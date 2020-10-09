Sarıldığımızda Vücudumuzda Neler Olur? İşte İlginç Etkileri...

Uzmanlara göre, sarılma kadınlara terk edilmediklerine dair güvence veriyor ve erkekler, bilinçaltında kadına bakma yükümlülüğünden kaçınmak için bundan pek hoşlanmıyor. Fakat sarılmanın psikoloji ve sağlık üzerinden sandığınızdan çok daha fazla etkisi bulunuyor.

Daha mutlu hissettiriyor

Aşk hormonu olarak da bilinen oksitosin, mutlu hissetmemizi sağlıyor. Peki sevdiğiniz birine sarıldığınızda vücudun oksitosin salgıladığını biliyor musunuz?



Bağışıklığı güçlendiriyor

Bu konuyla ilgili çok ilginç bir çalışma yapıldı. Araştırma kapsamında, 400'den fazla yetişkin, soğuk algınlığına neden olan bir virüse maruz bırakıldı. Bu yetişkinlerden bazıları virüse maruz bırakıldıktan sonra sevdikleri ile bolca sarıldı ve aynı zamanda hastalıkları da izlendi.

Sevdiği insanlarla temas halinde olan, onlara sarılan kişilerin vücudunda enfeksiyon gelişmedi. Daha da ilginç olan ise daha fazla kucaklaşanlarda hastalık belirtilerinin şiddetinin daha az olmasıydı. Yani sevdiklerinize ne kadar çok temas eder, sarılırsanız hastalık size o kadar az etki ediyor.

Libidoyu arttırır

Sarılmayı sadece cinsel ilişki sonrası bir eyleme dönüştürdeyseniz, çok şey kaybediyorsunuz demektir. Çünkü sarılmanın aslında cinsel isteği uyarıcı bir etkisi de bulunuyor. Bu yüzden seks öncesinde ve aslında her zaman partnerinize sıkı sıkı sarılmayı deneyin.

Kaygıyı azaltır



Yapılan bir çalışmada, 16 kadın fonksiyonel bir manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) çalışması sırasında izlendi. Daha sonra bu kadınlardan bazıları partnerlerinin elini bazıları isimsiz bir adamın elini tuttu, bazıları ise kimsenin elini tutmadı. Kadınlara elektrik şoku yaşatıldı.

Kaygı uyandıran deney sırasında, eşleriyle el ele tutuşan kadınlar, bir yabancıyla el ele tutuşan ya da hiç el ele tutmayan kadınlara göre daha az stres yaşadı. Sadece el ele temas etmenin önemi buysa, sarılmanın getireceği rahatlamayı hayal edin!