklem ağrılarını ve şişkinliklerin düzelmesine destektir.

- Sarımsak suyu; kan pıhtılarının oluşmasını önleyerek, kan sağlığına katkıda bulunur.

- Sarımsak suyu; kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürür.

- Sarımsak suyu; solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

- Sarımsak suyu kilo vermek açısından oldukça önemli faydalara sahiptir.

- Sarımsak suyu; antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Zehirli böcek ısırıkları adına oldukça önemli bir özelliktir. Sızı, ağrı yapan böcek ısırmalarının üstüne belli oranda sarımsak suyu ile kompres yapmak, tavsiye edilir.

- Sarımsak suyu; dış kulak iltihabına çok iyi gelir.

- Sarımsak suyu; astım tedavisi için önemli yararlara sahiptir.

- Sarımsak suyu; kısırlık için etkili özelliklere sahiptir.

- Sarımsak suyunun en mühim yararlarından birisi; kötü kolesterolü düşürmesi, kolesterol değerlerini normal seviyeye düşürmesidir. Sağlıklı bir şekilde seyreden kolesterol ile birçok kalp- damar rahatsızlıkları, kalp krizleri engellenebilir. Sarımsak suyu tüketerek; damarların kalınlaşması, daralması ve sertleşmesi gibi durumların önüne geçilebilir.

Evde Sarımsak Suyu Yapımı ve Tarifi

Sarımsak suyunun birden fazla tarifi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra sarımsak suyu tarifinin en kolay şekilde hazırlanması için; taze iki diş sarımsak soyularak, iyice kıyılmalıdır. Sarımsaklar demlik içerisine alınarak, bir bardak sıcak su ve üç dilim limon ilavesi yapılmalıdır. Daha sonra üç damla kadar zeytinyağı karışıma ilave edilmelidir. Bu tarif; 15 dakika kadar bekletilmelidir. Daha sonra sarımsak suyu hemen tüketilmelidir.