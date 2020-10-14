Sarılık ile Mücadelede ERCP Tedavisi

Safra kanalının tıkanması ve sarılık

Ana safra kanalı çeşitli nedenlerden ötürü tıkanarak bazı hastalıklara sebebiyet vermektedir. Ateş, karın ağrısı, kilo kaybı ve en önemlisi sarılık şikayetleriyle kendini gösteren tıkanıklığın başlıca nedenleri ise safra kesesinden düşen taşlar, pankreas ve safra kanalı kanserleri, kist hidatiğe bağlı tıkanıklıklar ve çok nadiren de olsa parazitik hastalıklardır. Sarılığın nedenleri çok fazla olmakla birlikte bunlardan ana safra kanalı ile ilişkili olanların tamamına ERCP ile teşhis konur ve tedavi edilebilmektedir.

ERCP nedir ve sarılık tedavisindeki kullanımı nasıldır?

ERCP işlemi, ağızdan girilen özel bir endoskopi cihazı ile mide ve bağırsaklardan geçerek safra yolu ve pankreas kanalına ulaşılması ve bu kanallarda yer alan hastalıkların teşhis ve tedavisi işlemi olarak tanımlanabilir.

ERCP sırasında verilen boya maddesi ve kanalların filminin çekilmesiyle hastalığa göre tedavi edici işlemler yapılır. Klasik yöntemlere göre daha az risk barındıran bu işlemle özellikle safra kesesi taşına karşın etkin ve başarılı sonuçlar sağlamaktadır. Özellikle de ERCP’nin uygulamaya girişiyle tıkanıklığa bağlı sarılığı olan hastalara yaklaşım büyük oranda değişmiştir.

Karaciğerde yapılarak safra kesesinde depolanan ve yemeklerden sonra sindirime yardımcı olması için bağırsaklara boşaltılan safranın bağırsaklara geçişi, safra kanalları yolu ile olur. Eğer safra yollarında safranın bağırsaklara geçişini engelleyecek ve azaltacak bir hastalık varsa bağırsaklara geçemeyen safranın içerisindeki zararlı maddeler kana geçerek sarılık yapabilir ve diğer organlara zarar verebilir.

Örneğin safra kesesindeki taşların bir kısmı keseden kanala düşerek ağzını tıkayabilmekte, bu nedenle de safra salgısı bağırsağa akamadığı için sarılık, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş gibi sorunlara neden olabilmektedir. Bu noktada ERCP yöntemi safra yollarında tıkanmaya yol açarak sarılık oluşturan safra yolu ve pankreas tümörlerinde, tanıyı kesinleştirip stent denilen tüpler yerleştirerek sarılığı açıp, hastanın genel durumunu düzelterek ameliyattan kurtarabilmektedir.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ozan Andaç Erbil