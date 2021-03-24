Sarımsağın Faydaları Nelerdir? Sarımsağın Faydaları Saymakla Bitmiyor

Sarımsak, bağışıklık güçlendirici etkisiyle özellikle sonbahar ve kış mevsimlerdinde mutfağımızdan eksik edilmemesi gereken bir besin. Metabolizmayı düzenleyici bir etkiye sahip olduğu için de düzenli olarak tüketilmesinde fayda var. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, sarımsağın faydalarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Sarımsağın faydaları nelerdir?

Çalışmalar sarımsak yemenin göğüs kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma riskleri yarı yarıya azalmış.

Klinik bir çalışmada, Metformin ve sarımsak özü alan hastalarda tek başına metformin alanlara göre daha iyi bir glisemik kontrol sağlanmış. Ayrıca sarımsak alan grupta düşük trigliserid ve total kolesterol seviyeleri varmış.

Bilim adamları besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan Campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

Araştırmacılar allium sebzelerinden (soğan, sarımsak, pırasa ) yüksek bir diyet tüketen kadınlarda kalça artiritinin görülme oranı daha az olduğunu saptamış. Bu sebzelerde bulunan dialil disülfür denilen bileşik eklemlerde kıkırdak yıkımını büyük oranda engelliyor.

Sarımsak kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız; yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı bulunmuş.

Tadını seviyorsak pişmiş yemeklere koymak yerine çiğ tüketilebilir çünkü pişirme işlemi hidrojen sülfit oluşumunu engeller.

Kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerde taze olarak kullanılmalıdır. Ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.