Sarımsak Nasıl Yetişir? Sarımsak Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Sarımsak soğanlı bir bitki türüdür. Ülkemizde pek çok tarımsal alanda sarımsak üretimi yapılmaktadır. Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir.



Sarımsak Nasıl Yetişir?



Sarımsak pek çok alanda yetişebilir. Dilerseniz bahçenizde, dilerseniz de saksıda sarımsak yetiştirebilirsiniz. Sarımsağı eğer saksıda yetiştirecekseniz saksıya nasıl yerleştirdiğiniz önemlidir. Sarımsağın dişlerini tek tek ayırın. Fakat dişlerini ayırırken kesinlikle kabuklarını soymayın. Saksıyı ağzına kadar toprak ile doldurun. Doldurduktan sonra 10 santim olacak şekilde bir kuyu eşin. Sarımsağın kök uçlarının alt tarafa gelecek şekilde çevirmeniz önemlidir. Filizlenecek yerleri yani üst tarafı ise yukarı bakacak şekilde olmalıdır.



İki tane sarımsak kökü yerleştirebilirsiniz. Fakat eğer iki tane eklerseniz mutlaka dip dipe olmamasına önem gösterin. Daha sonra toprağın üstünü kapatın. Kapattıktan sonra güneş alan bir yere saksınızı koyun. Sarımsak güneşi çok sever. Hızlı bir şekilde filizlenmesi açısından sarımsağı güneş alan bir yerde yetiştirin. Sarımsak fazla suyu sevmez. Bundan dolayı haftada 1 ya da 2 kez sulamanız hızlı bir şekilde büyümesi için çok önemlidir.



Peki sarımsakları ne zaman toplayacaksınız? Sarımsakların toplama zamanın geldiğini yapraklarına bakarak anlayabilirsiniz. Yapraklar kahverengi ya da kahverengiye yakın bir renk aldığında sarımsaklarınızın toplandığı an gelmiştir. Sarımsağı topraktan çıkarırken dikkatli bir şekilde topraktan çıkarmalısınız.



Sarımsak Türkiye'de En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Nasıl Yetiştirilir?



Sarımsak Türkiye'de en fazla güneş alan bölgelerde yetişmektedir. Türkiye'de en fazla güneş alan yerlerin başında Güney Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesi gelmektedir. Dolayısıyla sarımsak en fazla buralarda yetişmektedir. Sarımsak hasat zamanı geldiği zaman buradaki tarım arazilerine ekilir ve hasat toplama zamanı geldiğinde ise toplanır. Sarımsak fazla su sevmez. Bundan dolayı haftada 1 kez sulanarak yetiştirilir.



Sarımsak En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Sarımsak ülkemizde en iyi Karadeniz bölgesinde yetişmektedir. Sarımsak aşırı bir şekilde yağış alan bölgelerde hızlı bir şekilde büyür. Nemli ve humuslu toprağı olduğundan dolayı sarımsak bu topraklarda daha kolay ve iyi yetişir. Özellikle taze sarımsak bu bölgeler de daha iyi ve daha fazla yetişir.